Modernste Ausstattung und qualifizierte Fach-Zahnärzte in der Implantologie

Wie die 3D-Implantologie im zahnmedizinischen Kompetenzzentrum Prof. Dhom die Diagnostik und Behandlung erleichtert, und für den Patienten deutlich verbessert.

Ludwigshafen, 25.07.2023 – Aktueller Stand in der computergestützten 3D Implantologie?

Moderne Implantatplanung und 3D-Diagnostik revolutionieren die Zahnmedizin. Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom mit 4 Standorten in Rheinland-Pfalz setzt auf modernste Ausstattung für eine bessere Diagnostik und Behandlung in der Implantologie. Die qualifizierten Fach-Zahnärzte haben viel Erfahrung im Umgang mit Patienten jeden Alters. Im Folgenden erfahren Sie nützliche Infos über die aktuelle Entwicklung in der 3D-Implantologie, der digitalen Volumentomographie und der navigierten Implantologie sowie deren Vorteile für Patienten.

Höchste Präzision mit 3D-Planung

Eine der wichtigsten neuen Technologien im Bereich der Zahnmedizin und speziell in der Implantologie ist die 3D-Implantologie. Diese Methode ermöglicht eine viel präzisere Planung und Umsetzung von Zahnimplantaten durch die Verwendung moderner 3D-Diagnostik. Die digitale Volumentomographie (DVT) ist dabei ein wichtiger Bestandteil der 3D-Implantologie und ermöglicht es, ein räumliches Bild des Kiefers zu erzeugen, wodurch der behandelnde Zahnarzt eine sehr genaue Darstellung von Knochen- und Gewebestrukturen erhält. Dies ermöglicht es, vorab die ideale Positionierung des Implantats zu planen, und dadurch das Risiko von Komplikationen zu minimieren.

Guided Surgery – geführte Implantation

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 3D-Implantologie ist die navigierte Implantologie, die auch unter der englischen Bezeichnung „Guided Surgery“ bekannt ist. Hierbei wird die Position des Implantats mithilfe von speziellen Schablonen genau bestimmt und eine präzise Umsetzung gewährleistet. Diese Methode ermöglicht eine minimalinvasive Behandlung und verringert ebenfalls das Risiko von Komplikationen. Das Ergebnis ist eine schonende, angenehme Behandlung sowie ein Implantat, das perfekt sitzt und lange hält. Ein echtes Erfolgserlebnis für Patient und Zahnarzt gleichermaßen.

Rasante Fortschritte führen zu Spezialisierungen

Im Bereich der Zahnmedizin im Allgemeinen sowie der Implantologie im Besonderen gab es in den letzten Jahren rasante Fortschritte. Neue Technologien und Verfahren ermöglichen heute eine deutlich präzisere Diagnostik und Planung sowie eine noch schonendere Behandlung. Für viele Zahnarztpraxen stellen diese Behandlungsmethoden für die moderne Implantologie jedoch eine Herausforderung dar, da eine umfassende Ausstattung mit entsprechenden Geräten und eine zusätzliche Qualifizierung und Spezialisierung der Zahnärzte notwendig sind, um diese Methoden erfolgreich anzuwenden, was nicht jeder „normalen“ Zahnarztpraxis möglich ist.

Daher kann es für Patienten sinnvoll sein, eine spezialisierte Fachzahnarztpraxis wie das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom aufzusuchen, die sowohl über die nötige Ausstattung, eine umfassende Erfahrung, als auch über qualifizierte Fach-Zahnärzte in der Implantologie verfügt.

Praxis Prof. Dhom – Schwerpunkt Implantologie seit Jahrzenten

Das zahnmedizinische Kompetenzzentrum Prof. Dhom ist seit Jahrzehnten eine der führenden Praxen für Implantologie in Deutschland. Prof. Dhom ist selbst Vorreiter vieler Methoden, und bildet ebenfalls Zahnärzte in diesem Bereich aus. Im Kompetenzzentrum Prof. Dhom arbeiten zudem zahlreiche qualifizierte Fach-Zahnärzte, die sich auf die Implantologie spezialisiert haben und die Praxis wird regelmäßig als eine der besten Praxen im Bereich der Implantologie in ganz Deutschland bewertet.

