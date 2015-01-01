Nachhaltig, präzise, individuell: Schrankwelten setzt auf FSC-Holz und Handwerk aus Düsseldorf

Schrankwelten aus Düsseldorf fertigt Einbauschränke, Ankleiden und Möbel millimetergenau nach Maß – mit FSC-Holz, traditionellem Tischlerhandwerk und moderner CNC-Präzision aus eigener Produktion.

Standardmaße gibt es bei Schrankwelten – https://schrankwelten.de/ nicht. Als Düsseldorfer Spezialist für Einbauschränke, Ankleiden und individuelle Möbellösungen fertigen wir jedes Stück millimetergenau nach Kundenwunsch – und verbindet traditionelles Tischlerhandwerk konsequent mit einem nachhaltigen Materialverständnis. Zum Einsatz kommen überwiegend FSC-zertifizierte Hölzer aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft, verarbeitet in der eigenen Werkstatt im Düsseldorfer Raum.

Ob Dachschrägenschrank, begehbarer Kleiderschrank, Schiebetürlösung, Raumteiler, Sideboard oder Badmöbel mit Spiegelschrank – bei uns entstehen echte Unikate. Die Planung beginnt im Showroom mit einer persönlichen Beratung und einem kostenfreien Angebot. Anschließend übernimmt die hauseigene Tischlerei Jagsch die Umsetzung: An modernen CNC-Bearbeitungszentren, ergänzt durch klassische Maschinen wie Kreissäge, Hobelmaschine und Fräsen, entstehen Bohrungen, Fräsungen und Schnitte in höchster Präzision. Maßanfertigung gibt es dabei ohne Aufpreis.

Gute Möbel haben eine lange Lebensdauer – und genau das ist der nachhaltigste Ansatz überhaupt. Durch kurze Wege zwischen Beratung, Planung und Produktion in Düsseldorf bleiben Transportaufwand und CO?-Fußabdruck gering. Kundinnen und Kunden profitieren zusätzlich von einer großen Auswahl an Oberflächen, Farben und Materialien, kurzen Lieferzeiten sowie einer Lieferung zum Wunschtermin.

Mit der konsequenten Kombination aus FSC-Holz, handwerklicher Präzision und individueller Gestaltung positionieren wir uns als verlässlicher Partner für alle, die Wohn- und Geschäftsräume nachhaltig und zugleich hochwertig einrichten möchten.

Schrankwelten ist eine Marke der Jagsch + Kopp Planungsgesellschaft mbH mit Sitz in Düsseldorf. Unser Unternehmen fertigt seit Jahren maßgeschneiderte Einbauschränke, Ankleiden, Regale, Raumteiler, Sideboards, HiFi- und TV-Möbel sowie Badmöbel in eigener Produktion.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schrankwelten / Jagsch + Kopp Planungsgesellschaft mbH

Herr Markus Jagsch

Kieshecker Weg 114

40468 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 424515

fax ..: +49 211 426778

web ..: https://schrankwelten.de/

email : info@tischlerei-jagsch.de

Bei Schrankwelten in Düsseldorf fertigen wir Einbauschränke, Ankleiden und individuelle Möbel millimetergenau nach Maß – mit FSC-zertifiziertem Holz aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft und traditionellem Tischlerhandwerk. In unserer hauseigenen Tischlerei Jagsch verbinden wir moderne CNC-Präzision mit klassischer Handwerkskunst und schaffen so echte Unikate für Wohn- und Geschäftsräume. Von der persönlichen Beratung im Showroom über die maßgeschneiderte Planung bis zur Lieferung zum Wunschtermin bieten wir alles aus einer Hand – nachhaltig, regional und ohne Aufpreis für die Maßanfertigung.

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Pressekontakt:

Schrankwelten / Jagsch + Kopp Planungsgesellschaft mbH

Herr Markus Jagsch

Kieshecker Weg 114

40468 Düsseldorf

fon ..: +49 211 424515

web ..: https://schrankwelten.de/

email : info@tischlerei-jagsch.de

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