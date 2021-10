Nabati gibt Management- und Beratungsteam bekannt

Edmonton, AB – 3. März 2021 – Nabati Foods Inc. (Nabati oder das Unternehmen), ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das natürliche, pflanzliche Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet, gibt sein Management- und Beratungsteam bekannt, das über umfassende Erfahrungen in allen Bereichen der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie sowie über weitreichende Erfahrungen beim Wachstum und der Skalierung privater und öffentlicher Unternehmen verfügt.

Nabati hat seinen Sitz in Edmonton, Alberta, und seine Produkte werden in ganz Nordamerika vertrieben. Alle Nabati-Produkte sind koscher, vegan und GVO-frei.

Nabati basiert auf der einfachen Idee, dass eine gesunde, pflanzenbasierte Ernährung nicht auf Kosten des Geschmacks gehen muss, sagte Ahmad Yehya, CEO von Nabati. Nabati stellt köstliche pflanzliche Lebensmittel her, die mit minimalen Zutaten hergestellt und frei von üblichen Allergenen sind. Wir befinden uns am Anfang des Aufbaus einer globalen Marke und erwarten, unser Produktangebot in einer Reihe von Lebensmittelkategorien zu erweitern. Wir hoffen, diejenigen, denen ihre Gesundheit wichtig ist, dazu zu inspirieren, sich für authentische und saubere Lebensmittel auf Pflanzenbasis für ein vollwertiges, nachhaltiges und empathisches Leben zu entscheiden.

Nabati-Produkte verwenden einzigartige Verarbeitungsschritte, Geräte und Inhaltsstoffe, die dem Unternehmen eine schnell und kostengünstige Kommerzialisierung und Skalierung erlauben, um Umsätze zu generieren, um weitere Investitionen zu ermöglichen. Die Produkte werden für den Einzelhandel, den System-Gestronomie und den industriellen Vertrieb entwickelt, um diverse Einnahmequellen zu haben.

Die neuen Mitglieder der Führungsgruppe werden sich Ahmad Yehya und den Mitbegründern Magdy Yehya und Afaf Miri anschließen.

Jedes Mitglied unseres Führungsteams hat jahrzehntelang in relevanten Bereichen sinnstiftende Arbeit geleistet. Ihre spezifische Expertise und ihr Wissen werden von unermesslichem Wert sein, wenn Nabati seine schnelle Beschleunigung und Marktdurchdringung in Nordamerika und darüber hinaus fortsetzt, fügte Yehya hinzu.

Management- und Beratungsteam:

– Don Robinson (Executive Chairman): Herr Robinson ist der ehemalige CEO von Mars Canada und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Management und Führung in zahlreichen Konsumgütergeschäften, darunter Mars und Cara Operations. Darüber hinaus war er in einflussreichen Rollen bei relevanten Wirtschaftsverbänden tätig.

– Michael Owen (Business Development Officer): Herr Owen verfügt über mehr als 30 Jahre Management- und Führungserfahrung in verschiedenen Konsumgüterunternehmen. Seine Arbeit mit einer Reihe von globalen Unternehmen hat ihm einzigartige Kenntnisse in den Bereichen Senior Marketing, Vertrieb und Supply Chain-Management vermittelt, mit einer Erfolgsbilanz beim Aufbau von Marken und dem Ausbau des Umsatzes in ganz Kanada.

– Karl Wirtz (Manufacturing Director): Herr Wirtz verfügt über mehr als 33 Jahre Erfahrung als Unternehmer und Geschäftsinhaber. Er hat ein weltweit anerkanntes Co-Packing-Geschäft mit erstklassigen Zertifizierungen für Lebensmittelsicherheit aufgebaut und betreut derzeit viele Verbrauchsgüter-Unternehmen weltweit, die im Rahmen der Global Food Safety Initiative mit dem AA-Rating ausgezeichnet wurden.

– Ian Gilmour (Process Director): Herr Gilmour verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der verarbeitenden Flüssiglebensmittelindustrie. Er verfügt über besondere Expertise in großen Kapitalprojekten. Er ist President von Simmtech Process Engineering Ltd., einem Unternehmen, das die Lebensmittel-, Getränke-, Biotech- und Pharmaindustrie betreut.

– Diane Jang (Advisor): Frau Jang verfügt über fast 30 Jahre Berufserfahrung in der Verbrauchsgüter-Branche. Sie verfügt über besondere Expertise in der strategischen Planung für nachhaltiges Wachstum und Profitabilität, einschließlich einer starken Erfolgsbilanz führender pflanzenbasierter Proteinunternehmen für den Markterfolg.

– Robert Kang (Director): Herr Kang ist Leiter von RSJ Consulting, einem Unternehmen, das sich auf Unternehmensfinanzberatung spezialisiert hat, nachdem er fast 23 Jahre bei der TMX Group gearbeitet hat. Er ist Experte in Unternehmensfinanzierung mit umfassender Erfahrung in allen Aspekten des Umtauschprozesses, der Unternehmensführung und der Verpflichtungen von öffentlichen Unternehmen.

– Joe Santos (VP Sales): Herr Santos hatte zuvor Führungspositionen bei großen Verbrauchsgüter-Unternehmen in Kanada inne, darunter Kraft, Ralston Purina, Nabisco und Parmalat, und er besitzt mehr als 20 Jahre unternehmerische Erfahrung. Zuletzt war er President der Saralex Group Inc. Er ist Experte für Markenbildung in Kanada und den USA und treibt das Unternehmenswachstum durch die strategische Implementierung von Marketing, Vertrieb, Logistik und Finanzoperationen voran.

Über Nabati Foods Inc.

Nabati Foods Inc. (Nabati) ist ein familiengeführtes Lebensmitteltechnologieunternehmen, das ganz natürliche , pflanzliche, gluten- und sojafreie Lebensmittel für gesundheitsbewusste Verbraucher anbietet. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und verfügt über vier Signature-Produktlinien, darunter Cheesecake ohne Milchprodukte, Käsealternativen und Fleisch auf pflanzlicher Basis. Nabati-Produkte werden in Kanada und den USA über Lebensmittel-, Systemgastronomie- und Industriekanäle vertrieben.

