Pantone Farbe des Jahres 2026: Cloud Dancer | Lampenwelt Professional präsentiert passgenaue Ästhetik

Cloud Dancer eignet sich als vielseitiges Gestaltungselement für moderne Lichtlösungen im gewerblichen Umfeld.

Fulda, 17.02.2026 – Mit PANTONE 11-4201 Cloud Dancer steht ein Weißton im Fokus, der Räume visuell beruhigt und gleichzeitig die Lichtwirkung subtil verstärkt. Der Farbton wirkt weich und klar und unterstützt eine ausgewogene Wahrnehmung von Helligkeit, ohne kühl oder steril zu erscheinen. Lampenwelt Professional präsentiert Leuchten, die sich hervorragend in diese Farbwelt einfügen und die Lichtplanung noch gezielter und harmonischer gestalten können:

Gastronomie: Atmosphärische Zonierung bei hoher Aufenthaltsqualität

In gastronomischen Räumen spielt die Balance zwischen funktionaler Beleuchtung und atmosphärischer Lichtwirkung eine zentrale Rolle. Der Weißton Cloud Dancer unterstützt eine ruhige, zurückhaltende Grundstimmung, ohne dominant zu wirken.

Hotellerie: Durchgängige Lichtkonzepte von Empfang bis Gästezimmer

In Hotelprojekten wird Licht zunehmend als verbindendes Gestaltungselement eingesetzt. Cloud Dancer ermöglicht eine konsistente Farb- und Lichtwirkung über unterschiedliche Bereiche hinweg.

Büro- und Arbeitswelten: Funktionales Licht mit reduzierter Gestaltung

In modernen Büro- und Arbeitsumgebungen ist die Kombination aus zweckdienlicher Helligkeit und zurückhaltender Gestaltung sehr wichtig. Cloud Dancer unterstützt eine sachliche, ruhige Raumwirkung und eignet sich als neutraler Farbton für funktionale Lichtlösungen.

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen: Ruhige Lichtwirkung für Orientierung und Wohlbefinden

In Gesundheits- und Pflegebereichen steht eine blendfreie, gleichmäßige Beleuchtung im Vordergrund, welche Wohlbefinden und persönliche Sicherheit gleichermaßen unterstützt. Cloud Dancer bietet eine helle, freundliche Raumwirkung, ohne kühl zu erscheinen.

Professioneller Partner für Beleuchtung im B2B-Bereich:

pro.lampenwelt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lampenwelt GmbH

Herr Kai Krzyzelewski

Rabanusstraße 14-16

36037 Fulda

Deutschland

fon ..: 066424069920

web ..: https://pro.lampenwelt.de

email : presse@lampenwelt-professional.de

Über Lampenwelt Professional:

Lampenwelt Professional hat sich in 25 Jahren zum größten und erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa entwickelt. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in 27 Ländern über unterschiedliche Domains. Lampenwelt Professional steht für herausragenden Kundenservice, bietet ein Sortiment aus über 400 Marken und mehr als 50.000 Produkten und überzeugt durch hervorragende Delivery Experience. Geschäftskunden unterstützt Lampenwelt Professional durch professionelle Services im Bereich der Lichtplanung, gestaffelte Firmenkunden-Rabatte und die projektbezogene Beschaffung von Lichtlösungen entsprechend individueller Anforderungen und Budget. Das Unternehmen ist Teil der LUQOM GROUP, Europas führendem Online-Spezialisten für Leuchten und Smart-Home-Produkte mit mehr als 95 E-Commerce Shops in 34 Ländern.

