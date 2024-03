Moodrink(TM) von bettermoo(d) erweist sich auf der Planted Expo Toronto 2024, der größten Veranstaltung für pflanzliche Produkte in Nordamerika, als beste Milchalternative und erhält die Auszeichnung als zweitbestes Produkt insgesamt

Vancouver, British Columbia, Kanada – 27. März 2024 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d)), ein aufstrebender Marktführer und Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Milchalternative Moodrink (das Produkt) auf der Planted Expo Toronto 2024 (die Expo), der größten Veranstaltung für pflanzliche Produkte in Nordamerika www.plantedlife.com/

, bei der Auszeichnung Best in Show (die Auszeichnung) den zweiten Platz erhalten hat. Die Auszeichnung ist ein Beleg für die Beliebtheit von Moodrink bei den Tausenden von Besuchern, die das Produkt gegenüber einem Produktangebot von mehr als 150 Ausstellern bevorzugten. Dabei sollte erwähnt werden, dass sich Moodrink den zweiten Platz nach einem Produkt sicherte, das aus einer anderen Kategorie als Milchalternativen stammt.

Die Expo fand am 23./24. März im Enercare Centre Toronto, Ontario, Kanada, statt und zog eine große Menge Besucher an, die die neuesten Produkte im Bereich der pflanzenbasierten Lebensweise erkunden wollten. Während dieser Veranstaltung hatte das Team von bettermoo(d) die Gelegenheit, mit Besuchern zu sprechen, und erhielt ein überwältigend positives Feedback für sein innovatives Milchalternativ-Produkt. Diese Begeisterung bewies nicht allein die Attraktivität von Moodrink, sondern demonstrierte auch das Bestreben des Teams, in eine direkte Beziehung mit seiner Zielgruppe zu treten, und dies trug zu einer unvergesslichen Präsenz auf einer der meisterwarteten Veranstaltungen zur pflanzlichen Ernährung des Jahres bei.

Wir sind unglaublich ermutigt durch den Zuspruch, den Moodrink auf der diesjährigen Planted Expo erhalten hat. Einen unmittelbaren Eindruck von der Begeisterung und dem positiven Feedback von Tausenden von Besuchern zu bekommen, war wirklich ermutigend. Wir sind davon überzeugt, dass der zweite Platz bei der Auszeichnung Best in Show ein Zeichen für die Akzeptanz und Beliebtheit von Moodrink ist. Wir hoffen, dass diese Veranstaltung nicht nur die Bekanntheit unserer Marke erhöht hat, sondern diese auch auf die Freunde und Familien der Besucher ausweitet und damit die Reichweite und die Relevanz unseres Produkts noch weiter verstärken wird, meinte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d).

Planted Life, die visionäre Kraft, die hinter den Veranstaltungen der Planted Expo steht, befindet sich seit fast zehn Jahren an der Spitze der Bewegung hin zu einer pflanzlichen Ernährung. Seit ihren Anfängen ist die Planted Expo eine zentrale Veranstaltung für lokale Unternehmen und bietet diesen eine beispiellose Plattform, um in unmittelbaren Kontakt mit ihren Kunden zu treten. Die Planted Expo dient als zentrale Plattform für lokale Unternehmen und etablierte Marken und ermöglicht es diesen, sich direkt mit den Konsumenten zu vernetzen und das Wachstum der Gemeinschaft zu fördern. Die Veranstaltung, die jedes Jahr in drei dynamischen Städten – Vancouver und Toronto in Kanada und Seattle in den USA – stattfindet, bildet den zunehmenden weltweiten Trend hin zu einer nachhaltigen und pflanzenbasierten Lebensweise ab.

ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION

bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativgetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang der Revolution für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen.

Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind.

FÜR DAS BOARD of DIRECTORS

Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Direktor

bettermoo(d) Food Corporation

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Webseite: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865

