„Nach dem Unfall“ – TeilnehmerInnen für Online-Fragebogen gesucht

Jetzt Unfall-Fragebogen ausfüllen und die Straßen sicherer machen!

Für das neue Buch von Verena Schauer, „Nach dem Unfall – 25 wahre Geschichten“ suchen wir aktuell Personen, die in der Vergangenheit an einem Verkehrsunfall beteiligt waren – sei es als VerursacherIn oder als Opfer. Es geht darum, einen Fragebogen online auszufüllen und so seine Erfahrungen dem Buchprojekt zu spenden.

Über das Buch „Nach dem Unfall“

Wenn der Airbag wie eine Bombe explodiert, gibt es neben dem Blechschaden seelische und körperliche Narben. Wie lange sie bleiben, weiß keiner.

Dieses Buch beleuchtet 25 Einzelschicksale – durch einen Unfall teils massiv aus der Bahn geworfen. Die Augenzeugenberichte geben den leblosen Zahlen nüchterner Unfallstatistiken schlagartig ein Gesicht. Auch ohne je in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, erleben wir das zerstörerische Ausmaß eines Autounfalls hautnah.

Mithilfe namhafter technischer und verkehrspsychologischer Experten analysiert Verena Schauer die Tatsachenberichte und entschlüsselt das vermeintliche Sicherheitssystem „Auto“. Wo lassen sämtliche Sicherheitsvorkehrungen aus? Welche bringen vielleicht sogar mehr Schaden als Nutzen? Haben Frauen von Natur aus schlechtere Karten?

Der Wissensschatz dieses Buches lässt sowohl Führerscheinneulinge als auch erfahrene PKW-Lenker deutlich sicherer unterwegs sein und hilft, aktive Unfallvermeidung zu praktizieren. Denn wer unfallfrei fährt, hat mehr vom Leben.

Über die Autorin Verena Schauer

Verena Schauer wurde 1998 in Wien geboren und lebt auch dort. Bereits während ihres Philologie-Studiums arbeitete sie als freie Journalistin für das österreichische Automobilclubmagazin „auto touring“ und verfasste für den österreichischen Verkehrsclub ÖAMTC diverse Artikel zum Thema Mobilität. In ihrem ersten Buch will sie Hintergrundinfos zu Crashtests und Sicherheitssystemen im Auto einer breiten Leserschaft näherbringen. Kernstück sind außerdem persönliche Befragungen von Unfallopfern. Deren Geschichten liefern wertvolle Erfahrungen für alle, die künftig noch sicherer im Auto unterwegs sein und unfallfrei bleiben wollen.

Fragebogen hier aufrufen und direkt mitmachen:

https://www.editionriedenburg.at/blog/nach-dem-unfall-beteiligte-an-verkehrsunfaellen-fuer-online-fragebogen-gesucht/

