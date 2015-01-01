Nachhaltig lehren im Straßenverkehr: Neuland für Fahrschulen

Trotz Digitalisierung findet der Theorieunterricht in Fahrschulen nach wie vor maßgeblich live, in der Gruppe und mit Whiteboards oder Flipcharts statt. Neuland ist der perfekte Partner.

Eichenzell, Dezember 2025

Fahrschulen arbeiten täglich an einem der wichtigsten Bildungsaufträge Deutschlands: Menschen sicher, verständlich und praxisnah auf den Straßenverkehr vorzubereiten. Dabei spielt die Vermittlung theoretischer Inhalte eine zentrale Rolle – häufig unterstützt durch Whiteboards, Flipcharts, Moderationsmaterial und visuelle Darstellungen, die komplexe Themen wie Vorfahrt, Fahrphysik oder Verkehrsregeln verständlich machen.

Die Neuland GmbH & Co. KG, deutscher Hersteller nachhaltiger Moderations- und Trainingsmaterialien, empfiehlt Fahrschulen den Einsatz langlebiger und nachfüllbarer Ausstattungen. Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer seien in ihrem täglichen Unterricht Sichtbare Multiplikatoren für Nachhaltigkeit und Qualität, so das Unternehmen.

Visueller Unterricht bleibt Standard in der Fahrschulausbildung

Laut Bundesanstalt für Straßenwesen greifen Fahrschulen nach wie vor auf klassische, analoge Vermittlungsformen zurück, weil sie:

* die Aufmerksamkeit erhöhen

* Inhalte vereinfachen

* aktives Mitdenken fördern

Die meisten Fahrschulen nutzen hierfür Flipcharts, Whiteboards oder mobile Tafelsysteme – Werkzeuge, die in der Live-Situation spontan, flexibel und anschaulich funktionieren.

Nachhaltige Marker & langlebige Ausstattung als Branchenimpuls

Neuland setzt seit Jahrzehnten konsequent auf langlebige, reparierbare und 100 % nachfüllbare Marker, produziert in Deutschland. Gerade Bildungseinrichtungen wie Fahrschulen profitieren davon:

* Kostenersparnis durch wiederbefüllbare Marker statt Einwegprodukte

* Weniger Abfall, da kein permanenter Neukauf nötig ist

* Sichere Tinten, hergestellt nach europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards

* Robuste Boards und Flipcharts, ideal für täglichen Unterrichtseinsatz

_“Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer leisten jeden Tag Bildungsarbeit im direkten Kontakt mit ihren Schülern. Wer vorlebt, dass nachhaltige Ausrüstung genauso professionell und hochwertig sein kann, setzt ein sichtbares Zeichen – für Umweltbewusstsein, Modernität und Qualität“,_ erklärt Marc Schulze, Geschäftsführer von Neuland.

Neuland-Flipcharts und Marker werden bereits in zahlreichen Bildungsinstitutionen eingesetzt – von privaten Hochschulen über Berufsschulen bis zu Weiterbildungszentren. Die Nachfrage aus Fahrschulen steigt zunehmend, insbesondere im Bereich langlebiger Boards, magnetischer Visualisierungstools und nachfüllbarer Moderationsmarker.

Neue Empfehlung für Fahrschulen: Ausstattungspakete „Fahrschule“

Neuland stellt Fahrschulen ein spezielles Ausstattungspaket bereit, bestehend aus:

* Refillbaren Neuland Markern (z. B. Neuland No.One®)

* Robustem Flipchart oder mobilem Whiteboard

* Starter-Refill-Set für Tintenversorgung

* Lehrmaterialbox/Moderatationskoffer für strukturierte Visualisierungen im Unterricht

Das Paket wurde im Austausch mit Fahrschulen sowie Trainer*innen aus dem Bereich Verkehrspsychologie entwickelt.

Ein sichtbares Signal in der Verkehrsausbildung

Nachhaltig ausgestattete Lernräume vermitteln nicht nur Inhalte, sondern auch Haltung. Fahrschulen, die auf langlebige Produkte setzen, stärken:

* ihre Markenwirkung

* ihre Vorbildfunktion

* ihre ökologische und ökonomische Verantwortung

Neuland lädt Fahrschulen ein, das Konzept im Neuland Playground in Eichenzell oder über digitale Beratung kennenzulernen.

