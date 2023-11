Montanwerke Brixlegg: Karriere in einer Tradition der Exzellenz

Top-Jobs – Montanwerke Brixlegg – www.montanwerke-brixlegg.com

Die Montanwerke Brixlegg stehen nicht nur für eine jahrhundertelange Tradition, sondern auch für Innovation und Exzellenz in der metallverarbeitenden Industrie. Wer sich für eine Karriere bei den Montanwerken Brixlegg entscheidet, betritt nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern wird Teil eines erstaunlichen Erbes und einer zukunftsorientierten Gemeinschaft von Fachleuten.

Eine Tradition der Exzellenz:

Die Geschichte der Montanwerke Brixlegg reicht zurück bis ins 15. Jahrhundert. Seit dieser Zeit hat das Unternehmen nicht nur die technologischen Entwicklungen in der Metallverarbeitung geprägt, sondern auch durch kontinuierliche Innovationen Maßstäbe gesetzt. Heute repräsentiert das Unternehmen eine einzigartige Symbiose aus Tradition und Fortschritt, die sich in seinen hochmodernen Produktionsanlagen und seiner globalen Präsenz widerspiegelt.

Innovation als Treiber:

Bei den Montanwerken Brixlegg wird Innovation großgeschrieben. Die kontinuierliche Suche nach verbesserten Produktionsmethoden, umweltfreundlichen Technologien und neuen Anwendungen für ihre Produkte zeichnet das Unternehmen aus. Mitarbeitende haben hier die Möglichkeit, an wegweisenden Projekten teilzunehmen und die Zukunft der Metallverarbeitung aktiv mitzugestalten. Das Unternehmen fördert den Ideenaustausch und ermutigt seine Teams, kreative Lösungen für die Herausforderungen der Branche zu entwickeln.

Vielfältige Karrieremöglichkeiten:

Die Montanwerke Brixlegg bieten eine breite Palette von Karrieremöglichkeiten für Fachleute unterschiedlicher Disziplinen. Von Ingenieuren über Produktionsmitarbeiter bis hin zu Experten im Bereich Umweltschutz – das Unternehmen schafft ein vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem verschiedene Kompetenzen und Talente zusammenkommen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen.

Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit:

Als Vorreiter in der Kupfer-Industrie (sustainable copper) legen die Montanwerke Brixlegg großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Mitarbeitende haben die Gelegenheit, an Projekten teilzunehmen, die auf ressourcenschonende Prozesse und umweltfreundliche Technologien abzielen. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit spiegelt nicht nur seine Verantwortung gegenüber der Umwelt wider, sondern bietet auch Mitarbeitenden die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft zu leisten.

Förderung von Talenten und Weiterbildung:

Die Montanwerke Brixlegg investieren nicht nur in innovative Technologien, sondern auch in ihre Mitarbeitenden. Das Unternehmen erkennt an, dass das Wissen und die Fähigkeiten seiner Teams einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg haben. Daher wird kontinuierliche Weiterbildung gefördert, um sicherzustellen, dass die Mitarbeitenden stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und ihr volles Potenzial entfalten können.

Gemeinschaft und Teamgeist:

Bei den Montanwerken Brixlegg wird Teamgeist großgeschrieben. Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams wird gefördert, um hochinnovative Lösungen zu entwickeln und die Unternehmensziele zu erreichen. Das Unternehmen schafft eine positive und unterstützende Arbeitsumgebung, in der jedes Teammitglied geschätzt wird und die Möglichkeit hat, seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zu leisten.

Arbeiten in einer globalen Gemeinschaft:

Die Montanwerke Brixlegg sind nicht nur lokal verankert, sondern auch global aktiv. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten und mit Kollegen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenzuarbeiten. Dies schafft nicht nur eine inspirierende Arbeitsumgebung, sondern eröffnet auch Chancen für persönliches Wachstum und berufliche Entwicklung. Eine Karriere bei den Montanwerken Brixlegg ist mehr als nur ein Job – es ist die Teilnahme an einer traditionsreichen Geschichte, eingebettet in eine zukunftsorientierte Vision. Das Unternehmen bietet nicht nur vielfältige Karrieremöglichkeiten, sondern auch die Chance, Teil einer Gemeinschaft von Innovatoren und Experten zu werden, die die Metallverarbeitung neu definieren. Wer nach einem Arbeitsplatz mit Bedeutung, Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten sucht, findet bei den Montanwerken Brixlegg den idealen Ort, um seine beruflichen Ziele zu verwirklichen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Montanwerke Brixlegg AG

Herr Steffen Rieger

Werkstraße 1

6230 Brixlegg

Österreich

fon ..: +43 5337 6151

web ..: https://www.montanwerke-brixlegg.com/en/sustainable-copper/

email : steffen.rieger@montanwerke-brixlegg.com

Montanwerke Brixlegg AG

Werkstrasse 1

A-6230 Brixlegg

Österreich

Telefon: +43 5337 6151

Fax: +43 5337 6151 102

E-Mail: office@montanwerke-brixlegg.com

Web: www.montanwerke-brixlegg.com

UID-Nummer ATU 42241409

Firmenbuchnummer FN 40450k

Firmenbuchgericht Landesgericht Innsbruck

Pressekontakt:

Montanwerke Brixlegg AG

Herr Andreas Enderle

Werkstraße 1

6230 Brixlegg

fon ..: +43 5337 6151

web ..: https://www.montanwerke-brixlegg.com

email : office@montanwerke-brixlegg.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Infusionstherapie – www.plastischechirurgie-linz.at/infusionstherapie-linz