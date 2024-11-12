Mustang Energy und Skyharbour Resources stecken zusätzliche Schürfrechte für das Uranprojekt 914W ab

Vancouver, British Columbia, 1. Oktober 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) gibt bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit Skyharbour Resources Ltd. (TSX-V: SYH) zusätzliche Schürfrechte für das Uranprojekt 914W abgesteckt hat.

Das neue Schürfrecht (MC00022913) umfasst 1.182,25 Hektar und liegt unmittelbar östlich des ursprünglichen 914W-Schürfrechts. Es wurde bislang nur minimal mit modernen Methoden exploriert und ist teilweise durch dieselben VTEM-Messungen aus dem Jahr 2005 (südliche Hälfte) und die Tempest-TDEM-Untersuchungen aus dem Jahr 2007 (nördliche Hälfte) abgedeckt wie MC00017142. Zudem wurden im Jahr 2007 Seesedimentproben auf dem Schürfrecht entnommen. Historische Explorationen auf dem Gebiet umfassten luftgestützte EM-, Magnetik- und Radiometrie-Untersuchungen in den Jahren 1969 und 1976 sowie Prospektion, geologische Kartierungen, Seesediment- und Radonproben ebenfalls in den Jahren 1969 und 1976.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan – einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

