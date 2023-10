Multimedia-Erlebnisse in die eigenen vier Wände holen

Multimediatechnik zuhause bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verbesserung deiner Unterhaltung, Kommunikation und Produktivität. Dafür kann eine Modernisierung Sinn ergeben.

Smart-TV, Streaming, weltweite Vernetzung und Kommunikation, Kreativität und Produktivität: Heute geht auch in privaten Haushalten kaum noch etwas ohne Multimediatechnik. Diese bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten rund um Unterhaltung und Selbstverwirklichung. Nutzer können Filme, TV-Serien, Streaming-Inhalte, Musik und Spiele genießen, wobei neue Technologien ein beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis bieten. Videoanrufe, VoIP (Voice over IP), soziale Medien und Messaging-Apps ermöglichen es, Gespräche und Interaktionen in Echtzeit zu führen, unabhängig von geografischen Entfernungen. Multimediatechnik kann auch in ein Smart Home-Ökosystem integriert werden, um die Steuerung von Licht, Temperatur, Sicherheitssystemen und anderen Geräten zu ermöglichen. Sprachgesteuerte Assistenten bieten bequeme Möglichkeiten zur Steuerung des Zuhauses und erleichtern auch Menschen mit Einschränkungen selbstbestimmtes und komfortables Wohnen.

„Das sind nur einige Beispiele für die Verwendung von Multimediatechnik zuhause. Diese hängt von den individuellen Interessen, Bedürfnissen und Lebensstil ab. Es ist wichtig, die Technologie bewusst einzusetzen und ein Gleichgewicht zwischen ihrer Nutzung und anderen Aktivitäten zu finden. Und genauso kann die Modernisierung der Multimediatechnik zuhause kann eine lohnende Investition sein, um dein Wohnumfeld zu verbessern und die Art und Weise, wie man Unterhaltung, Kommunikation und andere Aktivitäten erlebt, zu optimieren“, sagt Winfried Hecking, einer der Geschäftsführer von Telkotec (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Was sind nun die wichtigen Schritte und Aspekte, die Menschen bei der Modernisierung ihrer heimischem Multimediatechnik berücksichtigen könnten? Alles beginnt mit der Evaluierung der aktuellen Ausstattung, also damit, die aktuelle Multimediatechnik zu überprüfen. Welche Geräte sind im Einsatz? Welche sind veraltet oder weisen Mängel auf? Und wie sieht es mit der Netzwerkinfrastruktur aus? „Zum einen werden die Leitungswege analysiert, um davon ausgehend einen Plan mit allen Modernisierungsdetails erstellen zu können. Dann werden der sogenannte Infrastrukturpunkt, also die Hausverteilanlage und Verstärker, installiert sowie alle neuen Kabel im gesamten Haus verlegt, bevor in den Wohnungen beziehungsweisen den jeweiligen Räumen des Hauses die Multimedia-Dosen für den besten Empfang eingebaut werden“, sagt Telkotec-Mitgründer und -Geschäftsführer Jörg Peil. Das Unternehmen übernimmt diese Leistungen als Dienstleister.

Nach diesen Analysen und Modernisierungsschritten geht es an die Auswahl der richtigen Technik. Eine wichtige Anschaffung sind leistungsstarke WLAN-Router, um eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung für alle Geräte im Haus zu gewährleisten. Ebenso ist an eine ordentliche Verkabelung und Organisation zu denken, um Kabelsalat zu vermeiden und eine saubere Ästhetik zu bewahren – und die echte Leistungsfähigkeit des Netzwerks im Alltag nutzen zu können. Die Telkotec-Experten betonen, dass oftmals die vorhandene Power nicht ankomme und daher sowohl in den Wänden als auch in den Räumen die besten Kabel und Leitungen vewendet werden sollten.

Für Jörg Peil und Winfried Hecking ist es gerade bei komplexeren Modernisierungsprojekten oder Konfigurationen sinnvoll, sich von Fachleuten und Technikexperten beraten zu lassen. Es sei immer daran zu denken, dass die Modernisierung der Multimediatechnik eine persönliche Entscheidung sei und sich an deinen individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und Budgets orientieren sollte.

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

