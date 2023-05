Moon Surgical ernennt Anne Renevot zum Chief Financial Officer

PARIS, FRANKREICH und SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 3. Mai 2023 / Moon Surgical, ein französisch-amerikanischer Pionier im Bereich der kollaborativen Robotik, gab heute die Ernennung von Anne Renevot zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens bekannt. Anne Renevot verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im öffentlichen und privaten Finanzwesen.

Wir freuen uns, Anne Renevot als wichtiges Mitglied unseres Führungsteams begrüßen zu dürfen, so Anne Osdoit, CEO von Moon Surgical und eine Gesellschafterin von MD Start, dem medizintechnischen Beschleuniger von Sofinnova Partners. Ihre Erfahrung im Finanzbereich, die sie in ihrer Zeit als CFO bei schnell wachsenden und innovativen MedTech-Ausrüstungsunternehmen wie EOS imaging gesammelt hat, wird für die Gestaltung unserer Finanzgeschäfte in einem sich ständig verändernden wirtschaftlichen Umfeld entscheidend sein.

Es ist mir eine Ehre, dem Unternehmen beizutreten, das das Maestro-System in Europa und den USA selbst entwickelt und hergestellt hat, insbesondere zu diesem entscheidenden Zeitpunkt, an dem sich Moon Surgical auf die Markteinführung vorbereitet, so Anne Renevot, CFO von Moon Surgical. Es ist sehr spannend, einem Unternehmen anzugehören, das ein Produkt anbietet, das konkrete Auswirkungen auf die Art und Weise haben wird, wie Chirurgen Patienten behandeln.

Vor ihrem Eintritt bei Moon Surgical war Anne Renevot CFO von Poxel, einem börsennotierten französischen Biotech-Unternehmen. Davor war sie CFO von EOS imaging, wo sie eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Börsengangs des Unternehmens an der NYSE Euronext Paris im Wert von 40 Millionen Euro spielte. Anne hatte außerdem leitende Funktionen im Finanzbereich in der Fertigung und im internationalen Controlling bei Cartier inne. Sie begann ihre Karriere bei EY.

Über Moon Surgical

Moon Surgical mit Sitz in Paris, Frankreich, und San Francisco, Kalifornien, ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Operationssaals in den Händen des befähigten Chirurgen liegt.

Durch die Ausstattung von Chirurgen mit absoluter Kontrolle, neuer Zuversicht und einer Technologie, die an jede Situation angepasst werden kann, strebt Moon Surgical nach einer Verbesserung der Effizienz bei Operationen und einer besseren chirurgischen Versorgung der Patienten. Das minimalistische Maestro-System mit Ko-Manipulation nutzt die Technologie von morgen, um diese lebenswichtigen Fähigkeiten den Chirurgen von heute zur Verfügung zu stellen.

