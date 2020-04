Mothering Journal – das inspirierende Tagebuch für Mütter

Leandra Vogt liefert Müttern einen wunderschönen Ort um ihre Gedanken zu sortieren.

Als Mutter hat man immer alle Hände voll zu tun. Der Alltag fühlt sich oft turbulent an. Stress ist für viele Mütter an der Tagesordnung. Gerade aus diesem Grund ist es wichtig, dass jede Mutter eine Möglichkeit hat, ihre Gedanken zu sortieren und sich ein wenig Zeit für sich selbst zu nehmen. Mütter sind oft Gefangene in ihrem eigenen Gedankenkarussell rund ums Zeitmanagement. To Do’s, Bedürfnisse und jede Menge weitere Dinge auf der Tagesliste warten auf die Bearbeitung. Das Mothering Journal hingegen will Müttern einen sicheren und angenehmen Verweilort geben, um eigene Gedanken zu sortieren. Das Buch soll dabei helfen, Klarheit im Kopf als auch im Herzen zu erhalten.

Das „Mothering Journal“ von Leandra Vogt unterstützt die Leserinnen mit liebevoll gestellten Fragen dabei, ihre Mutterschaft mit ganzem Herzen zu genießen und sowohl die Höhen als auch die Tiefen des Alltags in liebevoller Erinnerung zu behalten. Außerdem beinhaltet das Buch einen informativen Theorie-Teil mit vielen Übungen für den Alltag sowie eine wunderschöne Gestaltung, die den Leserinnen den Raum für die wohl wertvollste Erinnerung schenkt.

„Mothering Journal“ von Leandra Vogt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-9049-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aus der Bahn – Erlebnisse mit und aus einem Verkehrsmittel, das nicht immer gut ankommt