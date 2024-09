Möbelhändler smow baut Projektsparte aus und erweitert Team in Hannover

smow erweitert sein Team in Hannover um 15 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch diese Verstärkung soll der Projektbereich des Designmöbelhändlers gezielt weiterentwickelt werden.

Der Designmöbelhändler smow verstärkt sein Team in Hannover um 15 neue Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Mit den Neuzugängen wird der smow Projektbereich gezielt weiter ausgebaut – die neuen Teammitglieder bringen wertvolle Expertise in der Planung und Gestaltung von Innenräumen mit.

Ingo Schwiegershausen, der auf viele Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken kann, wird das Projektteam leiten und die Sparte weiterentwickeln. Eine neue Projektfläche, der speziell auf die Bedürfnisse von Projektkunden ausgerichtet sein wird, befindet sich bereits in der Entwicklung.

Mit diesem strategischen Schritt will smow die Weichen stellen für die erfolgreiche Akquise und Gestaltung von Projekten in der Region Hannover und darüber hinaus. „Die langjährige Erfahrung und das starke Netzwerk, das die neuen Kolleginnen und Kollegen mitbringen, passen perfekt zu unserer Vision, neue Maßstäbe in der Projektarbeit zu setzen“, erklärt smow Geschäftsführer Michael Petersen. „Wir wollen unsere Position in der Branche stärken und innovative und maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kundschaft erarbeiten.“

Über smow

smow betreibt neben dem erfolgreichen Onlineshop für Designmöbel und Accessoires auch Einrichtungshäuser in 17 deutschen Städten sowie an einem Schweizer Standort und übernimmt komplexe Einrichtungsprojekte von der Planung bis zur Umsetzung und Nachbetreuung. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit sowie individuelle Kundenbedürfnisse.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

smow

Frau Kirsti Lenehan

Spinnereistraße 7

04177 Leipzig

Deutschland

fon ..: (0)341 2222 88 13

web ..: https://www.smow.de/

email : presse@smow.de

