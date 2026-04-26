Beliebtes Ungarisch-Magazin geht in die 3. Runde – jetzt kostenlos herunterladen

Sprache, Kultur, Alltag: Die dritte Ausgabe von „Ungarisch Lernen“ zeigt, wie der Alltag in Ungarn Schritt für Schritt vertrauter wird. Viele Leser erleben genau hier ihren ersten echten Aha-Moment.

Körmend, 26. April 2026 – Das Online-Magazin „Ungarisch lernen – Leben und Sprache in Ungarn“ geht in die dritte Runde. Nach dem großen Zuspruch der ersten beiden Ausgaben, die innerhalb kurzer Zeit eine stetig wachsende Leserschaft erreicht haben, erscheint nun die Ausgabe 03/26 – erneut als kostenloses PDF, das allen Interessierten offensteht.

Die positive Resonanz der vergangenen Monate zeigt deutlich, wie groß der Bedarf an verständlichen, alltagsnahen Informationen rund um die ungarische Sprache ist. Viele Leserinnen und Leser berichten, dass ihnen das Portal & Magazin den Einstieg erleichtert hat – sei es beim Einkaufen, bei Arztbesuchen oder im Kontakt mit Behörden. Genau an diese Erfahrungen knüpft die neue Ausgabe an und führt das Konzept konsequent fort.

Besonders wichtig für viele Nutzer:

Alle drei Ausgaben von 2026 können frei, ohne Registrierung, ohne E-Mail-Adresse und ohne weitere Hürden heruntergeladen werden. Der Zugang ist bewusst einfach gehalten, damit alle Interessierten sofort loslegen können – unabhängig von technischen Kenntnissen oder Vorerfahrung.

Ein Schwerpunkt der neuen Ausgabe liegt auf einfachen Aussprache-Tipps, die sofort im Alltag helfen. Ungarisch wirkt auf viele Menschen zunächst ungewohnt, doch schon kleine Hinweise können große Wirkung haben. Die Ausgabe erklärt typische Stolperfallen und zeigt, wie man ungarische Wörter sicherer liest und deutlicher verstanden wird.

Darüber hinaus widmet sich das Magazin den ungarischen Feiertagen. Viele Auswanderer stehen jedes Jahr vor denselben Fragen: Welche Geschäfte haben geöffnet? Welche Traditionen sind wichtig? Und warum sind manche Feiertage stärker im Alltag spürbar als andere? Die Ausgabe gibt einen klaren Überblick und hilft dabei, typische Situationen besser einzuordnen.

Ein weiterer Bestandteil ist ein kompakter Einblick in einen Sommer-Einsteigerkurs, der Lernenden einen strukturierten Start ermöglicht. Der Kurs richtet sich an Menschen, die im Alltag schnell handlungsfähig sein möchten und eine klare Orientierung suchen. Das Magazin zeigt, welche Inhalte besonders wichtig sind und wie Lernende Schritt für Schritt Sicherheit gewinnen können.

Herausgeberin Marion Schanné, die seit vielen Jahren in Ungarn lebt, freut sich über die Entwicklung: „Die vielen Rückmeldungen zeigen, dass ein niedrigschwelliger Zugang zur Sprache gebraucht wird. Unser Ziel ist es, Menschen Mut zu machen und ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, die wirklich funktionieren.“

Die neue Ausgabe 03/26 steht ab sofort kostenlos zum Download bereit:

https://ungarisch-lernen.de/3-26-ungarisch-lernen-magazin-kostenlos/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

einwandererhilfe.de

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 9919 Csákánydoroszló – Ungarn

Ungarn

fon ..: 015111153614

web ..: https://ungarisch-lernen.de/

email : hallo@ungarisch-lernen.de

Seit den späten 1990er-Jahren ist Ungarn ein zentraler Bestandteil des Lebens von Marion Schanné. Heute lebt sie dauerhaft im Land und erlebt die ungarische Sprache täglich im realen Alltag. Ihre Inhalte basieren nicht auf theoretischen Modellen, sondern auf authentischen Erfahrungen: auf Gesprächen, Begegnungen und dem unmittelbaren Leben vor Ort.

Wer Ungarisch lernen möchte, findet bei ihrem Projekt keine trockenen Grammatikregeln, sondern praxisnahe Einblicke, die den Zugang zur Sprache erleichtern. Das Ziel ist klar: Lernenden zu helfen, Ungarisch wirklich zu verstehen und sich sicherer im ungarischen Alltag zu bewegen.

Pressekontakt:

einwandererhilfe.de

Frau Marion Schanné

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email : hallo@ungarisch-lernen.de

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