  • Moderne Zahlungsarten sinnvoll nutzen: Trends erkennen und den eigenen Betrieb zukunftsfähig aufstellen

    Zahlungsmethoden im Wandel: Warum Kartenzahlung, kontaktlose und mobile Optionen immer wichtiger werden – und wie Unternehmen die passenden Lösungen strategisch auswählen.

    BildDie Welt der Zahlungsmethoden befindet sich im Wandel und dieser Wandel trifft jeden Handel, jede Gastronomie und jedes Dienstleistungsunternehmen. Es geht dabei nicht darum, möglichst viele Zahlungsarten in den Betrieb zu integrieren, sondern vielmehr darum, mit der Zeit zu gehen, die Entwicklungen zu beobachten und genau zu prüfen, welche Lösungen zur eigenen Geschäftsstrategie passen – ohne den Blick für künftige Trends zu verlieren.

    Eine zentrale Erkenntnis: Die Kartenzahlung gewinnt kontinuierlich an Bedeutung. Laut der aktuellen Allensbach-Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach zahlen immer mehr Deutsche bargeldlos und die girocard bleibt dabei klar die Nummer eins unter den Zahlungsmitteln. Parallel dazu wächst die Akzeptanz von mobilen und kontaktlosen Zahlungen, insbesondere bei jüngeren Kundengruppen – ein Trend, der in den kommenden Jahren weiter an Dynamik gewinnen wird.

    Diese Entwicklungen zeigen deutlich: Die Auswahl der passenden Zahlungsmethoden sollte strategisch erfolgen. Kontaktlose Zahlungen, digitale Optionen und kundenfreundliche Auswahlmöglichkeiten sind heute wichtige Bestandteile eines modernen Bezahlprozesses. Gleichzeitig gilt: Nicht jede Lösung passt zu jedem Betrieb – entscheidend ist die individuelle Anpassung an Zielgruppe, Geschäftsmodell und Abläufe.

    Händler und Dienstleister, die frühzeitig auf diese Trends reagieren und Zukunftsfähigkeit mit Kundenorientierung verbinden, können ihre Prozesse optimieren und langfristig attraktiver für verschiedene Kundengruppen werden.

    Mehr zu den wichtigsten Zahlungsarten, ihre Einsatzbereiche und aktuellen Trends gibt es in dem aktuellen Ratgeberbeitrag: Zahlungsmethoden im Überblick: Vorteile, Nachteile und Trends – REA Card

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