Musizieren statt nur Zuhören: Sebastian Müller veröffentlicht flexible Notenreihe für das Weihnachtsfest

Gemeinsam musizieren in der Weihnachtszeit: Sebastian Müllers neue flexible Weihnachts-Notenreihe macht das Singen und Spielen für Familien und Gruppen so einfach wie nie.

Weihnachtslieder gehören für viele Menschen in Deutschland fest zur Adventszeit. Jeder Radiosender nimmt sie im Dezember in sein Programm auf. Viele Bürger besuchen Veranstaltungen, um gemeinsam zu singen. Ende November füllten Sängerinnen und Sänger in Dortmund ein Fußballstadion. Trotzdem findet gemeinsames Weihnachtsliedersingen immer seltener im privaten Umfeld statt. Dabei gibt es in 35 bis 40 Prozent der deutschen Haushalte ein Musikinstrument. Rund 35 Prozent der Bevölkerung singen gerne.

Der Produzent, Musiker, Arrangeur und Komponist Sebastian Müller aus Detmold möchte diese Entwicklung verändern. Sein Ziel ist es, gemeinsames Musizieren wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Eine häufige Hürde entsteht durch fehlende oder ungeeignete Noten. Viele Haushalte besitzen Weihnachtshefte. In einigen Fällen sind die Arrangements jedoch zu komplex oder die Tonarten passen nicht zusammen. Zudem fehlt oft eine Ausgabe, die verschiedene Instrumentenkombinationen berücksichtigt.

Sebastian Müller hat dafür gemeinsam mit dem Verlag Schott Music die Weihnachtsbücher in der Notenreihe „Liederbücher für Alt und Jung“ entwickelt. Sie ermöglicht Familien und Gruppen, ohne großen Aufwand miteinander zu musizieren. Die Noten eignen sich für Singstimme, Klavier, Gitarre, Ukulele und verschiedene C-Instrumente wie Blockflöte, Querflöte oder Violine. Stimmen für Es- und B-Instrumente wie Saxophon, Klarinette oder Trompete lassen sich unkompliziert transponieren. Die Arrangements sind leicht spielbar und wurden so konzipiert, dass Anfänger und fortgeschrittene Spieler teilnehmen können.

Die Bücher enthalten jeweils 100 Weihnachtslieder. Dazu gehören traditionelle Titel wie O Tannenbaum oder Stille Nacht. Ergänzt wird das Repertoire durch Kinderlieder wie Dicke rote Kerzen oder In der Weihnachtsbäckerei sowie moderne Titel wie All I Want for Christmas Is You, White Christmas oder Rudolph, the Red-Nosed Reindeer.

Sebastian Müller möchte Familien und Freundeskreise ermutigen, Instrumente hervorzuholen und gemeinsam Musik zu machen. Seine Buchreihe bietet dafür eine praktische Grundlage und schafft Voraussetzungen für gemeinsames Singen und Spielen in der Weihnachtszeit.

Über Sebastian Müller:

Sebastian Müller arbeitet als Produzent, Musiker, Arrangeur und Komponist in Detmold. Bei Schott Music veröffentlichte er zahlreiche Repertoirebücher mit dem Fokus auf den Spaß beim Musizieren. Er initiierte zudem zahlreiche Mitsing-Events unter dem Namen „Schwarmsingen“ in Detmold und Umgebung.

Über Schott Music:

Schott Music ist einer der ältesten und größten Musikverlage der Welt. Mit Sitz in Mainz und weiteren Niederlassungen weltweit veröffentlicht Schott Music Werke führender Komponist:innen und ist ein wichtiger Partner für Musiker:innen, Lehrende und Musikfans. Das Verlagsprogramm umfasst Noten, Bücher, Zeitschriften und digitale Produkte für alle Genres und Besetzungen.

