Coha concept hat seinen Sitz in Leipzig und bietet über 40 Monteurwohnungen bzw. Monteurzimmer in Leipzig zur Miete an. Es werden ausschließlich voll ausgestattete, komplette Wohnungen vermietet. Man muss sich also nicht wie z.B. bei Airbnb die Wohnungen mit anderen, fremden Menschen teilen. Die Wohnungen befinden sich überwiegend in Leipzig, aber zum Teil auch in Chemnitz.

Die Wohnungen sind alle voll ausgestattet mit Bettwäsche & Handtücher, Waschmaschine & Trockner, Internet, TV mit Netflix & Amazon Prime (Amazon Video), vollausgestattete Küche & eigenes Bad mit Dusche. Alle Wohnungen verfügen über einen sogenannten Self Check-in. Das bedeutet, man holt seinen Schlüssel einfach selbst in einem Tresor ab und gibt diesen dort wieder zurück. Dadurch sind Check-ins jederzeit täglich ab 15 Uhr möglich, ohne auf weitere, spezifische Öffnungszeiten achten zu müssen. Bzgl. der Dauer der Anmietung gibt es keine Limitierung. Eine Monteurwohnung kann also auch für längere Aufenthalte und Aufträge angemietet werden. Die Bezahlung erfolgt per Rechnung und ist vor der Rechnungserstellung jederzeit kostenlos stornierbar.

Die Website bietet verschiedene Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und der entsprechenden Buchung (E-Mail, Telefon, WhatsApp).

Coha concept bietet Firmen und Monteuren somit eine einfache und günstige Möglichkeit der Unterbringung um entsprechende Aufträge in Leipzig und Chemnitz anzunehmen und zu erledigen. Mehr Infos gibt es auf der Website.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

coha concept

Herr Constantin Schwilk

Steinstraße 22

04275 Leipzig

Deutschland

fon ..: 0151 252 715 99

web ..: https://monteurwohnungen-leipzig.de/

email : info@monteurwohnungen-leipzig.de

Günstige Monteurzimmer in Leipzig buchen

Pressekontakt:

Marketing Bro

Herr Gerd Pufler

Georg-Schumann-Str. 329

04159 Leipzig

fon ..: 01743384244

web ..: https://marketing-bro.de/

