Mut und Verantwortung – 7 Impulse für ein wahrhaftigeres Leben

Stefan Groll zeigt den Lesern in seinem Buch „Mut und Verantwortung“, wie man mutiger wird und besser Entscheidungen treffen kann.

Verantwortung übernehmen Menschen oft äußerst ungern, weil diese wie eine Last wahrgenommen wird. Doch genau hier liegt oft ein Denkfehler vor. Verantwortung kann nämlich motivieren, befreien und einiges an Potential freisetzen. Der Autor Stefan Groll beschreibt in seinem neuen Sachbuch „Mut und Verantwortung“ das Thema Verantwortung und durchleuchtet diese intensiv mit Ihnen, um aufzuzeigen, warum Sie Verantwortung nicht scheuen sollten. Verantwortung macht Spaß und schweißt auch zusammen. Das Buch erklärt durch spannende Impulse und Wegweiser, wie Sie durch verantwortliches Handeln zu mehr Erfolg und Verantwortung entwickeln.

Das Werk „Mut und Verantwortung“ gibt Ihnen eine komplett neue Sicht auf Verantwortung und Wahrhaftigkeit. Stefan Grolls Ratgeber kommt dabei augenöffnend, perspektivenverändernd und inspirierend zugleich daher. Wer daran interessiert ist, ein mutigeres, verantwortungsbewussteres und lebendigeres Leben zu führen, erhält in Grolls Buch das notwendige Wissen und viele Anregungen, die sich einfach im eigenen Alltag einbauen lassen. Freuen Sie sich auf spannende Impulse und Wegweiser zu einem wahrhaftigeren Leben!

„Mut und Verantwortung“ von Stefan Groll ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-3741-3 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

