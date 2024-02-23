MoveSoft veröffentlicht neuen Channel Partner Guide für MSPs, Systemhäuser und IT-Berater

Mehr Marge, mehr Projekte, mehr Kundenzufriedenheit durch wirtschaftliche Microsoft-Lizenzierung

Münster, Juni 2026 – Die MoveSoft GmbH hat ihren neuen Channel Partner Guide 2026 veröffentlicht. Die umfassende Informationsbroschüre richtet sich gezielt an Managed Service Provider (MSPs), IT-Systemhäuser, IT-Berater und Reseller, die ihren Kunden wirtschaftliche Microsoft-Lizenzierungsmodelle anbieten und gleichzeitig ihre eigenen Margen steigern möchten.

Der Guide vermittelt praxisnah, wie Unternehmen durch den Einsatz rechtssicherer Microsoft-Lizenzen aus der Wiedervermarktung ihre Softwarekosten deutlich reduzieren können. Gleichzeitig zeigt er Partnern konkrete Möglichkeiten auf, zusätzliche Umsätze zu generieren und Projekte zu gewinnen, die aufgrund begrenzter Budgets andernfalls häufig nicht realisierbar wären.

„Viele Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, steigende Softwarekosten mit begrenzten IT-Budgets in Einklang zu bringen. Mit unserem Channel Partner Guide möchten wir zeigen, wie unsere Partner genau hier einen echten Mehrwert schaffen können“, erklärt Carsten Kock, Geschäftsführer der MoveSoft GmbH.

Bis zu 75 Prozent Einsparung bei Microsoft-Lizenzen

Im Mittelpunkt des Guides stehen Microsoft-Volumenlizenzen aus der Wiedervermarktung. Diese ermöglichen Unternehmen Einsparungen von bis zu 75 Prozent gegenüber vergleichbaren Neuanschaffungen – bei gleicher Funktionalität und gleicher Nutzbarkeit.

Anhand konkreter Praxisbeispiele zeigt MoveSoft, welche finanziellen Potenziale sich ergeben können. So lassen sich selbst bei aktuellen Softwaregenerationen wie Microsoft Office 2024 LTSC oder Windows Server 2025 erhebliche Einsparungen realisieren.

Rechtssicherheit und Audit-Fähigkeit im Fokus

Ein weiterer Schwerpunkt des Channel Partner Guides ist die rechtliche und organisatorische Absicherung von Lizenzprojekten. MoveSoft erläutert die rechtlichen Grundlagen des Gebrauchtsoftwaremarktes und die Anforderungen an einen rechtskonformen Lizenztransfer.

Partner erhalten Einblicke in die Dokumentationsprozesse sowie die Maßnahmen zur Audit-Vorbereitung und Compliance-Unterstützung. Damit sollen Unsicherheiten im Umgang mit wiedervermarkteten Softwarelizenzen abgebaut und gleichzeitig Vertrauen bei Endkunden geschaffen werden.

Umfangreiche Partnerleistungen

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen stellt der Guide die verschiedenen Serviceleistungen für Partner vor. Dazu gehören unter anderem:

* Persönliche Ansprechpartner für Lizenzierungsfragen

* Unterstützung bei Ausschreibungen und Projektkalkulationen

* Kostenfreier technischer Support

* Unterstützung bei Audits und Lizenzanalysen

* Exklusiver Kundenschutz für Reseller

* Zugriff auf das MoveSoft License Management Portal (LMP)

Über das Portal erhalten Partner und Kunden rund um die Uhr Zugriff auf ihre Lizenzbestände, Dokumentationen sowie Installations- und Aktivierungsdateien.

Starke Marktposition durch Partnerschaften

MoveSoft verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich Microsoft-Lizenzierung und arbeitet heute mit mehreren hundert Partnerunternehmen zusammen. Zusätzlich ist das Unternehmen als Lieferant auf der EGIS-Einkaufsplattform der SYNAXON AG vertreten und zählt dort zu den gelisteten Anbietern für Microsoft-Lizenzlösungen aus der Wiedervermarktung.

Wirtschaftlichkeit als Wettbewerbsvorteil

Der neue Channel Partner Guide verdeutlicht, dass wirtschaftliche Microsoft-Lizenzierung längst mehr ist als ein reines Einsparmodell. Für MSPs, Systemhäuser und IT-Berater eröffnet sie zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten, stärkt die Kundenbindung und schafft neue Potenziale für margenstarke Projekte.

„Unser Ziel ist es, Partnern Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihren Kunden einen echten wirtschaftlichen Mehrwert bieten können. Gerade in Zeiten steigender IT-Kosten wird dies zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil“, so Kock.

Über die MoveSoft GmbH

Die MoveSoft GmbH mit Sitz in Münster ist spezialisiert auf Microsoft-Volumenlizenzen aus der Wiedervermarktung. Das Unternehmen unterstützt MSPs, IT-Systemhäuser, IT-Berater, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der rechtskonformen und wirtschaftlichen Beschaffung von Softwarelizenzen. Neben aktuellen Microsoft-Versionen bietet MoveSoft umfassende Beratungs-, Support- und Audit-Services sowie ein eigenes License Management Portal für die zentrale Verwaltung von Lizenzbeständen.

Weitere Informationen:

MoveSoft GmbH

Pressekontakt:

Carsten Kock

Geschäftsführer, MoveSoft GmbH

mail@movesoft.eu

www.movesoft.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MoveSoft GmbH

Herr Carsten Kock

Nienkamp 82-84

48147 Münster

Deutschland

fon ..: +49 251 133 361 00

web ..: https://www.movesoft.eu

email : mail@movesoft.eu

Die MoveSoft GmbH zählt zu den führenden Anbietern von gebrauchter Software und Lizenzen aus der Wiedervermarktung und überzeugt durch ein umfangreiches sowie kurzfristig verfügbares Lizenzportfolio. Mit langjähriger Erfahrung unterstützen die Gründer und Mitarbeiter Unternehmen, IT-Systemhäuser und Handelspartner mit maßgeschneiderten Lizenzierungslösungen. Kompetenz, Zuverlässigkeit und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit haben MoveSoft zu einem etablierten und geschätzten Ansprechpartner in der Softwarebranche gemacht.

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