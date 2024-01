music4friends erneut zum besten Dienstleister für Event-Entertainment gewählt

Der beste Dienstleister für professionelles Event-Entertainment kommt zum dritten Mal in Folge aus Wuppertal.

Erneut Platz 1 für music4friends I entertainment

Die Wuppertaler Künstleragentur music4friends hat sich zum dritten Mal in Folge an die Spitze des Dienstleister-Rankings der Fachzeitschrift BlachReport gesetzt und wurde erneut zum besten Dienstleister im Bereich Event-Entertainment gewählt. Dieser Erfolg spiegelt die Meinung von über 5.000 Profis aus der deutschen Veranstaltungswirtschaft wider und unterstreicht die herausragende Position von music4friends in der Branche.

Sascha Poddey, der geschäftsführende Gesellschafter von music4friends, sieht in dieser kontinuierlichen Anerkennung eine Bestätigung des firmeneigenen Engagements für Qualität und Kundenzufriedenheit. „Die erneute Wahl zum Spitzenreiter im Branchenranking ehrt uns sehr und zeigt, dass unser Einsatz für erstklassiges Entertainment und zuverlässigen Service den Nerv der Zeit trifft. Die erfolgreiche Vermittlung unserer Künstler und DJs bei fast 500 professionellen Events jährlich ist ein klares Zeichen für das Vertrauen, das die Branche in uns setzt“, so Poddey.

Die Agentur zeichnet sich durch eine breite Palette an exklusiven Künstlern und Acts aus, die zur Vielfalt und zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Namhafte Künstler wie die GOODFELLAS, DEEJAY PLUS und die Band SSHHEE sind Teil des umfangreichen Portfolios, das music4friends für verschiedene Veranstaltungsformate bereithält.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat sich music4friends kontinuierlich weiterentwickelt und ist tief in der Kultur und Gemeinschaft Wuppertals verwurzelt. Die erneute Spitzenposition im renommierten Dienstleisterranking bestätigt das anhaltende Engagement des Unternehmens für Exzellenz und Innovation im Bereich des Event-Entertainments.

Für detaillierte Informationen und Anfragen besuchen Sie bitte www.music4friends.de.

