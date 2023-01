Kodiak gibt weitere Ergebnisse von Zonen Gate und Prime bekannt, einschließlich 0,41 % CuÄq auf 177 m innerhalb von 0,31 % CuÄq auf 358 m

23. Januar 2023 – Vancouver (British Columbia) /IRW-Press/ – Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute weitere Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms 2022 auf über 26.000 m beim zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im Süden von British Columbia bekannt.

Die hierin bekannt gegebenen Analyseergebnisse erweitern die mineralisierte Hülle von Prime von der Oberfläche des Festgesteins bis in eine Tiefe von 780 m, bestätigen die Beständigkeit der Mineralisierung innerhalb der Zonen Prime und Gate und verdeutlichen das Potenzial, die Kupfer-Gold-Mineralisierung in der Tiefe und außerhalb von Gate zu erweitern.

Claudia Tornquist, President and CEO von Kodiak, sagte: Diese Ergebnisse sind ein weiterer Beweis für die umfassende mineralisierte Hülle, die mit dem Porphyrsystem Gate/Prime in Zusammenhang steht, das weiterhin wächst und eine starke Mineralisierungsbeständigkeit aufweist. Angesichts der steigenden Kupferpreise und der nach wie vor starken langfristigen Bedingungen könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um ein Kupfer-Porphyr-Projekt weiterzuentwickeln – insbesondere ein Projekt, das sich in einer sicheren Rechtsprechung und einem renommierten Bergbaugebiet mit bestehender Infrastruktur wie das Projekt MPD von Kodiak befindet. Die Vorbereitungen für ein weiteres umfassendes Bohrprogramm im Jahr 2023, das zu einem späteren Zeitpunkt im ersten Quartal beginnen und mehrere vielversprechende Ziele bei MPD wie die Zonen Dillard, Man, Blue, 1516 und Beyer erproben wird, sind bereits im Gange.

Höhepunkte

– MPD-22-018 durchschnitt sowohl die Zone Prime in Oberflächennähe als auch die Zone Gate in der Tiefe. Beim Abschnitt in der Zone Gate wurden 177 m mit 0,32 % Cu, 0,11 g/t Au und 1,13 g/t Ag (0,41 % CuÄq*) innerhalb von 358 m mit 0,25 % Cu, 0,08 g/t Au und 0,82 g/t Ag (0,31 % CuÄq*) durchschnitten. Der obere Abschnitt der Prime Zone ergab 156 m mit 0,14 % Cu, 0,10 g/t Au und 1,03 g/t Ag (0,22 % CuÄq). Tab. 1, Abb. 2

– MPD-22-031 erprobte das nördliche Ende der Kupfer-in-Boden-Anomalie in der Zone Prime und durchschnitt eine oberflächennahe Mineralisierung, beginnend in einer Tiefe von nur 33 m. Das Bohrloch ergab 117 m mit 0,19 % Cu, 0,23 g/t Au und 1,34 g/t Ag (0,36 % CuÄq) innerhalb von 344 m mit 0,12 % Cu, 0,12 g/t Au und 0,84 g/t Ag (0,22 % CuÄq). Tab. 1, Abb. 2

– MPD-22-020 war das tiefste Bohrloch bei Prime und durchschnitt 60 m mit 0,17 % Cu, 0,31 g/t Au und 1,20 g/t Ag (0,40 % CuÄq) innerhalb von 501 m mit 0,07 % Cu, 0,09 g/t Au und 0,49 g/t Ag (0,14 % CuÄq). Tab. 1, Abb. 2

– Die bisherigen Ergebnisse haben eine porphyrische Alteration und eine Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung bei Prime mit einer Mächtigkeit von 200 m und einem Streichen von 400 m bestätigt, die nun vom oberflächennahen Bereich bis in eine Tiefe von 780 m erweitert wurde.

– Die Bohrergebnisse verdeutlichen weiterhin, dass die mineralisierten Hüllen der Zonen Gate und Prime durch zusätzliche Bohrungen für Erweiterungen offen sind.

Die Vorbereitungen für ein weiteres umfassendes Explorationsprogramm bei MPD, im Rahmen dessen mehrere Ziele im Jahr 2023 erprobt werden sollen, sind im Gange. Die Feldarbeiten sollen im ersten Quartal beginnen. Die vorrangigen Ziele beinhalten früher bebohrte Zonen in den Gebieten Dillard, Man und Axe sowie die kürzlich entdeckte hochgradige Gold-Silber-Zone Beyer und das Kupfer-Gold-Ziel Blue, das durch die Schürfgrabungs- und geochemischen Arbeiten von Kodiak neu definiert wurde. Weitere neue Ziele werden im gesamten Konzessionsgebiet MPD generiert und verfeinert.

Im Rahmen des Programms 2022 bei MPD wurden über 26.000 m in 41 Bohrlöchern gebohrt und regionale Explorationen durchgeführt, die umfassende geophysikalische und geochemische Untersuchungen in vielversprechenden Gebieten umfassten. Das Unternehmen wird weiterhin über die Arbeiten im Jahr 2022 berichten.

Abb. 1: Planansicht mit allen Bohrungen bei Kodiak und den neuen Analyseergebnissen von 2022 (gelbe Linie). Beim Hintergrund handelt es sich um historische Kupfer-in-Boden-Daten. Die Porphyrmineralisierung bei Gate wurde bis in eine Tiefe von 900 m, über eine Mächtigkeit von 350 m (Ost-West) und eine Länge von über 1 km (Nord-Süd) weiterverfolgt. Die Zone Prime wurde bis in eine Tiefe von 780 m, über eine Mächtigkeit von 200 m (Ost-West) und eine Länge von über 400 m (Nord-Süd) bebohrt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68954/2023-01-23MPDDrillResults_de_PRcom.001.png

Abb. 2: Nord-Süd-Längsschnitt von Zone Prime bei 682100 mE. Siehe Ergebnisse in Tab. 1 für neue Ergänzungsbohrlöcher MPD-22-014, -018 bis -020 sowie -031.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68954/2023-01-23MPDDrillResults_de_PRcom.002.png

Tabelle 1: Gewichtete Untersuchungsintervalle für die Bohrungen MPD-22-018, MPD-22-019, MPD-22-031, MPD-22-020 und MPD-22-014. Siehe Abbildungen 1 und 2

Bohloch ID Von (m) Bis (m) Intervall**(m) % Cu Au g/t Ag g/t %CuÄq*

Gate/Prime Zone

MPD-22-018 186 342 156 0,14 0,1 1,03 0,22

und 578 936 358 0,25 0,08 0,82 0,31

einschließlich 738 915 177 0,32 0,11 1,13 0,41

Prime Zone

MPD-22-019 260 620 360 0,12 0,08 0,67 0,18

einschließlich 374 497 123 0,24 0,12 1,27 0,34

MPD-22-031 33 377 344 0,12 0,12 0,84 0,22

einschließlich 131 248 117 0,19 0,23 1,34 0,36

MPD-22-020 293 794 501 0,07 0,09 0,49 0,14

einschließlich 299 362 60 0,17 0,31 1,20 0,40

MPD-22-014 183 501 318 0,10 0,07 0,61 0,15

einschließlich 324 372 48 0,23 0,10 1,04 0,31

*Die Kupferäquivalentgehalte („% CuÄq“) dienen nur zu Vergleichszwecken. Die Berechnungen sind ungeschnitten und die Gewinnung wird mit 100 % angenommen, da keine metallurgischen Daten verfügbar sind. Die Metallpreise betragen 3,50 US$/lb Kupfer, 1.700 US$/oz Gold und 19 US$/oz Silber, wobei die folgende Formel verwendet wird: %CuÄq = Cu-Gehalt + (Au-Preis x Au-Gehalt + Ag-Preis x Ag-Gehalt)/31,104/(Cu-Preis*22,046)

**Intervalle sind im Bohrloch gebohrte Kernabschnitte. Die bisherigen Bohrdaten sind nicht ausreichend, um die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung zu bestimmen.

Die Bohrungen 2022 in der Zone Prime wurden von drei Anlagen aus durchgeführt, die sich innerhalb eines 500 m langen, von Norden nach Süden verlaufenden Korridors befanden. Die Bohrungen wurden mit unterschiedlichen Azimuten und Neigungen durchgeführt (Tab. 2), um Kupfer-in-Boden-Anomalien und Resonanzen der induzierten 3-D-Polarisation (3D IP) in der Tiefe zu durchschneiden und um Lücken zwischen früheren Bohrungen unterhalb historischer Schürfgrabungen zu schließen. Die Bohrungen bei Prime bestätigten die Beständigkeit einer bedeutsamen Kupfer-Gold-Mineralisierung, die in Richtung Süden abfällt und ähnlich wie bei Gate in Richtung Osten abfällt. In Kombination mit früheren Arbeiten weist der Abschnitt Prime eine Mächtigkeit von 200 m (Ost-West) und einen Streichen von über 400 m (Nord-Süd) auf und wurde nun bis in eine Tiefe von 780 m erweitert.

Die Bohrlöcher MPD-22-018 und -014 wurden in Richtung Nordwesten von zwei separaten Platten aus gebohrt. Nachdem sie die oberflächennähere Mineralisierung der Zone Prime durchschnitten hatten, durchschnitten beide Bohrlöcher die Zone Gate sowie die damit in Zusammenhang stehende Alterationshülle in der Tiefe (Tab. 2).

Die Bohrlöcher MPD-22-019, -020 und -031 wurden mit unterschiedlichen Azimuten und Neigungen im Zentrum der Zone Prime gebohrt. Diese Bohrlöcher schlossen eine Lücke von 250 m und erprobten 3-D-IP-Resonanzen in der Tiefe und entlang des Streichens von Schürfgräben und oberflächennahen historischen Bohrungen. Die Zone Prime weist eine Mächtigkeit von 200 m (Ost-West) und einen Streichen von über 400 m (Nord-Süd) auf und wurde mit den jüngsten Ergebnissen bis in eine Tiefe von 780 m erweitert (Tab. 2).

Die Explorationsbohrlöcher MPD-22-011, -012, -016 sowie -021 bis -025 wurden gebohrt, um ähnlich aussehende geophysikalische 3-D-IP-Strukturen südlich von Prime und östlich der Zone Gate zu erproben. Vier dieser Bohrlöcher lieferten wertvolle Zielermittlungs-, Geologie- und Strukturinformationen. Die schwache und unbeständige Mineralisierung rechtfertigte zu diesem Zeitpunkt jedoch keine Probennahmen. Die restlichen vier Bohrlöcher erreichten aufgrund schwieriger Bodenbedingungen nicht die Zieltiefen (Tab. 2).

Tabelle 2: Informationen zu den Bohrköpfen 2022 – Projekt MPD, BC

Bohrlich ID Rechtswert Hochwert (UTM Höhenlage (m) Azimut (Grad) Neigung (Grad) Bohrlochende (m) Ziel Veröffentlicht am

(UTM Z10) Z10)

MPD-22-001 681105 5514934 1176 210 -60 468 Gate 2022-06-29

MPD-22-002 681105 5514934 1176 65 -67 628 Gate 2022-06-29

MPD-22-003 681105 5514934 1176 120 -67 836 Gate 2022-06-29

MPD-22-004 681278 5515080 1203 90 -75 830 Gate 2022-06-29

MPD-22-005 681278 5515080 1203 70 -70 921 Gate 2022-09-29

MPD-22-006 681344 5515246 1197 157 -75 803 Gate 2022-09-29

MPD-22-008 681341 5515247 1198 134 -76 944 Gate 2022-09-29

MPD-22-011 682055 5515445 1335 90 -70 645 Exploration* Nicht analysiert

MPD-22-012 682055 5515445 1335 90 -45 447 Exploration* Nicht analysiert

MPD-22-013 682055 5515445 1335 310 -60 849 Prime 2022-09-29

MPD-22-014 682055 5515445 1335 310 -47 882 Prime/Gate 2023-01-23

MPD-22-016 682055 5515445 1335 150 -57 762 Exploration* Nicht analysiert

MPD-22-017 682030 5515615 1318 248 -58 860 Prime/Gate 2022-09-29

MPD-22-018 682030 5515615 1318 270 -54 975 Prime/Gate 2023-01-23

MPD-22-019 682030 5515615 1318 325 -67.5 623 Prime 2023-01-23

MPD-22-020 682030 5515615 1318 270 -80 794 Prime 2023-01-23

MPD-22-021 682273 5514807 1392 270 -55 110.9 Exploration Verlorenes Bohrloch

MPD-22-022 682273 5514807 1392 270 -55 101.8 Exploration Verlorenes Bohrloch

MPD-22-023 682273 5514807 1392 270 -70 226.4 Exploration Verlorenes Bohrloch

MPD-22-024 682444 5514973 1395 270 -55 314.3 Exploration Verlorenes Bohrloch

MPD-22-025 682444 5514973 1395 270 -50 716 Exploration* Nicht analysiert

MPD-22-031 681947 5515885 1278 0 -90 557 Prime 2023-01-23

* Erkundungsbohrungen, die derzeit keine Untersuchung rechtfertigen

Abb. 3: Drohnenaufnahme von Bohrungen in der Zone Gate/Prime im Herbst 2022

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68954/2023-01-23MPDDrillResults_de_PRcom.003.png

MPD ist ein umfangreicher, 147 Quadratkilometer großer Konzessionsblock in der Nähe mehrerer im Betrieb befindlicher Minen im südlichen Terran Quesnel, dem primären produzierenden Kupfer-Gold-Gürtel von British Columbia. Es liegt zwischen den Gemeinden Merritt und Princeton, verfügt über ganzjährige Zugänglichkeit und eine ausgezeichnete Infrastruktur in der Nähe. Nach der Entdeckung der Zone Gate durch Kodiak im Jahr 2020 wurden die Größe und die Tiefe der bekannten Mineralisierung in der Zone Gate durch laufende Bohrprogramme in den Jahren 2021 und 2022 erheblich erweitert, und zwar auf einen Kilometer Streichlänge, 350 Meter Mächtigkeit und 900 Meter Tiefe. Darüber hinaus hat das Unternehmen einen parallelen Porphyrtrend in der nahe gelegenen Prime Zone entdeckt und wird seine Explorationsbemühungen auf neue Kupfer-Gold-Zielgebiete wie Dillard, Man und 1516 (Axe) sowie auf neue hochgradige Gold-Silber-Trends wie die Entdeckung Beyer ausweiten.

Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung

Der Kern der Größe NQ wurde geteilt und in Abständen von etwa drei Metern beprobt. Alle Kernproben wurden zur Aufbereitung und Analyse an ALS Canada Ltd. (ALS) nach North Vancouver (British Columbia) gesendet. ALS erfüllt alle Anforderungen gemäß den internationalen Normen ISO/IEC 17025:2005 und ISO 9001:2015 hinsichtlich Analyseverfahren. Die Proben wurden mittels der Brandproben-Fusionsmethode (Au-AA24) von ALS mit AA-Abschluss auf Gold sowie mittels einer ICP-AES-Analyse mit einem Aufschluss aus vier Säuren (ME-ICP61 oder ME-MS61) auf 33 bzw. 48 Elemente analysiert, wobei eine zusätzliche Analyse auf Elemente in Erzqualität (ME-OG62) und Kupfer in Erzqualität (Cu-OG62) durchgeführt wurde. Zusätzulich zu den Qualitätssicherungs- und Qualitätskontroll- (QS/QK)-Protokollen von ALS Laboratory wendet Kodiak auch ein internes QS/QK-Programm an, das das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Standardproben vor Ort umfasst.

Jeff Ward, P.Geo, Vice President Exploration und qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Kodiak ist der Ansicht, dass die historischen Ergebnisse, auf die verwiesen wird, aus zuverlässigen Quellen stammen und den damaligen Industriestandards entsprechen. Das Unternehmen hat jedoch die Richtigkeit dieser historischen Informationen nicht unabhängig überprüft und kann diese auch nicht garantieren.

Für das Board of Directors:

Kodiak Copper Corp.

Claudia Tornquist

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Nancy Curry, VP Corporate Development

ncurry@kodiakcoppercorp.com

+1 (604) 646-8362

KODIAK COPPER CORP.

Suite 1020, 800 West Pender Street

Vancouver, BC, V6C 2V6

Tel: 604.646.8351

Über Kodiak Copper Corp.

Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia. MPD weist alle Merkmale eines großen, multizentrischen Porphyrsystems auf. Kodiak hat in der Gate Zone hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Hülle entdeckt, und MPD beherbergt mehrere andere Ziele mit ähnlichem Entdeckungspotenzial. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.

Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken zählen unter anderem auch Annahmen und Risiken in Verbindung mit der Lage an den Aktienmärkten sowie Annahmen und Risiken im Hinblick auf den Erhalt der Genehmigungen seitens der Behörden und Aktionäre.

Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

