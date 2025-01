Mustang Energy Corp. gibt zum Jahresende einen Rückblick auf 2024 und informiert über die wichtigsten Meilensteine

VANCOUVER, British Columbia, 3. Januar 2024 — Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, einen Überblick über seine Erfolge seit der Aufnahme des Handels Mitte 2024 zu geben. Das Unternehmen hat in seiner Mission, vielversprechende Uran- und kritische Mineralprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan zu erschließen, beachtliche Fortschritte erzieh und seine Stellung als wachstumsstarkes führendes Unternehmen im Rohstoffexplorationssektor gefestigt.

Wichtigste Erfolge im Jahr 2024:

– Erwerb von Liegenschaften: Erweiterung des Grundbesitzes auf beeindruckende 77.318 Hektar, in strategisch günstiger Lage innerhalb und im Umfeld des Athabasca-Beckens, einem bedeutenden Urangebiet.

– Kapitalbeschaffung: Erfolgreiche Kapitalaufnahme mit einem Bruttoerlös von über 4,2 Millionen $, der eine solide finanzielle Grundlage für die laufenden und kommenden Tätigkeiten im Jahr 2025 schafft.

– Fortschritte bei der Exploration: Start des Phase-1-Arbeitsplans zur Ermittlung und Erschließung von vorrangigen Bohrzielen im gesamten Portfolio von Mustang.

– Strategische Kooperationen: Partnerschaften mit Branchenführern, darunter Red Cloud Securities Inc., Axiom Group, Dahrouge Geological Consulting Inc. und Skyharbour Resources Ltd.

– Wichtige Neuzugänge im Team:

o Jordan Trimble, President und CEO von Skyharbour Resources, bringt als strategischer Berater wertvolle Branchenkenntnisse in das Unternehmen ein.

o Lynde Guillaume bereichert als neues Mitglied des Teams die Führung von Mustang mit ihrer bedeutenden Erfahrung und ihren dynamischen Beiträgen weiter.

Nennenswerte Projektentwicklungen:

Die Konzessionsgebiete von Mustang liegen in strategisch günstiger Nähe zu bekannten Uranprojekten und beinhalten:

– Ford Lake: 12 km von der Verarbeitungsanlage Key Lake von Cameco entfernt und 15 km südwestlich der Lagerstätte Millennium.

– Cigar Lake East & Roughrider South: 20 km östlich der erstklassigen Mine Cigar Lake und 10 km südlich der Lagerstätte Roughrider.

– Konzessionsgebiet Yellowstone: in der Umgebung der Carswell Impact Structure, 16 km von der historischen Mine Cluff Lake entfernt.

– Projekt Dutton: rund 20 km von Camecos Lagerstätten Dufferin Lake und Centennial entfernt.

Übersicht über die Meilensteine 2024:

– 27. Dezember: Abgeschlossene Finanzierung übertrifft mit einem Erlös von 3,5 Millionen $ die Erwartungen.

– 20. Dezember: Erweiterung des Liegenschaftsportfolios um 17.929 Hektar südlich des Athabasca-Beckens.

– 6. Dezember: Erreichen des ersten Meilensteins im Rahmen einer Optionsvereinbarung mit Skyharbour Resources Ltd. und Sicherung einer Option auf den Erwerb von 75 % der Anteile am Uranprojekt 914W.

– 25. November: Ankündigung einer strategischen Finanzierung in Höhe von bis zu 3 Millionen $ und Beauftragung von Red Cloud Securities Inc. mit der Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen.

– 13. November: Abschluss einer Optionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs des Uranprojekts 914W von Skyharbour und Aufnahme von Jordan Trimble als strategischen Berater.

– 30. Oktober: Aufnahme einer MobileMT-Flugvermessung auf dem Projekt Yellowstone, die auf leitfähige Strukturen in Tiefen von bis zu 1.000 Metern abzielt.

– 27. September: Erwerb von 90 % der Anteile an Brown Lake und entsprechende Erweiterung des Grundbesitzes bei Ford Lake.

– 16. September: Aufnahme von Lynde Guillaume in das Team, ein entscheidender Moment beim Aufbau der Führungsstärke von Mustang.

– 7. Juni: Wiederaufnahme des Handels an der Canadian Securities Exchange unter dem Namen Mustang Energy Corp.

Erklärung des CEO

Nicholas Luksha, CEO von Mustang, äußerte sich zuversichtlich über die weitere Entwicklung des Unternehmens: 2024 war ein transformatives Jahr für Mustang. Wir haben mit dem Erwerb strategischer Liegenschaften, innovativen Explorationsinitiativen und einem starken finanziellen Rückhalt eine solide Grundlage geschaffen. Dank unserer Partnerschaften mit führenden Akteuren der Branche sind wir bestens gerüstet, um das Potenzial unserer Projekte zu erschließen. Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir der Ansicht, dass wir hervorragend positioniert sind, um Erfolge zu verzeichnen und unseren geschätzten Aktionären Ergebnisse zu liefern. Unser Engagement gilt nach wie vor dem Ausbau unserer Projekte mit Präzision, Zielstrebigkeit und einer klaren Wachstumsvision.

Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete:

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf hochgradige Uranvorkommen in der Mine Key Lake von Cameco, der Lagerstätte Millennium, der Mine Cigar Lake, der Lagerstätte Roughrider, des Umfelds der Carswell Impact Structure, der Mine Cluff Lake sowie der Lagerstätten Dufferin Lake und Centennial von Cameco (zusammen die angrenzenden Konzessionsgebiete), die sich in der Nähe der verschiedenen Projekte des Unternehmens befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen in den angrenzenden Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens oder seine Fähigkeit, seine Konzessionsgebiete kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Uran- und kritischen Mineralvorkommen im Athabasca-Becken in Saskatchewan zur Aufgabe gemacht hat. Mustang verfügt über 77.318 Hektar an vielversprechenden Konzessionsflächen und will seine Vorzeigeprojekte Ford Lake, Yellowstone, Cigar Lake East, Roughrider South, Dutton und Spur weiterentwickeln und gleichzeitig strategische Partnerschaften nutzen, um die Exploration zu beschleunigen.

Das Engagement des Unternehmens für Innovation, Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung unterstreicht seine Vision, bei der globalen Energiewende eine führende Rolle zu übernehmen.

Für das Board of Directors

Nicholas Luksha

Nicolas Luksha

CEO and Director

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das künftige Potenzial der Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens und den Abschluss zukünftiger Arbeiten auf seinen Projekten. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts unterschiedlicher Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, fortzusetzen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

