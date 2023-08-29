Nano One gibt Ernennungen in der Geschäftsleitung bekannt

Highlights:

Die Unternehmensführung ist für die nächste Phase des Unternehmenswachstums und die Erreichung der Unternehmensziele gut aufgestellt.

Alex Holmes wurde zum President und Chief Strategy Officer ernannt und bringt umfangreiche Erfahrungen im Bereich Kapitalmärkte und Unternehmensführung mit.

Denis Geoffroy wird Chief Operating Officer und konzentriert sich auf die Optimierung des Weges zur Kommerzialisierung, wobei er auf jahrzehntelange Führungserfahrung im Bereich Batteriematerialien zurückgreifen kann.

Vancouver (Kanada), den 17. Januar 2026 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologie-unternehmen, gibt die Ernennung neuer Führungskräfte bekannt, die mit Wirkung zum 17. Februar 2026 ihre Tätigkeit aufnehmen werden. Sie sollen das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner strategischen, finanziellen, operativen und kommerziellen Ziele auf dem Weg zur Kommerzialisierung unterstützen.

Im Namen des Boards haben wir die Führungs- und Umsetzungskompetenzen beobachtet, die Alex und Denis bei Nano One einbringen, sagte Anthony Tse, Chairman von Nano One. Alex hat maßgeblich zur Leitung und Weiterentwicklung der strategischen Initiativen des Unternehmens sowie zum Aufbau von Partnerschaften beigetragen, die die Validierung und Kommerzialisierung der Technologie von Nano One unterstützen. Denis hat durchgängig operative Führungsqualitäten und technisches Fachwissen bewiesen, um Nano One zur Produktions- und Technikreife zu führen. Das Board ist der Ansicht, dass diese Führungsstruktur dem Unternehmen dabei helfen wird, sich gut für die nächste Phase des Wachstums und der Entwicklung zu positionieren.

Während Nano One auf die Kommerzialisierung zusteuert, bleiben eine disziplinierte Umsetzung und die Abstimmung von Strategie und operativem Betrieb weiterhin wichtig, sagte Dan Blondal, Chief Executive Officer von Nano One. Alex war eine treibende Kraft bei der Entwicklung strategischer Partnerschaften, operativer Fähigkeiten und kommerzieller Engagements. Die Branchenkenntnisse von Denis und seine Führungsqualitäten in den Bereichen Betrieb, Technik, Fertigung, Gesundheit und Sicherheit waren von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung der Produktionskapazitäten, Kundenqualifizierungsaktivitäten und kommerziellen Bereitschaft des Unternehmens. Wir sind überzeugt, dass diese Ernennungen gemeinsam dazu beitragen werden, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung weiter zu nutzen, um die kurz- und mittelfristigen Ziele von Nano One zu unterstützen.

In Anerkennung seiner Führungsrolle als Chief Operating Officer seit 2021, in der er die Entwicklung der operativen und kommerziellen Grundlagen unterstützte, die für die Weiterentwicklung der Technologie von Nano One erforderlich sind, wurde Alex zum President und Chief Strategy Officer ernannt.

Während dieser Zeit leitete Alex die Aktivitäten im Zusammenhang mit strategischen Partnerschaften, darunter mit Rio Tinto und Sumitomo Metal Mining, sowie die Bereiche Geschäftsentwicklung und Kapitalprojekte. Alex spielte auch eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Initiativen zur Finanzierung durch staatliche Programme unter der Leitung von Adam Johnson, Senior Vice President, External Affairs, die zu Fördermitteln in Höhe von über 45 Millionen Dollar führten.

In seiner Funktion als President und Chief Strategy Officer wird Alex für strategische Partnerschaften, Kapitalmarktaktivitäten, Unternehmensentwicklung und die Förderung von Kundenbeziehungen im Hinblick auf kommerzielle Ergebnisse verantwortlich sein. Alex verfügt über fast 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Unternehmensführung. Er war etwa zehn Jahre lang im Investmentbanking tätig, wo er über 4 Milliarden USD für Projekte im Bereich kritischer Mineralien beschaffte sowie Fusionen und Übernahmen im Wert von über 1 Milliarde USD abschloss.

Anschließend hatte er leitende Positionen bei mehreren börsennotierten Unternehmen inne, wo er sich auf Teamentwicklung, Unternehmensfinanzierung und die Förderung von Projekten im Bereich kritischer Mineralien konzentrierte. Während dieser Zeit leitete Alex drei Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien und veräußerte diese. Außerdem war er Mitbegründer und Leiter eines Technologieunternehmens – einem aufstrebenden, wachstumsstarken SaaS-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen USD, in dessen Board of Directors er derzeit ebenfalls tätig ist.

In Anerkennung seiner Führungsrolle als Chief Commercialization Officer seit 2022, wo er eine Schlüsselrolle bei der Übernahme des Werks in Candiac spielte, wurde Denis zum Chief Operating Officer ernannt. Im Anschluss daran beaufsichtigte er die Umstellung des Werks in Candiac auf das One-Pot-Verfahren und leitete gleichzeitig die Teamintegration sowie die Skalierung der Kathodenmaterialien vom Labor zur kommerziellen Realität. Denis wird weiterhin die Kundenakquise, die technische Skalierung, Strategie- und Technologielösungen sowie die Kommerzialisierung, Produktion und Lizenzierung unterstützen.

Denis verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich Lithium-Batteriematerialien und -herstellung. Er ist ausgebildeter Chemieingenieur und erfahrener Anlagenbetreiber. Unter seiner Führung wurde das Werk in Candiac – damals Nordamerikas einzige kommerzielle Lithium-Eisenphosphat-Anlage (LFP) – gebaut und fast ein Jahrzehnt lang betrieben.

Denis war zuvor ein wichtiges Mitglied von Phostech Lithium, das 2002 der erste Lizenznehmer der LiFePO-Kathodenmaterialtechnologie wurde – 2006 war es das erste Unternehmen weltweit, das LFP als aktives Kathodenmaterial kommerzialisierte. Phostech Lithium und seine Nachfolgeunternehmen beliefern seit mehr als 15 Jahren führende Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriezellen.

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ist ein Verfahrenstechnikunternehmen, das die Herstellung von Kathodenaktivmaterialien (CAMs) für Lithium-Ionen-Batterien revolutioniert. Die Plattform von Nano One basiert auf einem Portfolio patentierter Verfahren, jahrzehntelangem Fertigungs-Know-how und modularen Anlagenkonzepten, die eine skalierbare, kostengünstige und einfacher zu genehmigende CAM-Produktion mit robusten Lieferketten ermöglichen.

Die Technologie eliminiert Abwasser und Nebenprodukte, ermöglicht die Verwendung regionaler Rohstoffe und reduziert die Abhängigkeit von volatilen ausländischen Lieferketten. Modulare Anlagen sind mit weniger Schritten konzipiert, um Investitionskosten, Energie- und Umweltintensität zu reduzieren und die Bereitstellung, Herstellung und Lizenzierung zu beschleunigen.

Die Produktentwicklung und Prozessoptimierung erfolgt im Innovationszentrum von Nano One in Burnaby, British Columbia, während die Pilotierung, Demonstration und kommerzielle Produktion in Candiac, Québec, angesiedelt sind und von einem Team mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der kommerziellen Kathodenherstellung für globale Zellhersteller unterstützt werden.

Strategische Kooperationen mit globalen Partnern wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Wachstumsstrategie Design-One-Build-Many von Nano One. Nano One hat finanzielle Unterstützung von den Regierungen Kanadas, der Vereinigten Staaten, Québecs und British Columbias erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über: Veränderungen innerhalb der Führungsriege; die Validierungs- und Vermarktungspläne des Unternehmens; den Wert, die Funktionen und die beabsichtigten Vorteile der Technologie und Produkte des Unternehmens; strategische Partnerschaften; die Produktionsbereitschaft; die Kundenbindung; Kapitalmarktaktivitäten; und die Umsetzung der aktuellen und zukünftigen Pläne des Unternehmens, die von Kapitalunterstützung und Zuschüssen abhängig sind. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie glauben, erwarten, voraussehen, planen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, laufend, Ziel, Zielsetzung, potenziell, erwartet oder erwartet nicht, vorgeschlagen, wird erwartet, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden könnten, würden oder könnten. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen von Nano One wider und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie auf Annahmen, die wir für angemessen halten. Diese Annahmen umfassen unter anderem Annahmen in Bezug auf: vertraglich vereinbarte Projekte; Umsatzgenerierung; operatives Wachstum; Lizenzierung und Abnahme; staatliche Finanzierung; Entstehung von Kosten; Wettbewerbsbedingungen; Erhalt des Gesamtbetrags der angekündigten erwarteten Finanzierung aus kollektiven Regierungsprogrammen; Verwendung der Erlöse; allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; nächste Schritte und zeitnahe Umsetzung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologien, Lieferketten und Plänen für den Bau und Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; Risiken im Zusammenhang mit der Skalierung, Inbetriebnahme, Prozessleistung und industriellen Umsetzung neuer Fertigungstechnologien; den Zeitpunkt, die Vollständigkeit und die Marktreife der Technologiepakete des Unternehmens; die Fortsetzung, Umsetzung oder Wirksamkeit von staatlichen Maßnahmen, Anreizen, Steuergutschriften oder Beschaffungsrahmenbedingungen zur Unterstützung lokalisierter Batterie-Lieferketten; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Umsetzung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und Patente des Unternehmens durch Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die Bemühungen des Unternehmens, widerstandsfähige und nachhaltige Lieferketten für kritische Mineralien und Batteriematerialien aufzubauen; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; sowie sonstige Risikofaktoren und Risiken, die im Prospektnachtrag, im Basisprospekt, im aktuellen Jahresbericht des Unternehmens, in der Managementdiskussion und -analyse sowie in anderen Dokumenten offengelegt sind, die von Zeit zu Zeit unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die vorherrschenden Bedingungen auf den Kapitalmärkten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Gesetzesänderungen sowie der Mangel an qualifizierten Fachkräften oder der Verlust von Schlüsselpersonen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen zu den Kommerzialisierungsplänen, strategischen Partnerschaften, der Produktionsbereitschaft, der Kundenbindung und den Kapitalmarktaktivitäten des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Überzeugungen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

