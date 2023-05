Nachhaltige Karriere bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Grüne Jobs bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

STIEBEL ELTRON Österreich ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen bietet vielfältige Karrieremöglichkeiten für engagierte Fachkräfte in Österreich und ist bekannt für seine innovative Technologie und hohe Qualität seiner Produkte. Als Mitarbeiter bei STIEBEL ELTRON Österreich haben Sie die Chance, an der Entwicklung zukunftsweisender Lösungen mitzuwirken und aktiv an der Energiewende teilzuhaben. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und setzt verstärkt auf erneuerbare Energien wie Wärmepumpen. Indem Sie Teil des Teams werden, tragen Sie dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

STIEBEL ELTRON Österreich bietet Ihnen eine breite Palette von Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen. Egal, ob Sie sich für technische Entwicklung, Vertrieb, Marketing, Kundenservice oder Produktion interessieren, es gibt zahlreiche spannende Positionen, in denen Sie Ihre Fähigkeiten und Talente einbringen können. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter und bietet regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen an, um sicherzustellen, dass Sie stets auf dem neuesten Stand der Technik sind. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Wissen zu erweitern und neue Fähigkeiten zu erlernen, um Ihre Karriere voranzutreiben. Bei STIEBEL ELTRON Österreich erwartet Sie eine positive Arbeitsatmosphäre, in der Teamwork und Zusammenarbeit großgeschrieben werden. Das Unternehmen legt großen Wert auf offene Kommunikation und gegenseitige Unterstützung. Sie haben die Möglichkeit, mit talentierten und motivierten Kollegen zusammenzuarbeiten und von deren Erfahrungen zu profitieren.

Darüber hinaus bietet STIEBEL ELTRON Österreich attraktive Vergütungs- und Benefits-Pakete, die den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden. Das Unternehmen setzt auf eine ausgewogene Work-Life-Balance und unterstützt flexible Arbeitszeiten, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wenn Sie nach einer herausfordernden Karriere in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen suchen, ist STIEBEL ELTRON Österreich eine hervorragende Wahl. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Potenzial auszuschöpfen, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft zu leisten. Bewerben Sie sich noch heute und entdecken Sie die vielfältigen Karrieremöglichkeiten, die STIEBEL ELTRON Österreich zu bieten hat!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/unternehmen/karriere.html

email : marketing@stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

