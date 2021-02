Motointegrator.de schließt sich Autoteile-Markt.de an

Auch Motointegrator.de schließt sich Autoteile-Markt.de an und nutzt diesen Newcomer der Stunde als zusätzlichen Absatzmarkt

Januar 2021: Mit Motointegrator.de hat sich nicht nur ein neuer, sondern mal wieder ein „großer“ Anbieter dem Online Marktplatz Autoteile-Markt.de angeschlossen. Über die Internetseite werden Autoteile für fast alle Marken und Modelle in unterschiedlichen Preissegmenten, neu oder gebraucht, angeboten. Durch den Zusammenschluss mit Motointegrator.de wird das Produktangebot und die Möglichkeiten für die Kunden spürbar erweitert.

Bestandskunden wissen über Motointegrator: Hinter diesem Online-Shop steht die CLEVERLOG-AUTOTEILE GmbH aus Berlin. Über Motointegrator.de werden seit vielen Jahren günstige Neuteile für viele Autos und Marken per Onlinehandel an Endkunden und Gewerbetreibende Wiederverkäufer verkauft. Durch den Zusammenschluss wird die Produktvielfalt von Autoteile-Markt.de nicht nur um diverse Verschleißteile und Karosserieteile erweitert. Der Shop passt vom Produktkatalog perfekt in das bestehende Konzept und hilft dem aufstrebenden Unternehmen weiter zu wachsen.

Motointegrator.de vertreibt Ersatzteile für sehr viele Automarken und Modelle. Das Sortiment umfasst die typischen Verschleißteile verschiedener Namhafter Hersteller, zu denen Bremsbeläge, Bremsscheiben, Reifen, Filter und Schmierstoffe gehören. Hinzu kommen Anbau- und Karosserieteile wie Stoßfänger, Kotflügel, Motorhauben, Heckklappen, Türgriffe, Zierleisten und vieles mehr. Auch bei anderen Ersatzteilen wie Endschalldämpfer, Katalysator, Kupplung und Teilen der Lichtanlage wird der Kunde fündig und kann direkt die Preise vergleichen. Endkunden und Werkstätten können somit ihre gesammelten Bestellungen in Zukunft bequem über Autoteile-Markt abwickeln und von den Vorteilen eines großen Online Marktplatzes profitieren.

Was viele nicht wissen: Motointegrator.de wurde von Computerbild als TrendShop 2021 ausgezeichnet! Das bedeutet, der Shop zeichnet sich durch ein weit überdurchschnittliches Wachstum aus. Das bedeutet, Motointegrator.de muss die Ansprüche an einen Online-Shop nicht nur erfüllen, sondern aus der Masse herausstechen. Zu diesen Anforderungen zählen ein großes Angebot, schneller Versand und hohe Qualität. Für die Anbindung an Autoteile-Markt.de bedeutet das: Der Marktplatz holt sich einen von Deutschlands innovativen Onlineshops in den Anbieter-Pool.

Autoteile-Markt ist bereits international vertreten und der Zusammenschluss steigert die internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter. Der Grund: Motointegrator.de gehört zur Intercars Gruppe. Dieser Name ist im Automobilbereich wohl bekannt, denn Intercars vertreibt Autoteile in vielen Ländern der EU. Da Autoteile-Markt ebenfalls in ganz Europa aktiv ist, ergänzen sich die Angebote der Shops hervorragend. Davon profitieren die Kunden und Verkäufer in ganz Europa: Sie können aus einem noch größeren Sortiment auswählen beziehungsweise bekommen die Möglichkeit für Absatzsteigerungen.

Durch verschiedene Zusammenschlüsse bieten Verkäufer über Autoteile-Markt ihre KFZ-Teile an. Neben großen und kleinen Ersatzteillieferanten gehören auch Autoverwertungen zum Online Marktplatz. Der Kunde kann daher zwischen Neuteilen und Gebrauchtteilen wählen. Das hat den großen Vorteil: Autoteile-Markt.de deckt alle Qualitäts- und Preisanforderungen von Erstausrüstern und Premiummarken für Neuteile bis hin zu günstigen Gebrauchtteilen ab. Über einen schnellen Preisvergleich findet der Kunde heraus, wie viel er beim Kauf günstiger Ersatzteile spart. Motointegrator.de unterstützt den Marktplatz als Anbieter im Bereich neuer KFZ-Ersatzteile.

CEO Sebastian Cyran freut sich über den Erfolg. Er ist zuversichtlich: „Kooperationen helfen beim Expandieren. Durch den Zusammenschluss profitieren unsere Kunden, die Verkäufer und wir. Unsere Kunden erhalten ein noch größeres Portfolio an Produkten, die Verkäufer können ihren Umsatz steigern und auch wir als Bindeglied zwischen Shop und Kunde gewinnen dabei.“ Am Konzept von Autoteile-Markt ändert sich dadurch nichts. Der Marktplatz stellt eine Schnittstelle zwischen Verkäufer und Kunden im B2B und B2C Bereich dar.

Auf Autoteile-Markt vergleichen wir für Sie die Preise vieler Autoersatzteile Shop´s im Internet. Dadurch kaufen B2C und B2B Einkäufer auf Autoteile-Markt günstig KFZ-Teile mit bis zu 85% unter der unverbindlichen Preisempfehlung der Hersteller. Egal ob gebrauchte oder neue Autoersatzteile, unser Ersatzteilbestand umfasst mehr 10 Millionen Angebote. Ob Bremsen, Karosserie, Endschalldämpfer, Getriebe, Motor, Stoßdämpfer, Zahnriemen, Anlasser oder Lichtmaschine, bei uns finden Sie die günstigsten Angebote aller Autoersatzteil Händler im Internet für den Einzelhandel oder auch Großhandel.

