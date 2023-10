montanwerke-brixlegg.com – Sustainable copper for tomorrow’s economy

Nachhaltiges Kupfer stammt von der Montanwerke Brixlegg AG

Nachhaltiges Kupfer ist ein wichtiger Aspekt im Streben nach Umweltschutz und Ressourcenschonung

Eine der nachhaltigsten Möglichkeiten, Kupfer zu nutzen, besteht darin, es aus recycelten Quellen zu gewinnen. Recycling reduziert den Bedarf an neuen Abbauaktivitäten und minimiert den Energieverbrauch. Gestern war es ein Kabel, heute ist es ein Kupfergranulat und morgen wird es recyceltes Kupfer für eine neue klimafreundliche Anwendung sein – wieder Kabel. Die Montanwerke Brixlegg AG macht das nachhaltige Konzept der Kreislaufwirtschaft jeden Tag real. Unser wichtigster Rohstoff: Kupfergranulat mit unterschiedlichen Reinheitsgraden wird unter dem Mikroskop einer Qualitätskontrolle unterzogen, um sicherzustellen, dass unser fortschrittliches konvertiertes Kupfer die allerhöchste Qualität liefert. Nachhaltiges Kupfer aus Brixlegg ist ein wichtiger Aspekt im Streben nach Umweltschutz und Ressourcenschonung. Kupfer ist ein vielseitiges Metall, das in verschiedenen Branchen verwendet wird, von Elektronik über Bauwesen bis hin zur Energieerzeugung. Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Solarenergie und Windkraft erfordert große Mengen an Kupfer für die Herstellung von Kabeln und anderen Komponenten. Die Förderung erneuerbarer Energien geht daher Hand in Hand mit dem Bedarf an nachhaltigem Kupfer. Die Umstellung auf nachhaltiges Kupfer ist ein wichtiger Schritt, um die Umweltauswirkungen der Kupferindustrie zu minimieren und sicherzustellen, dass dieses wertvolle Metall auch in Zukunft verfügbar ist.

Quelle: www.montanwerke-brixlegg.com/en/sustainable-Copper

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Montanwerke Brixlegg AG

Herr Steffen Rieger

Werkstraße 1

6230 Brixlegg

Österreich

fon ..: +43 5337 6151

web ..: https://www.montanwerke-brixlegg.com/en/sustainable-copper/

email : steffen.rieger@montanwerke-brixlegg.com

Die Montanwerke Brixlegg AG ist der führende Kupferverarbeiter Österreichs. Mit über 550 Jahren Erfahrung in der Kupferverarbeitung ist das Unternehmen heute einer der führenden Kupferveredler. Die Produkte sind die Grundlage für viele High-Tech-Anwendungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen wie Elektromobilität, Energieübertragung, IT oder nachhaltige Bautechnik. Kupfer. Für alle, für immer.

Pressekontakt:

Montanwerke Brixlegg AG

Herr Steffen Rieger

Werkstraße 1

6230 Brixlegg

fon ..: +43 5337 6151

web ..: https://www.montanwerke-brixlegg.com

email : sales@montanwerke-brixlegg.com

