Mülltonnenboxen sind stilvolle Lösungen für jeden Garten

Stilvoller Schutz für unschöne Tonnen: Die Mülltonnenboxen von KNOBLOCH kombinieren Design, Funktionalität und Langlebigkeit – ideal für moderne Hauseingänge und Gärten.

Wer kennt das nicht? Mülltonnen erfüllen ihren Zweck (der ja auch nicht allzu kompliziert ist), optisch sind sie aber selten ein Gewinn für den Garten. Das liegt nicht an mangelndem Ideenreichtum der Hersteller, sondern schlicht an der Art, wie man sie einsetzt. Müllwagen sind nun einmal auf schnelle, effiziente Leerung ausgelegt – und da geht es zwangsläufig robuster zu als beim vorsichtigen Arrangieren von Porzellan im Wohnzimmerschrank. Mülltonnen, die nach hundert Leerungen noch aussehen wie am ersten Tag, wären technisch machbar, sind aber schlicht unwirtschaftlich.

Müllbox trifft Design – elegant gelöst!

Hier kommen die stilvollen Mülltonnenboxen von KNOBLOCH ins Spiel, die praktische Mülltonnenverkleidung mit ansprechendem Design verbinden. Ob als Einzelbox, Doppelbox oder praktische Dreifach-Müllbox – in elegantem Anthrazitgrau fügen sie sich harmonisch in jeden Außenbereich ein. Die optionalen Elemente aus gebürstetem Edelstahl setzen zusätzliche Akzente:

* Beschriftungsblenden mit Müllsorten-Kennzeichnung – ein klares Statement für konsequente Mülltrennung

* Nach Kundenvorgabe beschriftbare Blenden, beispielsweise mit dem Straßennamen in normaler, der Hausnummer in doppelter Größe

Jede Mülltonnenbox bietet Platz für eine Standardtonne bis 240 Liter mit komfortabler Befüllung von oben. Gasdruckfedern halten den Deckel zuverlässig geöffnet – so wird das Entsorgen nicht zum Balanceakt. Spezielle Dämpfer ermöglichen sogar das geräuschlose Schließen per Ellenbogen, ohne den sonst üblichen Knalleffekt.

Mülltonnenboxen von KNOBLOCH – vier gute Gründe

Erstens die perfekte Abstimmung: Die Kombination aus Anthrazitgrau und gebürstetem Edelstahl harmoniert ideal mit dem Briefkasten MAILBOX 11 und der Paketbox KNOBOX – das Ergebnis ist ein stimmiges Gesamtbild rund um den Hauseingang. Zweitens der praktische Vorteil: Durch den Versand im zerlegten Zustand – Ikea lässt grüßen – entstehen ausgesprochen günstige Versandkonditionen. Drittens das Detail, das den Unterschied macht: der interne Höhenausgleich für unebene Böden. Und viertens die Feststellung, dass es hier um mehr als eine reine Verpackung geht: Eine Box schützt auch gegen allzu neugierige und vor allem hungrige Tiere aus der Nachbarschaft. Aber der Hauptgrund ist simpel: Diese Mülltonnenboxen sehen einfach unverschämt gut aus! ?

Nützliche Extras und durchdachte Funktionen für den Alltag

Die wichtigsten Highlights, kurz zusammengefasst:

* Viel Platz – für Tonnen bis 240 L

* Schrägdach – leitet Regenwasser gezielt ab

* Seitliche Belüftung – minimiert Geruchsbildung

* Gasdruckdämpfer – halten den Deckel offen und heben den Tonnen-Deckel gleich mit

* Gedämpftes Schließen – auch per Ellenbogen bedienbar

* Wetterfest – dank pulverbeschichtetem Aluminium

* Geruchsreduktion – durch Belüftungsschlitze

* Individualisierung – mit Edelstahlblenden möglich

* Reihenerweiterung – ohne Verschraubung möglich

* Höhenausgleich – über verstellbare Füße

Mülltonnenverkleidung direkt vom Hersteller – die KNOBLOCH-Vorteile

Als traditionsreicher Hersteller mit über 150 Jahren Erfahrung verbindet KNOBLOCH bewährte Handwerkskunst mit modernem Design. Der direkte Herstellerkontakt bedeutet: persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und unkomplizierte Planung – komplett ohne Zwischenhändler-Aufschläge, sprachliche oder kulturelle Barrieren.

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Die Mülltonnenverkleidungen entstehen umweltschonend mit regionalen Materialien und kurzen Transportwegen. Hinzu kommen kostenfreier Versand ab 120 EUR Bestellwert, flexible Zahlungsoptionen und ein zuverlässiger Versandservice. Bei Fragen stehen Fachberater, Vertriebsexperten und Konstrukteure jederzeit zur Verfügung – selbstverständlich zum Inlandstarif.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

Deutschland

fon ..: 034316064200

web ..: https://www.max-knobloch.com/

email : marketing@max-knobloch.com

KNOBLOCH ist Deutschlands ältester Briefkastenhersteller und bietet seit über 155 Jahren hochwertige Lösungen für den Eingangsbereich – von klassischen Briefkästen über modulare Paketempfangsanlagen bis hin zu individuellen Sonderanfertigungen. Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Döbeln fertigt mit hoher Fertigungstiefe und modernster Technik in Sachsen. Ob Einfamilienhaus oder Großobjekt – KNOBLOCH steht für Qualität, Designvielfalt und smarte Lösungen rund um den Paket- und Postempfang.

Pressekontakt:

Max Knobloch Nachf. GmbH

Esther Stemke

Burgstr. 38

04720 Döbeln

fon ..: 034316064200

email : marketing@max-knobloch.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ZenaTech gibt Green UAS-Antrag für IQ Nano-Drohne bekannt, um Möglichkeiten bei US-Verteidigung voranzutreiben und schließt die sechste Übernahme eines Landvermessungsunternehmens ab Primobius Update