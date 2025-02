Mörderisch gute Unterhaltung – Krimiabend im BFW Leipzig

Exklusive Doppellesung mit Anett Steiner und Björn Schering unter dem Motto: Erzgebirgs-Krimi vs. Küsten-Krimi

Krimifans, aufgepasst! Das Berufsförderungswerk Leipzig lädt Sie auch in diesem Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis im Rahmen des renommierten Lesefestivals „Leipzig liest“ ein, das anlässlich der Leipziger Buchmesse stattfindet. Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Nervenkitzel und Gänsehaut vor!

Die talentierten Krimiautoren Anett Steiner und Björn Schering werden aus ihren neuesten Werken und ausgewählten Kriminalkurzgeschichten lesen. Ihre einzigartige Ausdruckskraft und fesselnde Erzählweise versprechen ein atemberaubendes Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden.

Lassen Sie sich von der aus dem Erzgebirge stammenden Anett Steiner und dem Hamburger Wahlleipziger Björn Schering mitreißen! Tauchen Sie ein in ihre spannenden Welten, fiebern Sie mit den Protagonisten mit und stellen Sie Ihr Nervenkostüm auf die Probe. Für Lese- und Krimifans ist dies die perfekte Gelegenheit, hautnah gruseligen Geschichten zu lauschen, mitzurätseln und sich von der düsteren Atmosphäre in den Bann ziehen zu lassen. Seien Sie dabei – es wird ein Abend, der Ihnen den Atem rauben wird!

Über die Autoren:

Anett Steiner wurde wurde 1976 in Annaberg-Buchholz geboren, legte dort ihr Abitur ab, erlernte den Beruf der Orthopädietechnikerin, den sie bis heute ausübt. Für ihr literarisches Schreiben wurde Sie bereits mehrfach ausgezeichnet, u.a. 2011 mit dem 3. Platz des Chemnitzer Krimipreises. Sie ist Mitglied der Autorenvereinigung »MordOst« und gestaltet Lesungen u. a. zu den Ostdeutschen Krimitagen.

Björn Schering, geboren und aufgewachsen in Hamburg, verfasste als Referent und Büroleiter über mehrere Legislaturperioden zahlreiche Reden und Texte für Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Seit 2021 lebt er mit seiner Frau in Leipzig, schrieb seither 2 sowohl spannende als auch humorvolle Krimis mit Tiefgang und arbeitet seit 2023 im BFW Leipzig.

Veranstaltungsdaten:

Datum: 28.03.2025

Ort: Bistro im BFW Leipzig, Georg-Schumann-Straße 148, 04159 Leipzig

Krimi-Lesung – Anett Steiner und Björn Schering

Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr | Ende: ca. 21:00 Uhr

Eintritt: frei

Bücher und Autogramme: Können nach der Veranstaltung erworben werden.

Versorgung: Speisen und Getränke können im Bistro erworben werden.

Bitte beachten Sie: Die Plätze sind an diesem Abend limitiert. Es kann keine Anmeldung oder Platzreservierung vorgenommen werden. Rechtzeitig da sein lohnt sich!

Seit 35 Jahren ist das Berufsförderungswerk Leipzig als Spezialist auf dem Gebiet Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation) tätig. Hier werden Menschen ausgebildet und bedarfsorientiert unterstützt, die durch Krankheit oder Unfall aus dem gewohnten Arbeitsleben scheiden mussten. Mit individuellen Erprobungs-, Qualifizierungs- und Integrationsmaßnahmen werden neue Möglichkeiten für den Weg zurück ins Arbeitsleben angeboten. Die Angebote als überregionaler Dienstleister auf den Gebieten Beratung, Diagnostik und Assessment, Qualifizierung, Prävention und Rehabilitation stehen neben der Hauptstelle in Leipzig auch in der Außenstelle in Chemnitz zur Verfügung. Die beruflichen Trainingszentren (BTZ am BFW) in Leipzig und Chemnitz, ergänzen das Angebot speziell für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die vielfältigen Leistungen sind ein wichtiger Beitrag nicht nur um Menschen wieder in den Arbeitsprozess zurückzuführen, sondern diese tragen auch durch die Orientierung am Arbeitsmarkt zur Lösung des Fachkräftemangels in der Wirtschaft bei.

Darüber hinaus bietet das BFW Leipzig verschiedene Fortbildungsangebote für Unternehmen an. Hierbei werden die Wünsche von Industrie und Wirtschaft nach bedarfsgerecht ausgebildeten Arbeitskräften berücksichtigt. Auf Wunsch werden die Fachkräfte arbeitsplatzbezogen, berufsbegleitend und individuell geschult.



