Monsun in Indien als Stimmungsbarometer für den Goldpreis

Der indische Monsun hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Wirtschaft, den Konsum und auch auf den Goldpreis.

Zu den größten Nachfragemärkten für Gold zählt Indien. Ist die landwirtschaftliche Produktion gut – mehr als die Hälfte der indischen Bevölkerung ist in der Landwirtschaft tätig – ist auch das Einkommen der landwirtschaftlichen Bevölkerung gut. Gold besitzt in Indien einen besonderen Stellenwert. Es wird zu Festen oder Hochzeiten verschenkt und es dient als Wertaufbewahrungsmittel und verleiht so Sicherheit. Oft ersetzt es Anlagen bei der Bank. Sind die Niederschläge günstig, dann steigt auch die Nachfrage nach Gold, leicht abzulesen an den vergangenen Jahrzehnten. Das passiert meist im Herbst, wenn die Ernten eingefahren sind. Und dies kann sogar deutliche Auswirkungen auf den Goldpreis nach sich ziehen. Daneben wirken natürlich auch Unsicherheiten, die Entwicklung des US-Dollars oder die Wirtschaftsentwicklung.

Blickt man auf das Monsun-Geschehen in diesem Jahr, so lagen die Niederschläge des Südwestmonsuns bisher über dem Durchschnitt, nämlich um rund vier Prozent. Im Juli lagen die Niederschläge sechs Prozent über dem Normalwert, im Juni lagen sie sogar neun Prozent darüber. Von Ende Mai bis heute erreichen die Niederschläge zwölf Prozent mehr als im Durchschnitt. In Ostindien und teilweise Uttar Pradesh fielen relativ wenig Niederschläge, wobei dies aber nicht so ins Gewicht fallen dürfte, da diese Regionen von Flüssen gespeist werden. Dieses Jahr begann der Monsun früh und die Aussaat (bis zum 4. Juli) war mit einem Plus von 16 Prozent stark.

Bis Ende Juli konnte auf mehr als 75 Prozent der Flächen ausgesät werden, das ist mehr als in den letzten beiden Jahren. Alles sieht also nach einem guten Monsun aus, so dass man zuversichtlich bezüglich des Konsumwachstums im ländlichen Raum sein darf. Eine kräftige Goldnachfrage sollte demzufolge im Herbst zu verzeichnen sein. Das ist gut für den Goldpreis und damit auch für Unternehmen mit Gold in den Projekten.

Fury Gold Mines – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-miata-metals-fury-gold-mines-und-southern-cross-gold/ – verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Die vielen bestens bekannte Agnico Eagle hat in Fury Gold Mines investiert.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-sierra-madre-gold-and-silver-fury-gold-mines-und-arizona-sonoran-copper/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Quellen zum Monsun: Bank of America

