Mühlespiel für Windows und online

Der Softwarehersteller JMMG aus Königswinter hat sein Mühlespiel für Windows umfassend überarbeitet.

Was gibt es Schöneres, als sich an einem warmen Sommerabend die Zeit mit einem geistreichen Spiel zu vertreiben? Aus diesem Grund hat der Softwarehersteller JMMG aus Königswinter sein Mühlespiel für Windows umfassend überarbeitet. Dabei wurden der KI-Gegner, das Design der Spielbretter sowie die Benutzeroberfläche modernisiert. Parallel dazu ist erstmals eine webbasierte Version erschienen, die bequem im Browser von PC, Tablet und Smartphone gespielt werden kann.

Das Spiel ist bereits seit 2006 auf dem Markt und richtet sich sowohl an Einzelspieler als auch an zwei Personen, die gemeinsam an einem Computer spielen möchten. Gespielt wird nach den klassischen Regeln des Mühlespiels. Für Partien gegen den Computer stehen drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, sodass sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler auf ihre Kosten kommen. Für das Spielbrett stehen mehrere ansprechende Designs zur Auswahl, darunter helles Holz, dunkles Holz, grüner Filz und roter Filz. In der Windows-Version kann die Farbgestaltung auch individuell angepasst werden.

Mit dem aktuellen Update wurde die Windows-Variante außerdem an Wine und CrossOver angepasst, sodass sie – je nach Systemkonfiguration – auch unter Linux und MacOS laufen kann. Interessenten können das Spiel drei Tage lang kostenlos testen. Anschließend ist für die uneingeschränkte Nutzung ein Freischaltcode zum Preis von 14,99 Euro erforderlich.

Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Apps verzichtet die Anwendung auf störende Werbeeinblendungen. Lediglich ein Hinweis auf den Erwerb der Vollversion ist enthalten. Das gilt ebenso für die derzeit kostenfrei verfügbare webbasierte Version, die sich noch in der Betaphase befindet. Das Spielmodell der Windows-Version wurde bereits weitgehend portiert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.jmmgc.com/muehle/

Die Online-Version erreichen Sie unter:

https://muehle.jmmgc.com/

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JMMG Communications

Herr Jochen Moschko

Sommerfelder Straße 8

53639 Königswinter

Deutschland

fon ..: 022448778473

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email : info@jmmgc.com

JMMG Communications (Internet: www.jmmgc.com) wurde 1997 gegründet. Im gleichen Jahr erschien die erste Version des auch heute noch sehr erfolgreichen Dateimanagers „Operation Center“. Ein weiteres Highlight folgte 2004 mit dem bekannten Kaminfeuer-Bildschirmschoner für Windows. In der Produktpalette finden sich auch Android-Apps sowie die web-basierten „JMMG Tools“.

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