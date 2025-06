Mustang Energy Corp. schließt Optionsvereinbarungen mit Thunderbird Resources Ltd.

Vancouver, British Columbia, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (Mustang oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es zwei strategische Optionsvereinbarungen mit Thunderbird Resources Ltd. (Thunderbird) abgeschlossen hat, um eine ungeteilte 80%ige Beteiligung an bestimmten Mineral-Konzessionsgebieten von Thunderbird im Athabasca-Becken in Nord-Saskatchewan (das Projekt) zu erwerben. Die Option stellt einen wichtigen Schritt für Mustang dar, da das Unternehmen sein Landpaket in diesem vielversprechenden Urangebiet weiter ausbauen und erweitern möchte.

Das Unternehmen schloss am 3. Juni 2025 mit Thunderbird eine Optionsvereinbarung (die Cluff Lake-Vereinbarung) ab, um eine ungeteilte 80%ige Beteiligung (die Option auf Cluff Lake) an bestimmten Mineral-Konzessionen im Besitz von Thunderbird in und rund um Cluff Lake zu erwerben (das Projekt Cluff Lake).

Gleichzeitig mit der Cluff Lake-Vereinbarung schloss das Unternehmen eine zweite Optionsvereinbarung (die Surprise Creek-Vereinbarung und zusammen mit der Cluff Lake-Vereinbarung die Vereinbarungen) mit Thunderbird am 3. Juni 2025, ab, um eine ungeteilte 80%ige Beteiligung (die Option auf Surprise Creek und zusammen mit der Cluff-Lake-Option die Option) an bestimmten Mineral-Konzessionen im Besitz von Thunderbird in und rund um Surprise Creek, Pring Lake und Ellis Bay/Bob Lake zu erwerben (das Projekt Surprise Creek).

Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Thunderbird Resources bei den Projekten Cluff Lake North und Surprise Creek. Diese Vereinbarung bringt die Strategie von Mustang im Athabasca-Becken voran. Nachdem wir durch gezieltes Abstecken von Claims und den Erwerb von Projekten im Frühstadium eine starke Grundlage geschaffen haben, konzentrieren wir uns jetzt auf die Weiterentwicklung von Projekten mit hoher Priorität, die für Bohrungen bereit sind. Unser technisches Team entwickelt derzeit Pläne für Feldprogramme auf den Projekten Cluff Lake North und Surprise Creek, um die Bohrziele zu verfeinern und wenig erkundete Strukturkorridore mit großem Entdeckungspotenzial zu evaluieren, sagte Nicholas Luksha, CEO von Mustang Energy Corp.

Uranprojekt Cluff Lake North

Das Projekt Cluff Lake umfasst eine Gruppe von fünf Mineral-Claims, die sich in einem äußerst aussichtsreichen Gebiet etwa 12 km nordöstlich der historischen Uranmine Cluff Lake an der Westflanke von Kanadas erstklassigem Athabasca-Becken befinden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79866/MEC_060425_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung1: Übersicht über das Projekt Cluff Lake North5

Thunderbird führte im Jahr 2024 eine MobileMT-Untersuchung durch, die mehrere Grundgebirgsleiter im Gebiet Moose Lake des Projekts abgegrenzte, bei denen es sich um potenzielle Wege für uranmineralisierende Fluide handelt (siehe ASX-Pressemitteilung von THB vom 17. Oktober 2024 mit dem Titel Multiple Uranium targets identified by detailed EM surveys at Cluff Lake Project).

Im Gebiet Moose Lake wurden im Rahmen der MobileMT-Untersuchung drei vorangige Bohrziele definiert, von denen eines mit einem zuvor abgegrenzten Gravitations-/EM-Ziel zusammenfällt. Diese Ziele befinden sich innerhalb eines interpretierten strukturellen Korridors, der sich von den Uranlagerstätten Cluff Lake aus in nordnordöstlicher Richtung erstreckt. Die Ziele (ML-01, -02, -03) in diesem Gebiet sind sowohl im Grundgebirge beherbergt, ähnlich wie die Lagerstätten Cluff Lake, als auch diskordanzgebunden (siehe Abbildung 2).5

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79866/MEC_060425_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Cluff Lake North – Gebiet Moose Lake – MobileMT- und Gravitatons-/EM-Ziele5

Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek

Das Projekt Surprise Creek befindet sich 25 km nordwestlich des Uranbezirks Beaverlodge, der die historischen Uranminen Gunnar und Eldorado (Ace-Fay-Verna) beherbergt und sich unmittelbar nördlich des Athabasca-Beckens befindet.

Eine umfangreiche luftgestützte hochauflösende magnetische, radiometrische und VLF-EM-Untersuchung, die im September 2024 von Thunderbird durchgeführt wurde, identifizierte mehrere neue Uranziele (siehe ASX-Pressemitteilung von THB vom 19. Dezember 2024 mit dem Titel Exploration to commence at Rockvale Antimony-Gold Project).

Eine starke radiometrische Urananomalie wurde auf dem zuvor abgegrenzten Bohrziel Surprise Creek Fault identifiziert, wo historische Bohrungen Ergebnisse von bis zu 2,1 m mit 4,37 % U3O8 ab 57 m1, 6 und Oberflächenproben von Thunderbird Ergebnisse von bis zu 7,98 % U3O8 erzielten2. Das Gebiet mit einer Uranmineralisierung an der Oberfläche erstreckt sich über eine Streichlänge von bis zu 500 m2 (siehe Abbildung 3).1, 2, 6

Die Regierung von Saskatchewan hat vor Kurzem einem Antrag auf eine Arbeitsgenehmigung für Explorationsarbeiten einschließlich Bohrungen im Prospektionsgebiet Surprise Creek Fault stattgegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79866/MEC_060425_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 3 – Projekt Surprise Creek – Prospektionsgebiet Surprise Creek1, 2, 6

Viele der radiometrischen Ziele, die mittels der luftgestützten Untersuchung identifiziert wurden, weisen eine starke räumliche Korrelation mit dem Kontakt zwischen dem archäischen Grundgebirge der Zemlak Domain und der darüber liegenden, jüngeren Thluicho Lake Group aus dem Paläoproterozoikum auf, wo die querverlaufenden Strukturen den Kontakt kreuzen.

Darüber hinaus stehen viele der historischen Kupfervorkommen (Bob Lake, Ellis Bay, Waterloo South) mit demselben Kontakt in Zusammenhang (siehe Abbildung 4).

Zu den historischen Bohrergebnissen aus Bob Lake und Ellis Bay gehören:

– 9,1 m mit 2,07 % Cu und 27,3 g/t Ag ab der Oberfläche (Bob Lake)3

– 6,6 m mit 1,31 % Cu ab 11 m (Ellis Bay)3

Gesteinssplitterproben aus historischen Kupfervorkommen, die von Thunderbird in den Jahren 2022 und 2023 entnommen wurden, lieferten Gehalte von 61,7 % Cu, 27,6 % Cu und 9 % Cu.2,4

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79866/MEC_060425_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4 – Projekt Surprise Creek – Kupferergebnisse aus historischen Bohrungen3, 4, 6, 7

Quellennachweis

1 ASX-Mitteilung von THB vom 6. Juli 2022 mit dem Titel Surprise Creek data review highlights high-grade targets

2 ASX-Mitteilung von THB vom 22. Dezember 2022 mit dem Titel High-grade Uranium rock chip results at Surprise Creek

3 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Februar 2023 mit dem Titel Exciting Copper Targets at Surprise Creek

4 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Oktober 2022 mit dem Titel Exceptional Uranium and Copper Rock chip results

5 Saskatchewan Mineral Deposits Index, Trench OHT-1 (U-Pb), SMDI# 2068, abgerufen unter mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2068

6 Saskatchewan Mineral Assessment Database Drill hole VT20, SMAD# 74N10-0368, abgerufen unter mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

7 Saskatchewan Mineral Assessment Database, SMAD# 74N11-0063, abgerufen unter mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

Option auf Cluff Lake

Gemäß der Cluff Lake-Vereinbarung kann Mustang eine 80%ige Beteiligung am Projekt Cluff Lake, das sich über insgesamt 13.977 Hektar erstreckt, erwerben, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

– Ausgabe von Aktien: Mustang wird Stammaktien (jeweils eine Aktie) im Gesamtwert von 200.000 CAD ausgeben.

– Barzahlungen: Mustang wird über einen Zeitraum von maximal vier Jahren Barzahlungen in Höhe von insgesamt 120.000 CAD leisten.

– Explorationsausgaben: Mustang wird über denselben Zeitraum von maximal vier Jahren 3.000.000 CAD für Explorationsarbeiten auf dem Projekt Cluff Lake bereitstellen.

Die Zeitpläne für die Barzahlungen, die Ausgabe von Aktien und die Explorationsausgaben im Rahmen der oben genannten Gegenleistung sehen wie folgt aus:

Erworbene Beteiligung Datum Barzahlungen Explorationsausgaben Wert der ausgegebenen

Aktien

Für den Erwerb einer 60%igen An dem Datum, das 30 Tage nach dem 20.000 $ K.A. 100.000 $(1)

Beteiligung am Projekt Cluff Lake Datum der Cluff Lake-Vereinbarung

durch das Unternehmen liegt (das

(CL-Beteiligung der Stufe CL-Abschlussdatum)

1)

Am oder vor dem zweiten Jahrestag 50.000 $ 1.000.000 $ K.A.

des

CL-Abschlussdatums

Für den Erwerb einer zusätzlichen Am oder vor dem zweiten Jahrestag, 50.000 $ 2.00.000 $ 100.000 $(1)

20%igen Beteiligung am Projekt an dem das Unternehmen die

Cluff Lake durch das Unternehmen CL-Beteiligung der Stufe 1

(CL-Beteiligung der Stufe erwirbt

2)

GESAMT: 120.000 $ 3.000.000 $ 200.000 $

(1) Der Aktienwert basiert auf einem angenommenen Wert von 0,235 $ pro Aktie.

Sobald das Unternehmen die CL-Beteiligung der Stufe 1 erworben hat, werden das Unternehmen und Thunderbird eine formelle Joint-Venture-Vereinbarung abschließen, um die Bedingungen für das Joint-Venture auf dem Projekt Cluff Lake vollständig zu dokumentieren.

Sobald das Unternehmen die CL-Beteiligung der Stufe 2 erworben hat, wird Thunderbird eine 2%ige NSR-Royalty (Net Smelter Return) für das Projekt Cluff Lake in Bezug auf alle Mineralien, Mineralienprodukte, Erze oder Konzentrate, die in den Konzessionen des Projekts Cluff Lake produziert werden, einbehalten.

Option auf Surprise Creek

Gemäß der Surprise Creek-Vereinbarung kann Mustang eine 80%ige Beteiligung am Projekt Surprise Creek, das sich über insgesamt 20.652 Hektar erstreckt, erwerben, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

– Ausgabe von Aktien: Mustang wird Stammaktien (jeweils eine Aktie) im Gesamtwert von 200.000 CAD ausgeben.

– Barzahlungen: Mustang wird über einen Zeitraum von maximal vier Jahren Barzahlungen in Höhe von insgesamt 120.000 CAD leisten.

– Explorationsausgaben: Mustang wird über denselben Zeitraum von maximal vier Jahren 3.000.000 CAD für Explorationsarbeiten auf dem Projekt Cluff Lake bereitstellen.

Die Zeitpläne für die Barzahlungen, die Ausgabe von Aktien und die Explorationsausgaben im Rahmen der oben genannten Gegenleistung sehen wie folgt aus:

Erworbene Beteiligung Datum Barzahlungen Explorationsausgaben Wert der ausgegebenen

Aktien

Für den Erwerb einer 51%igen An dem Datum, das 30 Tage nach dem 20.000 $ K.A. 100.000 $(1)

Beteiligung am Projekt Surprise Datum der Surprise

Creek durch das Unternehmen Creek-Vereinbarung liegt (das

(SC-Beteiligung der Stufe SC-Abschlussdatum)

1)

Am oder vor dem zweiten Jahrestag 50.000 $ 1.000.000 $ K.A.

des

SC-Abschlussdatums

Für den Erwerb einer zusätzlichen Am oder vor dem zweiten Jahrestag, 50.000 $ 2.000.000 $ 100.000 $(1)

29%igen Beteiligung am Projekt an dem das Unternehmen die

Surprise Creek durch das SC-Beteiligung der Stufe 1

Unternehmen (SC-Beteiligung der erwirbt

Stufe

2)

GESAMT: 120.000 $ 3.000.000 $ 200.000 $

(2) Der Aktienwert basiert auf einem angenommenen Wert von 0,235 $ pro Aktie.

Sobald das Unternehmen die SC-Beteiligung der Stufe 1 erworben hat, werden das Unternehmen und Thunderbird eine formelle Joint-Venture-Vereinbarung abschließen, um die Bedingungen für das Joint-Venture auf dem Projekt Surprise Creek vollständig zu dokumentieren.

Sobald das Unternehmen die SC-Beteiligung der Stufe 2 erworben hat, wird Thunderbird eine 2%ige NSR-Royalty auf das Projekt Surprise Creek für alle Mineralien, Mineralienprodukte, Erze oder Konzentrate, die in den Konzessionsgebieten des Projekts Surprise Creek produziert werden, einbehalten.

Die Vereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt der Erfüllung verschiedener Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen, Verzichtserklärungen und Genehmigungen für die Option, darunter auch die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, und den Abschluss der technischen, finanziellen und rechtlichen Due-Diligence-Prüfung durch das Unternehmen für die Konzessionen, die Gegenstand der Option sind.

Qualifizierende Stellungnahme:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über Thunderbird Resources

Thunderbird Resources (ASX: THB) ist ein internationales Explorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das sich auf die Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralien konzentriert, die für die globale Energiewende wichtig sind. Das Portfolio von Thunderbird umfasst:

Gold-Antimon – Au/Sb

Die Gold-Antimon-Projekte Rockvale und Kookabookra in NSW – ein aussichtsreiches, 616 km2 umfassendes Explorationsportfolio in der Nähe der Gold-Antimon-Mine Hillgrove, der größten Antimonlagerstätte Australiens und einer der Top 10 weltweit.

Uran – U

Ein umfangreiches Portfolio an hochwertigen Projekten im Athabasca-Becken in Kanada, einem der weltweit führenden Bezirke für hochgradige Uranlagerstätten. Das Portfolio von Thunderbird umfasst die Projekte Hidden Bay, Cluff Lake und Surprise Creek.

Kupfer – Cu

Thunderbird ist durch seine Beteiligung an dem an der ASX notierten Kupferexplorer Firetail Resources (ASX: FTL), der das Kupferprojekt Skyline in Neufundland, Kanada, erkundet, und durch seine 30%ige Beteiligung an den Kupfer-Silber-Projekten Picha und Charaque in Peru (zu 70 % im Besitz von Firetail) an interessanten Kupferprojekten mit Wachstumspotenzial in Nord- und Südamerika beteiligt.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für das Board of Directors,

Nicholas Luksha

Nicholas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die Ausübung der Option durch das Unternehmen, den erwarteten Nutzen der verschiedenen Transaktionen, die hierin erwogen werden, und das zukünftige Potenzial der Mineral-Claims, die im Rahmen der hierin erwogenen Vereinbarung erworben werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Option auf Cluff Lake und die Option auf Surprise Creek auszuüben und in diesem Zusammenhang alle erforderlichen Genehmigungen Dritter einzuholen, den erwarteten Nutzen zu realisieren und die erwartete Integration im Anschluss an die Transaktionen zu vollziehen sowie die Exploration der verschiedenen Projekte und umliegenden Mineral-Claims, die gemäß den hierin erwogenen Transaktionen in Option an das Unternehmen vergeben werden, fortzusetzen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

