Karriere bei STIEBEL ELTORN in Österreich ist eine bewusste Entscheidung für eine nachhaltige Energiezukunft

Der eigenen beruflichen Zukunft einen nachhaltigen Sinn geben und etwas gegen den Klimawandel machen

Lust auf abwechslungsreiche, kreative und verantwortungsvolle Gestaltungsaufgaben mit persönlichem Spielraum in einem international wachsenden Familienunternehmen? STIEBEL ELTRON in Österreich verfolgt in der Energiediskussion eine klare Linie: Strom aus erneuerbaren Ressourcen (Windkraft, Sonnenenergie und Wasserkraft) ist die Energie der Zukunft!

STIEBEL ELTRON setzt sich weltweit mit rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von hochinnovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Wärmepumpenlösungen, Warmwassertechnologien sowie Lüftungssystemen zur kontrollierten Wohnraumlüftung ein.

Die täglichen Aufgaben bei Stiebel Eltron Österreich sind dementsprechend vielfältig und abwechslungsreich. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet nicht nur attraktive Jobs in einem wertschätzenden Umfeld, sondern echte Karriere-Möglichkeiten, die das Potential bergen die Energiewende selbst aktiv mitzugestalten und so einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer grünen Zukunft zu leisten. Bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH zählen die Menschen.

Flache Hierarchien, eine konstruktive Feedback-Kultur und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe über Bürogrenzen hinweg sind bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ebenso seit Anfang an selbstverständlich.

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Thomas Mader

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

+43 7221/74600

https://www.stiebel-eltron.at/

office@stiebel-eltron.at

STIEBEL ELTRON Österreich bietet mit seinem breitgefächerten Haustechniksortiment an hochinnovativen Gesamtlösungen im Innovationsbereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen des Klimawandels.“STIEBEL ELTRON bietet effiziente Lösungen für Warmwasser, Raumheizung, Klima und Erneuerbare Energien (Wärmepumpen und Lüftung).“

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Margaritenstrasse 4A, 4063 Hörsching, Österreich

Tel.: +43 7221/74600; https://www.stiebel-eltron.at/

