  • MS5541C – Etablierter Drucksensor für präzise Messungen bis 14 bar

    Kompakter Absolutdrucksensor für präzise Messungen bis 14 bar: Der MS5541C kombiniert geringe Leistungsaufnahme, hohe Genauigkeit und robuste Bauweise für mobile und industrielle Anwendungen.

    BildDer MS5541C ist ein kompakter Absolutdrucksensor für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Genauigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Durch seine robuste Bauweise und die integrierte Signalverarbeitung eignet er sich besonders für mobile und batteriebetriebene Systeme.

    Der Sensor kombiniert ein piezoresistives Silizium-Drucksensorelement mit einer integrierten Auswerteelektronik und liefert sowohl Druck- als auch Temperaturdaten mit 16 Bit Auflösung. Die werkseitig programmierten Kalibrierkoeffizienten ermöglichen eine präzise Berechnung der Messwerte im Gesamtsystem.

    Mit einem Messbereich von 0 bis 14 bar deckt der MS5541C ein breites Anwendungsspektrum ab – von tragbaren Messgeräten bis hin zu industriellen Anwendungen. Dank seines geringen Energieverbrauchs und der einfachen Anbindung über eine serielle 3-Draht-Schnittstelle lässt sich der Sensor effizient in bestehende Systeme integrieren.

    Besonders hervorzuheben ist die kompakte Bauform von nur 6,2 x 6,4 mm sowie die robuste Ausführung mit Edelstahlring und Schutzgel, die auch den Einsatz in feuchten oder wasserexponierten Umgebungen ermöglicht.

    Typische Anwendungen finden sich unter anderem in Tauchcomputern, tragbaren Tiefenmesssystemen sowie weiteren mobilen Druckmesslösungen.

    Herausragende Eigenschaften:

    * Messbereich: 0 … 14 bar absolut
    * 16 Bit ADC für Druck- und Temperaturdaten
    * Integrierte Kalibrierkoeffizienten (64 Bit PROM)
    * Hohe Genauigkeit durch softwarebasierte Kompensation
    * Kompakte Bauform: 6,2 x 6,4 mm
    * Niedriger Energieverbrauch für batteriebetriebene Systeme
    * 3-Draht-Schnittstelle für einfache Integration
    * Robuste Bauweise mit Schutzgel für feuchte Umgebungen

    Weitere Informationen zum MS5541C sowie Unterstützung bei der Integration erhalten Sie direkt bei AMSYS. Lassen Sie sich von unseren Experten bei der Auswahl der passenden Sensorlösung beraten: www.amsys.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AMSYS GmbH & Co. KG
    Herr V. Fruci
    An der Fahrt 4
    55124 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 061314698750
    web ..: https://www.amsys.de/
    email : info@amsys.de

    AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen sowie umfassende Beratung bei der Sensorauswahl und Integration.

    Pressekontakt:

    AMSYS GmbH & Co. KG
    Herr V. Fruci
    An der Fahrt 4
    55124 Mainz

    fon ..: 061314698750
    email : info@amsys.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Easy-use barometrischer Wireless Drucksensor mit Bluetooth Low Energy
      AMSYS präsentiert den kabellosen Drucksensor AMS 4506: kompakt, präzise und per Bluetooth 5.1 auslesbar - ideal für barometrische Messungen und Vakuumüberwachung an schwer zugänglichen Orten....

    2. AMS 4516 – Bewährte Wireless-Technologie für präzise Differenzdruckmessungen
      Mit dem AMS 4516 steht ein kompakter, kabelloser Differenzdrucktransmitter für flexible Messaufgaben und den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen zur Verfügung....

    3. Markenpositionierung bei etablierter Marke? greiterundcie. begleitet Positionierungsprozess der bigBOX ALLGÄU
      greiterundcie., die Agentur für Marketing und digitale Kommunikation aus Kempten, unterstützte die Führungskräfte der bigBOX ALLGÄU bei der Erarbeitung ihrer Markenpositionierung, Mission und Vision....

    4. Maximale Leistung, präzise Anwendung: K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD
      Erleben Sie technische Überlegenheit mit dem K03MS-0,55-1ph-ATEX II 3GD für optimale Druck- und Sauganwendungen....

    5. GMP Drug von Core One Labs unternimmt weitere Schritte in Richtung Kommerzialisierung: Beginn der Entwicklung psychedelischer Prodrugs mit etablierter Compounding-Apotheke
      Vancouver, British Columbia, Kanada – 1. Mai 2023 / IRW-Press / Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das Unternehmen oder Core One) freut sich...

    6. Präzise und saubere Verbindungen. Löten unter Hochvakuum.
      Beim Verbinden von Hartmetallen, Diamanten oder Keramik stoßen konventionelle Lötverfahren schnell an ihre Grenzen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.