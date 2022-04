VIP-BRAND erneut TOP-DIENSTLEISTER 2022 und TOP-EMPFEHLUNG 2022 im gesamten DACH-RAUM

Erneute Auszeichnung für Daniel Herrmann und VIP-BRAND.

Waldkraiburger Firma schafft es als erste Agentur in Bayern erneut TOP-DIENSTLEISTER und TOP-EMPFEHLUNG im gesamten DACH-Raum zu werden.

In den letzten Jahren konnte Daniel Herrmann mit seiner Online-Marketing-Agentur unzählige zufriedene Kunden in sämtlichen Branchen betreuen und ihnen dabei helfen ihre Unternehmernischenziele zu erreichen trotz Corona.

Egal ob bei der Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, Betreuung der sozialen Netzwerke und Webseiten Erstellung konnten Sie immer voll überzeugen und haben deswegen auch nur positives Feedback auf sämtlichen Bewertungsplattformen.

Letztes Jahr konnten Sie sich sogar als erstes Waldkraiburgerunternehmen die Provenexpert Awards als TOP-DIENSTLEISTER 2021 und TOP-EMPFEHLUNG 2021 im gesamten DACH-Raum sichern.

Nun haben Sie es erneut geschafft, VIP-BRAND mit dem Gründer und Geschäftsführer Daniel Herrmann aus Waldkraiburg wurde erneut als TOP-DIENSTLEISTER 2022 und TOP-EMPFEHLUNG 2022 im gesamten DACH-Raum ausgezeichnet!

Und sicherte sich diese Auszeichnung als erste Agentur in Bayern das zweite Jahr in Folge.

Natürlich gab es aufgrund dieser Leistung auch noch weitere Auszeichnungen von diversen Portalen.

Auf die Frage warum Online-Marketing so wichtig ist antwortete Daniel Herrmann folgendes:

Heutzutage nutzen 87% der Deutschen aktiv soziale Medien – auch Ihr idealer Kunde oder Mitarbeiter ist dort zu finden. Sie haben derzeit jedoch in KEINSTER WEISE Online Werbemaßnahmen getroffen, um diese zu erreichen, Corona war ja ein sehr gutes Beispiel, viele Unternehmen sind untergegangen, aber andere haben sehr große Schritte nach vorn gemacht, da Sie eingesehen haben, dass Sie etwas ändern müssen.

Vor allem Ihre potenziellen Neukunden verwenden vorwiegend Facebook und Instagram. Dort schalten Sie bisher jedoch keine Werbung. Durch die hohe Nutzung der Plattformen können Sie sich das als Unternehmen heutzutage nicht mehr erlauben, denn es führt dazu, dass Sie am laufenden Band potenziellen Neukunden und Mitarbeiter an ihre Konkurrenz verlieren. Das ist der Hauptgrund, warum Sie Schwierigkeiten haben, Neukunden oder Mitarbeiter zu finden und zu binden.

Daniel Herrmann ist einer der gefragtesten Social Media Experten im gesamten DACH-Raum und hilft regelmäßig bei der Digitalisierung von Unternehmen.

Deshalb hat er sich eine nette Aktion ausgedacht.

Um diese erneuten Auszeichnungen zu feiern, bietet VIP-BRAND wieder kostenlose Beratungsgespräche für Unternehmen an, damit auch diese ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Sie können die kostenlose Beratung unter www.vip-brand.de oder direkt telefonisch unter +49 152 06656530 buchen.

Bei einem kurzen Telefonat wird ermittelt, ob und wie man Ihnen am besten Helfen kann.

Das Unternehmen VIP-BRAND ist nicht einfach nur ein ‚Marketingname‘ sondern Wir sind wirklich die nummer 1 im Bereich Online Marketing. Gegründet am 20.02.2019 mit einer Vision, wirklich jedem Unternehmer / Selbstständigen mit den Möglichkeiten des 21.ten Jahrhunderts ihre Firma / Produkt / Dienstleistung auf höchster Performance zu Bewerben, deshalb sind wir Ihr verlässlicher Partner auf dem Gebiet der Planung & Konzeption, Online Marketing, Social Media Marketing, Seo-/Webentwicklung, Content Erstellung & Werbeanzeigen. Gemeinsam mit Ihnen entwickelt unser Team an hochmodernen Arbeitsplätzen die Lösungen, die für Sie am besten sind. Aufgrund unserer Leistungen wurden Wir nun auch schon mehrfach Ausgezeichnet.

