Modernisierung statt Stillstand: 20-jährige FileMaker-Lösung durch gFM-Business ERP ersetzen

Ein Umstieg von veralteter FileMaker-Software auf die moderne gFM-Business ERP-Lösung steigert Effizienz, Sicherheit und Flexibilität und passt sich individuellen Anforderungen an.

In der modernen Geschäftswelt ist Effizienz ein entscheidender Erfolgsfaktor. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre veralteten Softwarelösungen auf den neuesten Stand zu bringen, um die Anforderungen des digitalen Zeitalters zu erfüllen. Ein häufiges Szenario ist die Nutzung einer 20 Jahre alten FileMaker-Lösung, die zwar auf das aktuelle .fmp12-Format umgestellt wurde und auf aktuellen FileMaker-Versionen auf Apple Mac und Microsoft Windows lauffähig ist, jedoch in Funktionalität und Leistung deutlich hinterherhinkt. Die Umstellung auf eine moderne ERP-Software wie die FileMaker-basierte gFM-Business von gofilemaker.de bringt zahlreiche Vorteile.

Dieser Artikel geht auf die Herausforderungen einer veralteten FileMaker-Lösung ein und beleuchtet die Vorteile einer Migration zur flexiblen und anpassbaren gFM-Business ERP-Software, die als offene Lizenz auf vier Plattformen verfügbar ist und auf Apple Mac, Microsoft Windows und Apple iOS eingesetzt werden kann.

Herausforderungen einer 20 Jahre alten FileMaker-Lösung

o Veraltete Technologie: Trotz Konvertierung auf das aktuelle .fmp12-Format bleibt die Lösung auf alten Technologien und veralteten Programmierstandards aufgebaut. Dies führt häufig zu Kompatibilitätsproblemen mit modernen Betriebssystemen und Hardware.

o Begrenzte Funktionalität: Geschäftsprozesse haben sich in den letzten 20 Jahren erheblich verändert. Alte Software kann oft nicht mit den Anforderungen moderner, effizienter Arbeitsabläufe mithalten.

o Sicherheitsrisiken: Veraltete Software erhält in der Regel keine Sicherheitsupdates mehr, wodurch sie anfällig für Datenlecks und Cyberangriffe wird.

o Fehlende Skalierbarkeit: Wachsende Unternehmen benötigen skalierbare Software. Ältere Systeme sind oft nicht in der Lage, mit steigenden Anforderungen mitzuhalten, was zu Leistungsproblemen führen kann.

o Hoher Wartungsaufwand: Die Pflege und Wartung veralteter Software erfordert häufig spezialisiertes Fachwissen, was den Betrieb verteuert und die Abhängigkeit von wenigen Experten erhöht.

Verbesserte Wartbarkeit und geringer Aufwand mit moderner ERP-Software

Eine moderne ERP-Lösung wie gFM-Business bietet signifikante Vorteile gegenüber einer veralteten FileMaker-Lösung, insbesondere in puncto Wartungsfähigkeit und Flexibilität. Alte Systeme, die über viele Jahre hinweg angepasst und erweitert wurden, entwickeln oft komplexe und unübersichtliche Strukturen, die den Wartungsaufwand erhöhen. Der Einsatz von gFM-Business ermöglicht es Unternehmen, von einer modularen und klar strukturierten Architektur zu profitieren, die regelmäßige Updates und Erweiterungen deutlich vereinfacht. Zudem werden dank der integrierten Dokumentation und des professionellen Supports von gofilemaker.de viele der typischen Wartungsprobleme vermieden. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung bleibt gFM-Business immer auf dem neuesten Stand der Technik und bietet eine hohe Sicherheit, ohne dass tiefgehende manuelle Eingriffe erforderlich sind. Damit verbessert sich nicht nur die Betriebssicherheit, sondern auch die Langlebigkeit der Softwarelösung.

Vorteile des Umstiegs auf die gFM-Business ERP-Software

Die FileMaker-basierte gFM-Business ERP-Software ist eine leistungsstarke, flexible Lösung, die optimal auf die Bedürfnisse moderner Unternehmen zugeschnitten ist.

o Aktuelles Design und Benutzerfreundlichkeit: gFM-Business nutzt die neuesten FileMaker-Funktionen, was eine intuitive und effiziente Benutzeroberfläche ermöglicht.

o Hohe Performance: Dank moderner Technologien werden Daten schneller verarbeitet, was zu erheblichen Effizienzsteigerungen führt.

o Modulare Lösung: Die Software umfasst Module für CRM, Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und vieles mehr, die nach Bedarf erweitert werden können.

o Individuelle Anpassung: gFM-Business kann an die spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens angepasst werden.

o Regelmäßige Updates: Laufende Weiterentwicklung und regelmäßige Sicherheitsupdates sorgen für einen umfassenden Schutz sensibler Unternehmensdaten.

o Zugriffskontrollen: Daten werden verschlüsselt, und Berechtigungen können detailliert verwaltet werden.

o Flexible Nutzeranzahl: Die Software lässt sich problemlos auf zusätzliche Benutzer skalieren.

o Cloud-Fähigkeit: Die Unterstützung von Cloud-Diensten ermöglicht den Zugriff von verschiedenen Standorten und Geräten unter Nutzung der eigenen Cloud mit voller Datenhoheit.

o Professioneller Support: gFM-Business wird mit umfangreicher Dokumentation und professionellem Support bereitgestellt.

Automatisierte Prozesse: Viele Prozesse sind automatisiert, was den Bedarf an manuellen Eingriffen minimiert.

o Schnittstellen zu Drittanbietern: Die Software bietet Anbindungen an Anwendungen wie Microsoft Office, DATEV und verschiedene E-Commerce-Plattformen.

o Datenmigration: Der Umstieg von der alten FileMaker-Lösung wird durch professionelle Migrationswerkzeuge erleichtert.

o Optimierte Abläufe: Durch effizientere Arbeitsprozesse werden Ressourcen optimal genutzt.

o Minimierte Ausfallzeiten: Eine stabile Software reduziert Unterbrechungen im Betriebsablauf.

o Kontinuierliche Weiterentwicklung: gFM-Business wird stetig weiterentwickelt und bleibt dadurch immer aktuell.

o Rechtliche Compliance: Die Software unterstützt aktuelle gesetzliche Anforderungen, wie DSGVO und GoBD.

Umfassender Service für FileMaker und gFM-Business

Zusätzlich zur gFM-Business ERP-Software bietet gofilemaker.de umfassende Dienstleistungen für die Konvertierung alter FileMaker-Datenbanken in das aktuelle .fmp12-Format an. Dies gewährleistet, dass Unternehmen ihre vorhandenen Daten problemlos in die moderne Umgebung von gFM-Business integrieren können. Darüber hinaus unterstützt gofilemaker.de die Implementierung spezifischer Funktionen aus der alten FileMaker-Software in die neue gFM-Business-Struktur. So werden etablierte Prozesse und Arbeitsabläufe des Unternehmens in das moderne System übertragen, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Unternehmen erhalten dadurch nicht nur eine leistungsstarke und zeitgemäße ERP-Lösung, sondern auch eine individuelle Anpassung, die bestehende Geschäftsprozesse optimal berücksichtigt.

Praxisbeispiel

Ein mittelständisches Handelsunternehmen setzte seit 20 Jahren eine individuell angepasste FileMaker-Lösung ein. Im Laufe der Zeit traten immer mehr Probleme auf:

o Langsame Datenverarbeitung führte zu Verzögerungen im Kundenservice.

o Mangelnder mobiler Zugriff erschwerte Außendienstmitarbeitern das Arbeiten unterwegs.

o Kompatibilitätsprobleme mit neuer Hardware und Software behinderten die Integration in moderne Arbeitsumgebungen.

o Nach dem Wechsel zu gFM-Business konnten folgende Verbesserungen erzielt werden:

o Beschleunigte Auftragsbearbeitung durch optimierte Datenbankabfragen.

o Mobilzugriff ermöglichte es Mitarbeitern, von unterwegs auf das System zuzugreifen.

o Erweiterte Berichts- und Analysefunktionen unterstützten strategische Geschäftsentscheidungen.

Zusammenfassung

Der Umstieg von einer veralteten FileMaker-Lösung auf eine moderne ERP-Software wie gFM-Business bietet zahlreiche Vorteile. Neben einer Steigerung der Effizienz und Sicherheit werden auch die Betriebskosten reduziert und die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht. In einer Zeit, in der die digitale Transformation für den Unternehmenserfolg entscheidend ist, stellt gFM-Business eine zukunftssichere Investition dar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

Deutschland

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

fax ..: +49 (0) 4 41-30 42 51 32

web ..: https://gofilemaker.de

email : info@gofilemaker.de

Entwicklung von anpassbarer ERP-Software mit CRM, Faktura und Warenwirtschaft für macOS, Windows und iOS auf Basis der Claris FileMaker Plattform. Entwicklung und Vertrieb von Datenbanksystemen, ERP-Software und Warenwirtschaftssystemen auf Basis der FileMaker-Plattform. Erfahrung mit FileMaker-Datenbanken seit 1994, Gewinner eines FMM Award 2011, verliehen durch das FileMaker Magazin.

Pressekontakt:

M. Schall IT-Services

Herr Markus Schall

Hackenweg 97

26127 Oldenburg

fon ..: +49 (0) 441-30 43 76 40

email : info@gofilemaker.de

