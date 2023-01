Moderne Zahnästhetik in Hamburg

Unsichtbare Zahnbegradigung mit innovativer Invisalign-Zahnschiene und ein breites zahnmedizinisches Behandlungsspektrum – von Parodontologie bis Sportzahnmedizin. Gefunden bei Mundwerk in Hamburg!

Die Zahnarztpraxis Mundwerk in Bahrenfeld im Bezirk Hamburg-Altona besticht mit hochmodernen Behandlungen rund um Zahnmedizin und Zahnästhetik. Patientinnen und Patienten erwartet hier ein umfassendes Angebot von der Prophylaxe bis hin zur revolutionären unsichtbaren Zahnschiene Invisalign.

Invisalign – die einzigartig unsichtbare Zahnschiene

Viele Erwachsene kennen dieses Dilemma: Der große Traum sind schöne gerade Zähne, doch der große Albtraum ist eine feste Zahnspange. Aus der Traum? Das muss nicht sein! Denn heutzutage gibt es wunderbar effektive, unsichtbare Zahnschienen. Die revolutionären Invisalign-Schienen von Mundwerk Hamburg sind für Kinder und Erwachsene zugleich geeignet, werden jedoch aus gesellschaftlichen Gründen meistens von Erwachsenen gewünscht. Diese innovativen Schienen werden in feinster Detailarbeit auf das individuelle Zahnsystem von Patientinnen und Patienten angepasst. Regelmäßig getragen, führen sie zu einer deutlichen Begradigung der schiefen Zähne – und das völlig unsichtbar.

Um die Invisalign-Schiene zu 100 % auf die individuellen Zahnformen anzupassen, werden ein digitaler Abdruck, also ein Scan des Gebisses angefertigt und zahlreiche Fotos gemacht. Nach diesem Abdruck wird dann die Schiene passgenau angefertigt. Es wird ein sogenannter Clincheck erstellt, in dem die Zähne in einer angemessenen Intensität bewegt werden. Man erhält so ein Endergebnis, das unsere Patienten vorab anschauen können. Durch regelmäßige Kontrollen in der Praxis wird die Wirkung der Schienen sichergestellt und der Fortschritt der Behandlung dokumentiert. So können Patientinnen und Patienten schonend und langfristig gerade Zähne bekommen, ohne dabei Lebensqualität einzubüßen. Zudem erleichtert die herausnehmbare Schiene die tägliche Zahnpflege im Vergleich zu einer festen Zahnspange deutlich.

Breites Behandlungsspektrum – noch breiteres Lächeln

Die Therapie mit den innovativen Invisalign-Schienen in der Praxis Mundwerk in Bahrenfeld im Bezirk Hamburg-Altona ist ein besonders strahlender Teil des breiten Behandlungsspektrums der Praxis. Selbstverständlich werden hier aber auch alle Standardbehandlungen einer professionellen Zahnarztpraxis mit modernsten Behandlungsmethoden und -geräten angeboten: die Professionelle Zahnreinigung, Parodontologie, Endodontie, Implantatprothetik und der Chairside Zahnersatz. Darüber hinaus sind besonders die ästhetische Zahnmedizin und Sportzahnmedizin ein Steckenpferd der Praxis.

Durch hochwertige digitale Abformungen wird mit beeindruckend präziser Computertechnologie die Form des natürlichen Zahnes naturgetreu imitiert, wodurch realitätsechte Kronen, Inlays, Brücken, implantatgetragener Zahnersatz und Schienen hergestellt werden können. Die Vision von Mundwerk Hamburg: Allen Patientinnen und Patienten ein strahlendes, gesundes und wunderschönes Lächeln zu schenken, mit dem sie selbstbewusst durchs Leben gehen können.

Hier finden Sie Mundwerk

Die Zahnarztpraxis Mundwerk bietet ein umfassendes Spektrum von der Zahnmedizin bis hin zur Zahnästhetik. Hier werden Patientinnen und Patienten mit modernsten Verfahren und Geräten behandelt, sowie ausführlich und freundlich über Behandlungsmöglichkeiten beraten. Besonders spezialisiert ist die Praxis auf die unsichtbaren Invisalign-Schienen zur Zahnbegradigung bei Erwachsenen und Kindern, welche keine feste Zahnspange wünschen.

Sie finden Mundwerk in der Theodorstrasse 42-90 in 22761 Hamburg. Die Türen der einladenden Praxis sind von Montag bis Donnerstag von 07:00 bis 21:00 Uhr sowie freitags von 07:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Termine können unter +49 40797 2433700 vereinbart werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mundwerk Hamburg

Herr Thomas Große

Theodorstrasse 42-90

22761 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 – 890 636 33

web ..: https://www.mundwerk-hamburg.de/

email : info@mundwerk-hamburg.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Enrico Costá – Frieden für unsren blauen Planet