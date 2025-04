Mustang Energy Corp. erweitert strategischen Grundbesitz im Athabasca-Becken in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 28. April 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, das erfolgreiche Abstecken von fünf neuen, sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen aussichtsreichen Uranmineral-Claims in Nord-Saskatchewan bekannt zu geben. Damit erweitert Mustang sein gesamtes Landpaket auf 92.211 Hektar in 14 strategisch positionierten Projekten innerhalb und in der Umgebung des weltbekannten Athabasca-Beckens, in dem sich einige der höchstgradigen Uranlagerstätten der Welt befinden.

Übersicht der neu abgesteckten Konzessionsgebiete:

Projekt Saddle

Das Projekt Saddle umfasst zwei Claims mit einer Gesamtfläche von 1.804 Hektar, die etwa 10 km westlich der historischen Uranmine Cluff Lake (historische Produktion von über 62 Millionen Pfund Urankonzentrat)1 und 15 km nordwestlich der Uranlagerstätte Shea Creek liegen. Das Projekt Saddle befindet sich entlang des äußeren Randes der Carswell Impact Structure, einer kreisförmigen geologischen Struktur, die vermutlich durch einen Meteoriteneinschlag verursacht wurde. Dieses Gebiet beherbergt sich kreuzende strukturelle Merkmale, einschließlich kreisförmiger Verwerfungen und nach Nordwesten verlaufende Leiter, die subparallel zum Saskatoon Lake Conductor verlaufen, einem bekannten mineralisierten Trend, der mit der Uranlagerstätte Shea Creek2 in Zusammenhang steht.

Historische Bohrungen an der westlichen Grenze des Projekts Saddle stießen auf Zonen mit ausgedehnten strukturellen Störungen zwischen 115 und 635 Metern Tiefe, wobei innerhalb der Sedimente der Athabasca-Gruppe etwa 40 % des Abschnitts von Brekzienbildung, Bleichung, Verkieselung und klüftigen Bohrkernen betroffen waren (Bohrung 06WC-004).3

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mineralentdeckung von Mineralen in der Lagerstätte Cluff Lake oder der Lagerstätte Shea Creek und etwaige vielversprechende Ergebnisse trotz der räumlichen Nähe nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung des Projekts Saddle oder auf die Fähigkeit des Unternehmens sind, das Projekt Saddle kommerziell zu nutzen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Erweiterung von Yellowstone East

Mustang hat sein bestehendes, zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Yellowstone East im westlichen Athabasca-Becken um einen Claim (1.021 Hektar) ergänzt. Das 20 km nordöstlich der historischen Uranmine Cluff Lake gelegene Projekt befindet sich entlang des äußeren Randes der Carswell-Struktur und ist hinsichtlich seines Uranpotenzials noch weitgehend unerforscht.

Projekt Ram

Das Konzessionsgebiet Ram erstreckt sich über 2.229 Hektar im Südwesten des Athabasca-Beckens entlang der Clearwater Domain. Dieser geologische Bereich gilt als Haupttreiber der Uranmineralisierung entlang des Patterson Corridor, der bedeutende Uranvorkommen beherbergt, darunter das Projekt Rook I von NexGen Energy. Obwohl das Konzessionsgebiet Ram aus geologischer Sicht Potenzial aufweist, ist es noch relativ wenig erkundet.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mineralentdeckungen auf dem Projekt Rook I von NexGen Energy und etwaige vielversprechende Ergebnisse trotz der räumlichen Nähe nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Projekt Ram oder die Fähigkeit des Unternehmens sind, das Projekt Ram kommerziell zu nutzen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden. Das Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Projekt Lariat

Das Projekt Lariat umfasst einen Claim, der sich über 4.396 Hektar erstreckt und unmittelbar nördlich des Athabasca-Beckens und etwa 10 km nordöstlich von Stony Rapids liegt. Das Konzessionsgebiet, welches das Projekt Lariat umfasst, liegt entlang der Snowbird Tectonic Zone, einer großen krustalen Scherzone, die bekanntermaßen Uranlagerstätten beherbergt, einschließlich der Lagerstätten Centennial und Dufferin Lake von Cameco Corp. im südlichen Athabasca-Becken. Das Projekt Lariat liegt etwa 15 km nördlich des Uranprojekts Black Lake von Uranium Energy Corp. und hat nicht nur Potenzial für Uran, sondern gilt auch als aussichtsreich für eine magmatische Cu-Co-Ni-Mineralisierung in Zusammenhang mit mafisch-ultramafischen Intrusionen innerhalb des Hybridgneiskomplexes.4

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Mineralentdeckungen auf den Lagerstätten Centennial und Dufferin Lake von Cameco Corp. sowie auf dem Uranprojekt Black Lake von Uranium Energy Corp. und etwaige vielversprechende Ergebnisse trotz der räumlichen Nähe nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Mineralisierung des Projekts Lariat oder die Fähigkeit des Unternehmens sind, das Projekt Lariat kommerziell zu nutzen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, schließen lassen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79395/MEC_042825_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Übersichtskarte der kürzlich abgesteckten Claims von Mustang Energy im westlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan5

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79395/MEC_042825_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Übersichtskarte des von Mustang Energy kürzlich abgesteckten Projekts Lariat nördlich des Athabasca-Beckens, Saskatchewan5

Strategische Bedeutung

Diese strategische Erweiterung des Grundbesitzes unterstreicht die langfristige Vision von Mustang, ein wirkungsstarkes Portfolio von Uran- und kritischen Mineralprojekten in erstklassigen Gerichtsbarkeiten mit robuster Infrastruktur aufzubauen. Da die weltweite Nachfrage nach sauberer Energie zunimmt und die Kernkraft wieder an Bedeutung gewinnt, ist Mustang gut positioniert, um die sich bietenden Chancen im Uransektor zu nutzen.

Diese Akquisitionen stärken unser Explorationsprofil in einigen der vielversprechendsten Urankorridore der Welt, sagte Nicholas Luksha, CEO und Direktor von Mustang Energy. Unser Fokus liegt weiterhin auf einer verantwortungsvollen Exploration, sozialem Engagement und dem Umweltschutz, während wir unser Projektportfolio weiter ausbauen.

Quellennachweis

1. Orano Group – Cluff Lake Project Concludes Mining Life Cycle. Abgerufen unter: www.orano.group/canada/en/news-resources/news/2023/may/cluff-lake-project-concludes-mining-life-cycle

2. Uranium Energy Corp. Shea Creek Geology. Abgerufen unter: www.uraniumenergy.com/projects/canada/shea-creek/

3. Saskatchewan Mineral Assessment Database (SMAD), *Bohrloch 06WC-004*, Referenz des Bewertungsberichts: 74K05-0143.

4. Saskatchewan Mineral Deposits Index. SMDI# 5443. Cora Lake Ni-Cu-Co locations

5. Saskatchewan GeoAtlas, Abgerufen unter: gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das künftige Potenzial der gemäß der Vereinbarung erworbenen Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens; die mögliche Synergie der Projekte mit den bestehenden Mineral-Claims des Unternehmens. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts unterschiedlicher Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, fortzusetzen; und die Annahme, dass das Unternehmen die Projekte in seine bestehende Geschäftstätigkeit integrieren können wird. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mustang Energy Corp.

Nicholas Luksha

900-885 West Georgia Street

V6C 3H1 Vancouver, BC

Kanada

email : nick@mustangenergy.ca

Pressekontakt:

Mustang Energy Corp.

Nicholas Luksha

900-885 West Georgia Street

V6C 3H1 Vancouver, BC

email : nick@mustangenergy.ca

