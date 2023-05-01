MS5541C – Etablierter Drucksensor für präzise Messungen bis 14 bar

Kompakter Absolutdrucksensor für präzise Messungen bis 14 bar: Der MS5541C kombiniert geringe Leistungsaufnahme, hohe Genauigkeit und robuste Bauweise für mobile und industrielle Anwendungen.

Der MS5541C ist ein kompakter Absolutdrucksensor für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Durch seine robuste Bauweise und die integrierte Signalverarbeitung eignet er sich besonders für mobile und batteriebetriebene Systeme.

Der Sensor kombiniert ein piezoresistives Silizium-Drucksensorelement mit einer integrierten Auswerteelektronik und liefert sowohl Druck- als auch Temperaturdaten mit 16 Bit Auflösung. Die werkseitig programmierten Kalibrierkoeffizienten ermöglichen eine präzise Berechnung der Messwerte im Gesamtsystem.

Mit einem Messbereich von 0 bis 14 bar deckt der MS5541C ein breites Anwendungsspektrum ab – von tragbaren Messgeräten bis hin zu industriellen Anwendungen. Dank seines geringen Energieverbrauchs und der einfachen Anbindung über eine serielle 3-Draht-Schnittstelle lässt sich der Sensor effizient in bestehende Systeme integrieren.

Besonders hervorzuheben ist die kompakte Bauform von nur 6,2 x 6,4 mm sowie die robuste Ausführung mit Edelstahlring und Schutzgel, die auch den Einsatz in feuchten oder wasserexponierten Umgebungen ermöglicht.

Typische Anwendungen finden sich unter anderem in Tauchcomputern, tragbaren Tiefenmesssystemen sowie weiteren mobilen Druckmesslösungen.

Herausragende Eigenschaften:

* Messbereich: 0 … 14 bar absolut

* 16 Bit ADC für Druck- und Temperaturdaten

* Integrierte Kalibrierkoeffizienten (64 Bit PROM)

* Hohe Genauigkeit durch softwarebasierte Kompensation

* Kompakte Bauform: 6,2 x 6,4 mm

* Niedriger Energieverbrauch für batteriebetriebene Systeme

* 3-Draht-Schnittstelle für einfache Integration

* Robuste Bauweise mit Schutzgel für feuchte Umgebungen

Weitere Informationen zum MS5541C sowie Unterstützung bei der Integration erhalten Sie direkt bei AMSYS. Lassen Sie sich von unseren Experten bei der Auswahl der passenden Sensorlösung beraten: www.amsys.de

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AMSYS GmbH & Co. KG

Herr V. Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

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email : info@amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen sowie umfassende Beratung bei der Sensorauswahl und Integration.

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