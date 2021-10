Nabati Foods Cheeze jetzt bei Mucho Burrito erhältlich

Edmonton, ab – 12. April 2021 – Nabati Foods Inc. (Nabati oder das Unternehmen), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sein Produkt Nabati Cheeze ab heute für einen begrenzten Zeitraum an den Standorten von Mucho Burrito in ganz Kanada erhältlich sein wird.

Mucho Burrito, Fresh Mexican Grill, ist Kanadas größte Kette von erstklassigen Schnellrestaurants mit mexikanischen Gerichten. Mucho Burrito serviert nur Gerichte, die mucho real und mucho frisch sind, die von Hand direkt vor den Augen der Kunden zubereitet werden, wobei nur die frischesten Zutaten verwendet werden, die frei von künstlichen Aromen und Konservierungsstoffen sind. Mucho Burrito hat über 140 Standorte in ganz Kanada.

Nabati Foods freut sich, die Dynamik in der Lebensmittelindustrie durch die Partnerschaft mit einem anderen großen kanadischen Unternehmen weiter zu stärken, sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. Mucho Burrito teilt Nabatis Leidenschaft für nachhaltige und flexible Menüoptionen und wir freuen uns, gemeinsam die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach pflanzlichen Lebensmitteln zu befriedigen.

Nabatis pflanzliches Cheeze-Produkt erfreut sich in der Lebensmittelindustrie großer Beliebtheit, da es aus einfachen, nicht stark prozessierten Zutaten hergestellt wird und wie traditioneller Milchkäse schmeckt und schmilzt.

Nabati mit Sitz in Edmonton bietet einzigartige Alternativen zu Milch, Fleisch und Käse. Alle Lebensmittel sind gentechnikfrei, koscher, frei von bekannten Allergenen und werden ohne raffinierten Zucker, Milchprodukte, Eier und Gluten hergestellt.

Nabati Cheeze ist ein vielseitiges Produkt, das in eine Vielzahl von Ernährungsweisen und vielen verschiedenen Arten von Rezepten integriert werden kann. Wir haben unser Cheeze-Produkt entwickelt, weil wir glauben, dass der Verzehr von pflanzlichen Produkten nicht bedeuten sollte, auf ein tolles Geschmackserlebnis zu verzichten, fügte Yehya hinzu. Diese neue Partnerschaft mit Mucho Burrito folgt auf unseren jüngsten Erfolg als Partner von Cobs Bread und zeigt die wachsende Beliebtheit von Nabati Foods.

Nabati-Produkte finden Sie an den folgenden Orten www.nabati.ca/a/store-locator

Ihr Mucho Burrito vor Ort finden Sie unter locations.muchoburrito.com/

Über Nabati Foods Global Inc.

Nabati Foods Inc. („Nabati“) ist ein familiengeführtes Lebensmitteltechnologie-Unternehmen, das vollwertige, natürliche, pflanzliche, gluten- und sojafreie Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und verfügt über vier charakteristische Produktlinien, darunter Cheesecake ohne Milchprodukte, Käsealternativen und Fleisch auf pflanzlicher Basis. Nabati-Produkte werden in Kanada und den USA über Lebensmittel-, System-Gastronomie- und Industriekanäle vertrieben. Weitere Informationen unter: invest.nabatifoods.com/

