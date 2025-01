Mustang Energy unterzeichnet Explorationsvereinbarung mit der English River First Nation

Vancouver, British Columbia, 20. Januar 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich die Unterzeichnung einer Gefälligkeitsvereinbarung (die Vereinbarung) vom 13. Januar 2025 mit der English River First Nation (ERFN) bekannt zu geben, in der das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Mineralexploration dargelegt wird. Die Vereinbarung, die Explorationstätigkeiten auf dem traditionellen Gebiet der ERFN umreißt, legt die Grundlage für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien und schafft den Rahmen für eine verantwortungsvolle Mineralexploration, die die kulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Interessen der ERFN respektiert.

Die Vereinbarung erkennt die verfassungsrechtlich geschützten Aboriginal and Treaty Rights der ERFN an, wobei Mustang sich verpflichtet hat, die Explorationstätigkeiten in kulturell sensibler und umweltverträglicher Weise durchzuführen. Durch diese Zusammenarbeit will Mustang einen integrativen Ansatz für die Rohstoffentwicklung ermöglichen, der sowohl dem Unternehmen als auch den örtlichen Gemeinschaften zugutekommt.

Zu den wichtigsten Elementen der Vereinbarung zählen:

– Zusammenarbeit bei Explorationstätigkeiten: Mustang wird in Absprache mit der ERFN Mineralexplorationsarbeiten auf dem traditionellen Gebiet der ERFN durchführen und sicherstellen, dass bei allen Explorationstätigkeiten die sozialen, kulturellen und ökologischen Werte der Nation respektiert werden.

– Umwelt- und Kulturschutz: Die Vereinbarung beinhaltet die Ernennung eines ERFN Land Guardian (der Guardian), der die Umweltbedingungen und Kulturstätten während des Explorationsprozesses überwacht. Die Rolle des Guardian ist entscheidend bei der Sicherstellung, dass die Explorationstätigkeiten den ERFN-Standards für Umwelt- und Kulturschutz entsprechen.

– Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten: Mustang setzt sich dafür ein, ERFN-Mitgliedern Chancen zu eröffnen, indem die Einstellung lokaler Mitarbeiter für Explorationsarbeiten priorisiert wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungen am Arbeitsplatz an, um wertvolle Fähigkeiten im Bergbau zu entwickeln.

– Wirtschaftlicher Nutzen für die ERFN: Die Vereinbarung enthält die Verpflichtung, ERFN-Unternehmen Zugang zu Beschaffungsmöglichkeiten zu ermöglichen, die sich aus den Explorationstätigkeiten ergeben. Dies wird wirtschaftliche Vorteile für die örtliche Bevölkerung schaffen und zum Wachstum der Unternehmen im Besitz der ERFN beitragen.

Die Vereinbarung zeigt das Engagement von Mustang, starke, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit den lokalen Gemeinden aufzubauen und ökologische und soziale Erwägungen in seine Explorationspraktiken einzubeziehen. Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung wird sichergestellt, dass die Explorationstätigkeiten von Mustang mit den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung und der Achtung der Rechte und Interessen der ERFN in Einklang stehen.

Nick Luksha, CEO von Mustang, erklärte: Wir fühlen uns geehrt, mit der English River First Nation zusammenzuarbeiten und gemeinsam an einem Rahmen zu arbeiten, bei dem Umweltverantwortung, kultureller Respekt und die Stärkung der Gemeinschaft im Vordergrund stehen. Diese Vereinbarung unterstreicht Mustangs unerschütterliches Engagement für eine verantwortungsvolle Ressourcenexploration und nachhaltige Entwicklung. Indem wir die Werte und Erkenntnisse der ERFN in unsere Explorationstätigkeiten integrieren, wollen wir Vorteile für beide Parteien schaffen und eine starke, dauerhafte Beziehung fördern, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht.

Über die English River First Nation (ERFN)

Die ERFN sind auf dem Gebiet Treaty 10 Territory angesiedelt. Die ERFN umfasst mehrere Reservate in ganz Saskatchewan, wie Porter Island, Cree Lake, Elak Dase, Knee Lake, Dipper Rapids, Wapachewunak und La Plonge. Ihr Hauptsitz und wichtigste Ansiedlung befinden sich in Patuanak am Ufer des Churchill River.

Die ERFN ist eine mehrsprachige Gemeinschaft mit verschiedenen Kombinationen aus Dene, Cree, Michif, Englisch und Französisch, die von über 1.400 Mitgliedern gesprochen werden. Das Volk des Flusses ist bekannt für seinen kühnen und kollaborativen Geist und seine vertrauensvolle und bescheidene Natur. Sie widmen sich der Verwaltung des Landes und der Bildung künftiger Generationen.

Als arbeitsame und unternehmerische Gruppe hat die ERFN durch die Unterstützung und Förderung gemeinschaftlicher Entwicklungspartnerschaften eine Vorreiterrolle beim Aufbau effizienter Wirtschaftsbeziehungen gespielt. Diese Beziehungen waren entscheidend für die Förderung der Unterstützung und des Verständnisses der Gemeinschaft im Norden Saskatchewans.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens, einer der weltweit führenden Uranproduktionsregionen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst wichtige Projekte im östlichen Athabasca-Becken, darunter die Projekte Ford Lake (7.743 Hektar), Roughrider South, Cigar Lake East, Spur (17.929 Hektar) und 914W, wobei der strategische Schwerpunkt auf Projekten in der Nähe von Infrastruktur und bereits identifizierten Uranvorkommen liegt. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut. Unter der Leitung eines Führungsteams mit Expertise in der Rohstoffentwicklung und den Kapitalmärkten ist das Unternehmen aufgestellt, um die wachsende weltweite Nachfrage nach sauberer Energie durch verantwortungsvolle Explorationen kritischer Mineralien zu unterstützen.

