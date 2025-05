Mustang Energy Corp. vereinbart Übernahme von Nucleus Uranium Ltd.

Vancouver, British Columbia, 5. Mai 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC:MECPF, FWB:92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass es am 5. Mai 2025 eine Aktientauschvereinbarung (die Vereinbarung) mit Nucleus Uranium Ltd. (Nucleus), einem unabhängigen in British Columbia ansässigen Uranunternehmen, und Golden Mile Resources Corp. (der Aktionär), dem alleinigen Aktionär von Nucleus, abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (jeweils eine Nucleus-Aktie) von Nucleus erwerben wird (die Übernahme). Nucleus ist der alleinige eingetragene und wirtschaftliche Eigentümer des Projekts Nucleus Saskatchewan, das aus sechs Mineralkonzessionen besteht, die sich auf etwa 18.571 Hektar im Athabasca-Becken in Saskatchewan erstrecken (das Projekt Nucleus).

Übernahmebedingungen

Gemäß der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, alle im Umlauf befindlichen Nucleus-Aktien vom Aktionär als Gegenleistung für die Ausgabe von insgesamt 9.000.000 Stammaktien (jeweils eine Vergütungsaktie) am Kapital des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,26 $ pro Vergütungsaktie an den Aktionär oder bestimmte Beauftragte des Aktionärs zu erwerben, sodass sich unmittelbar nach Abschluss der Übernahme alle ausgegebenen und ausstehenden Nucleus-Aktien im Besitz des Unternehmens befinden und Nucleus zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens wird.

Es wird keine Änderung der Kontrolle über das Unternehmen als Folge der Übernahme erwartet.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt der Erfüllung verschiedener Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art Standard sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) Erhalt aller erforderlichen Zustimmungen, Verzichtserklärungen und Genehmigungen in Bezug auf die Übernahme, einschließlich der Genehmigung durch die CSE, (ii) das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen in den Geschäften, Angelegenheiten oder Betrieben von Nucleus und (iii) andere übliche Abschlussbedingungen für eine Transaktion dieser Art. Die Parteien gehen davon aus, dass die Übernahme bis zum 26. Mai 2025 abgeschlossen wird.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 92.211 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Projekt Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch ein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne dieser Aussagen nach den geltenden Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Diese Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss dieser Übernahme und, in Verbindung damit, die erforderlichen Genehmigungen in Bezug auf die Übernahme, einschließlich der Genehmigung der CSE, die Erfüllung anderer Bedingungen, die für den Abschluss der Übernahme erfüllt werden müssen, und die Aussichten des Urankonzessionsgebiets von Nucleus. Für die Schlussfolgerungen und Vorhersagen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements von Nucleus zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Das Unternehmen und Nucleus sind nicht verpflichtet und lehnen ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

