Spielend Ungarisch lernen

Neues Online-Angebot erleichtert Auswanderern den Einstieg in die Sprache. Kostenloses Lernformat ohne Anmeldung trifft auf wachsende Nachfrage unter deutschsprachigen Ungarn-Auswanderern.

Körmend – Fonyód, 12. April 2026 – Immer mehr deutschsprachige Auswanderer suchen nach einfachen, alltagsnahen Wegen, die ungarische Sprache zu erlernen. Ein neues Online-Angebot setzt genau hier an: „Spielend ungarisch lernen“ ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, ohne Anmeldung und völlig kostenfrei erste Vokabeln und Strukturen zu trainieren – niedrigschwellig, flexibel und ohne technischen Aufwand .

Sprachbarriere bleibt größtes Hindernis für Neuankömmlinge

Für viele Menschen, die nach Ungarn auswandern, ist die Sprache der zentrale Stolperstein. Die ungewohnte Grammatik, fehlende Ähnlichkeiten zu Deutsch und Englisch sowie klassische Lernmethoden, die schnell zu Frust führen, erschweren den Einstieg. Besonders Menschen über 50 berichten häufig von Hemmungen und Unsicherheiten im Alltag – etwa beim Einkaufen, bei Arztbesuchen oder im Kontakt mit Behörden.

„Ungarisch gilt als anspruchsvoll, aber der größte Fehler ist, gar nicht erst anzufangen“, erklärt Marion Schanné, die seit den 1990er-Jahren in Ungarn lebt und das Angebot redaktionell begleitet. „Viele unterschätzen, wie viel man mit kleinen, spielerischen Einheiten erreichen kann.“

Spielen statt Pauken: Warum das Format funktioniert

Das neue Lernangebot setzt bewusst auf spielerische Elemente, die das Gehirn nachweislich beim Spracherwerb unterstützen.

Laut der Plattform profitieren Lernende besonders von:

> aktiver Wiederholung

> visuellen Reizen

> emotionaler Verknüpfung

> kleinen Erfolgserlebnissen

Diese Faktoren sorgen dafür, dass Lernende ohne Druck und ohne „Schulgefühl“ Fortschritte machen. Schon 5-10 Minuten täglich reichen aus, um erste Wörter zu erkennen und ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln .

Niedrigschwelliger Zugang: Keine Anmeldung, keine Kosten

Ein entscheidender Vorteil: Das Angebot funktioniert direkt im Browser – ohne Registrierung, ohne Passwort, ohne technische Hürden.

Damit richtet es sich besonders an:

> Anfängerinnen und Anfänger

> Auswanderer, die schnell alltagstaugliche Wörter lernen möchten

> Menschen, die flexibel und ohne Verpflichtung üben wollen

„Viele möchten einfach sofort loslegen – ohne Kursbuch, ohne App-Abo, ohne Bürokratie. Genau dafür ist dieses Format gemacht“, so Marion Schanné.

Alltagserfolg als Motivation

Die Seite beschreibt typische Alltagserlebnisse, die Lernende motivieren:

Ein Wort auf einem Schild wiederzuerkennen, ein Begriff im Supermarkt zu verstehen oder ein Gesprächsfetzen zu identifizieren – kleine Momente, die zeigen, dass Lernen wirkt .

Fazit: Ein einfacher Einstieg für alle, die Ungarisch wirklich nutzen wollen

Das kostenlose Online-Angebot „Spielend ungarisch lernen“ bietet einen niedrigschwelligen, motivierenden und alltagstauglichen Einstieg in die ungarische Sprache. Für viele Auswanderer kann es der erste Schritt sein, sich sicherer im neuen Lebensumfeld zu bewegen – ohne Druck, ohne Kosten und ohne technische Hürden.

Quelle: https://ungarisch-lernen.de/spielend-ungarisch-lernen-kostenlos/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

einwandererhilfe.de

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 9919 Csákánydoroszló – Ungarn

Ungarn

fon ..: 015111153614

web ..: https://ungarisch-lernen.de/spielend-ungarisch-lernen-kostenlos/

email : support@marion-schanne.de

Seit den späten 1990er-Jahren ist Ungarn ein zentraler Bestandteil des Lebens von Marion Schanné. Heute lebt sie dauerhaft im Land und erlebt die ungarische Sprache täglich im realen Alltag. Ihre Inhalte basieren nicht auf theoretischen Modellen, sondern auf authentischen Erfahrungen: auf Gesprächen, Begegnungen und dem unmittelbaren Leben vor Ort.

Wer Ungarisch lernen möchte, findet bei ihrem Projekt keine trockenen Grammatikregeln, sondern praxisnahe Einblicke, die den Zugang zur Sprache erleichtern. Das Ziel ist klar: Lernenden zu helfen, Ungarisch wirklich zu verstehen und sich sicherer im ungarischen Alltag zu bewegen.

Pressekontakt:

einwandererhilfe.de

Frau Marion Schanné

Dozsaliget 24

9919 9919 Csákánydoroszló – Ungarn

fon ..: 015111153614

web ..: https://ungarisch-lernen.de/

email : hallo@ungarisch-lernen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kundenwünsche im Fitnessstudio nutzen