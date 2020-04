Nach CORONA wie man schnell mehr Fitnessstudiomitglieder bekommen …

Ein gestärktes Immunsystem mit Galileo® Training, Gut für Herz, Kreislauf, Immunsystem und Psyche: Galileo Training

Fitness ist eine Branche mit viel Potenzial, um weiter zu wachsen, da es ein Grundbedürfnis von Menschen erfüllt, gesund zu bleiben. Es gibt jedoch auch viel Platz für Fitnessstudios, um zu erreichen, wie sie mehr Mitglieder anziehen und binden, als sie derzeit sind.

Wenn Sie jedes Jahr die 20 – 25% Ihrer Mitglieder verlieren, besteht ein großer Druck darauf, sie zu ersetzen. Diese Sommer waren für Fitnessstudios nicht einfach, die Kombination Fußball Weltmeisterschaft und die heißen und trockenen Sommer hat viele Kündigung herbeigeführt und keine neue interessante gewonnen. Wie kann ich schnell neue Mitglieder gewinnen?

Durch Promotion den Umsatz steigern

Um die richtige Zielgruppe zu erreichen muss ich alle 30 Tage eine Promotion Aktion starten um die gewünschte Zielgruppe effektiv erreicht. Die allerbesten Standorte sind:

o Shopping-Center

o Bahnhöfe

o Universitäten

o Supermärkte / Geschäfte im Einzelhandel

Was macht eine effektive Promotion? Ganz einfach, A-Takeaways B- Erfolgsmessung C- Gewinnspiele. Um Passanten zu Interessenten (Leads) und schließlich zu Käufern zu konvertieren, sollten Sie ein Galileo Training in Ihrer Live-Marketing-Aktion „Ein gestärktes Immunsystem mit Galileo® Training „

Ideale sind 2 Promotion tage zu organisieren (Freitag und Samstag)

Facebook Gewinnspiele Aktion

Auch online gibt es natürlich einige Möglichkeiten, potenziellen Fitness Kunden neue Kaufanreize zu geben. Facebook Anzeiger Gewinnspiele sind bei solchen Aktionen (14 Tage kostenloses Training) sehr geliebt.

1. Die Anzeigen Überschrift einfach halten. „Ein gestärktes Immunsystem mit Galileo® Training“

2. Das Ad Foto – Immunsystem mit Galileo® Training.

3. Die Anzeigenbeschreibung – wiederum, gibt das Angebot eindeutig mit ein wenig mehr Informationen an, während mehr Sprache verwendet wird, um die Zielgruppe anzusprechen

4. Der Call-to-Action-Button: Wenn Sie sich für „Anmelden“ entscheiden, bereiten Sie die Zielgruppe darauf vor, ihre Kontaktinformationen auszuhändigen, um ihre kostenlose zweiwöchige Testversion zu erhalten.

5. Anzeiger dauern 30 Tage.

Cross-Promotion – Kundenaustausch-Programm

Zwei Marken gemeinsam durchführen Kundenaustausch Aktionen, vereinbaren Sie mit einer Bäckerei – am besten mit dem Marktführer am Ort – ein Kundenaustausch-Programm. Die Bäckerei kreiert dazu ein Fitnessbrot (Low Carb, Eiweißbrot) das nach Ihrem Studio benannt wird. Käufer dieses Brotes erhalten eine Punkte-Karte und jeweils einen Punkt pro Brot kauf. Mit 15 Punkten bekommt der Kunde eine kostenlose Schnupper-Ernährungsberatung in Ihrem Fitness-Studio. Ihre Mitglieder wiederum bekommen für jedes Training fünf Punkte gutgeschrieben und erhalten bei einem Stand von 15 Punkten einen Rabatt von 10% beim Kauf Ihres „Studio“-Brotes. Kunden lieben es, Bonuspunkte zu sammeln und dafür Prämien zu erhalten. Mit diesem Punktesystem habe ich über 100 neue Kunden pro Jahr gewonnen. Das wichtigere Kriterium ist die Zielgruppen beider Marken sollten gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen (Standort, Alter und Kaufkraft).

Infoabend Aktionen- 70 % der Kaufentscheidungen fallen heute aus Emotionalität

Infoabend Aktionen sind ideal um neue Mitglieder zu gewinnen, schnelle kauf Entscheidung mit viele Emotionalität. Starten Sie ab sofort alle 60 Tage ein Infoabend mit dem Titel:

„Ich will lange gesund bleiben – und ich will eine gute Figur haben“

Hier können Sie natürlich die Themen Gesundheit und abnehmen ideale weiser kombinieren. Werben am besten über Facebook und den Kostenlose lokal Zeitung. Eine ideale mit Veranstalter ist einen Apotheker, nicht vergessen Patienten sind auch Kunden und Apotheke kennt ihre Kunden. Machen Sie für diesen Infoabend interessanten ein besonderes Angebot um eine schnelle Kaufentscheidungen.

Kunde werbe Kunde Aktion – Möchtest Du kostenlos trainieren?“

Eine clevere Marketing-Strategien, um Neukunden zu gewinnen ist der Kunde werbe Kunde Aktion „Möchtest Du kostenlos trainieren?“

So einfach funktioniert, alle Ihre Fitness Kunde einschreiben (Brief mit 6 VIP Trainings Gutscheine für 14 Tage kostenlose Training) und dieses Angebot unterbreiten:

o Für eine neue Kunde Empfehlung bekommts Du ein Monat kostenlos Training

o Für 2 neue Kunde Empfehlung bekommts Du 3 Monate kostenlos Training

o Für 3 neue Kunde Empfehlung bekommts Du 6 Monate kostenlos Training

Bitte diese Aktion immer auf maximal 2 Monate begrenzen. Wichtig: Fragen Sie alle neuen Fitness Kunden, wie sie auf Ihr Unternehmen aufmerksam wurden. So ermitteln Sie Ihre Empfehlungsrate.

Ein gestärktes Immunsystem mit Galileo® Training

Das Immunsystem leidet auch bei Bewegungsmangel – gerade bei der momentanen Ausgangsbeschränkung ein Thema, das viele beschäftigt. Regelmäßige Bewegung kurbelt sämtliche Prozesse im Körper an – auch das Immunsystem. Ideal ist es, Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit gleichermaßen zu fördern. Das gelingt Ihnen mit Galileo Training. Außerdem stabilisiert regelmäßiger Sport den Blutdruck, senkt die Blutfettwerte und steigert im Allgemeinen die Durchblutung.

Galileo Training wirkt durchblutungsfördernd und stoffwechselanregend. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen die Wirksamkeit von Galileo Training.

Die Studie „Steigerung der Durchblutung“, FactSheet #21, beweist eindeutig die Steigerung der Durchblutung durch Galileo Training.

Autor: Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und

1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

Umsatz Strategie Termin vereinbaren unter silva@formedo.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Antonio Silva

Herr Antonio Silva

Raderbroicherstr.7 7

41564 Kaarst

Deutschland

fon ..: 01711704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Antonio e Silva ist ein international anerkannter Experte für Gesundheitswirtschaft & Fitnessstudio-Consulting sowie Marketing-Management-Konzepte für Fitnessstudios und kennt den internationalen Gesundheits-und Fitnessmarkt wie seine eigene Westentasche. Seit 38 Jahren sammelt er Erfahrungen im internationalen Freizeit- und Fitnessmarkt.

Durch zahlreiche Beiträge und seiner Tätigkeit als Referent (über 200 Fachartikel, 3 Fitness Management Bücher und

1 Multi Media Fitness Manager CD) in der Internationalen Fachpresse hat sich Antonio e Silva darüber hinaus einen Namen gemacht.

Fitnessstudios Deutschland

Pressekontakt:

Antonio Silva

Herr Antonio Silva

Raderbroicherstr.7 7

41564 Kaarst

fon ..: 01711704735

web ..: https://www.antoniosilva.de/

email : antoniosilva@online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie gelingt der Grundstücksverkauf in Wiesbaden?