    Saudi Electricity Company ernennt Ing. Khalid bin Salem AlGhamdi zum Chief Executive Officer

    Riydadh, SA / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2025 / Das Board of Directors der Saudi Electricity Company (SEC) hat die Ernennung des Ingenieurs Khalid bin Salem AlGhamdi zum Chief Executive Officer des Unternehmens mit Wirkung vom 1. Oktober 2025 bekanntgegeben. Der Beschluss spiegelt das Vertrauen des Boards in das Know-how saudischer Talente und ihre entscheidende Rolle bei der Förderung des Elektrizitätssektors des Königreichs wider, der eine Schlüsselrolle für den laufenden wirtschaftlichen und sozialen Wandel des Landes spielt.
    Khalid bin Salem AlGhamdi, Ingenieur

    AlGhamdi äußerte seine Freude über dieses Vertrauen und dankte dem Hüter der beiden heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und Seiner Königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, dem Kronprinzen und Premierminister – möge Gott sie beschützen – für ihre unerschütterliche Unterstützung der SEC, die es dem Unternehmen ermöglicht hat, wichtige Meilensteine zu erreichen und seine Rolle bei der nationalen Entwicklung zu stärken. Er erkannte auch die Führungsrolle und die engmaschige Überwachung seiner Königlichen Hoheit Prinz Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, Minister of Energy, an, dessen Leadership weiterhin ein Eckpfeiler des Erfolgs der SEC ist.

    AlGhamdi dankte auch dem Board of Directors des Unternehmens für sein Vertrauen und seine Unterstützung und bekräftigte, dass dieses Vertrauen die Motivation für die weitere Arbeit sein wird, um die Erwartungen der Kunden und Aktionäre zu erfüllen. Er fügte hinzu: Gemeinsam mit meinen Kollegen bei der SEC freue ich mich auf ein neues Kapitel gemeinsamer Bemühungen, das auf den bisherigen Errungenschaften des Unternehmens an allen Fronten aufbaut. Dank der Gnade Gottes werden wir weiterhin die Erwartungen von mehr als 11 Millionen Kunden im ganzen Königreich erfüllen, indem wir zuverlässige und qualitativ hochwertige Stromdienstleistungen anbieten. Unser Schwerpunkt liegt auf der weiteren Verbesserung der Netzzuverlässigkeit und der Steigerung des Beitrags des Unternehmens zu den ehrgeizigen Zielen von Saudi Vision 2030 – wodurch die Position der SEC als führendes nationales Versorgungsunternehmen und Schlüsselakteur in der globalen Energielandschaft gestärkt wird.

    AlGhamdi gilt landesweit als einer der angesehensten führenden Köpfe des Königreichs. Er hatte mehrere leitende Positionen bei SEC inne, darunter Executive Vice President for Technical Services, Vice President of Risk and Compliance, Chief Engineer zwischen 2022 und 2023 und Senior Vice President of Digital and Technology, wo er die Implementierung wichtiger Strategien und Programme im gesamten Unternehmen überwachte.1

    Kontaktdaten
    Saudi Electricity Company
    Al-Arid, Riyadh
    alkahrabacare@se.com.sa
    920001100

    QUELLE: Saudi Electricity Company

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Die Saudi Electricity Company verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein Nettogewinnwachstum von 22 %
