  • Eventnet launcht Performance-Dashboard für vollständige WLAN-Transparenz

    Berliner Spezialist für Event-Konnektivität bietet ab sofort herstellerunabhängige Echtzeit-Statistiken inklusive- für technische Zuverlässigkeit mit datengestützter Planungssicherheit.

    BildDie Eventnet GmbH stellt heute ihr neues, herstellerunabhängiges Performance-Dashboard vor. Die Lösung macht technische Leistungsdaten über unterschiedliche Systemwelten hinweg vergleichbar und ist ab sofort bei allen Projekten und Festinstallationen ohne Aufpreis inklusive. Damit setzt Eventnet konsequent auf seine Philosophie der „Konnektivitätsversicherung“: Technik, die im Hintergrund geräuschlos funktioniert und dem Kunden jederzeit volle Transparenz bietet.

    Die „Konnektivitätsversicherung“: Ein klares Fenster in die Technik

    Bisher blieb die detaillierte Auswertung der WLAN-Performance während einer Veranstaltung oft ein spezialisierter Prozess im Hintergrund. „Wir wollen über die reine Hardware-Bereitstellung hinausgehen und unseren Kunden ein klares Fenster in ihre Konnektivität öffnen“, erklärt Maximilian Pohl, Geschäftsführer der Eventnet GmbH. „Das Dashboard dient als Sprachrohr unserer Technik. Sie bleibt für den Kunden dezent im Hintergrund, liefert aber sofort wertvolle Einblicke, sobald diese benötigt werden.“

    Das Dashboard bündelt technische Leistungsdaten von gängigen Plattformen wie Mikrotik, Teltonika, Ubiquiti, Digi und OpenWRT-basierten Systemen in einer intuitiven, auch für Nicht-IT-Experten lesbaren Auswertung.

    Transparenz statt Analyseaufwand: Die Features im Überblick

    Das System liefert gezielte Informationen, die für die Nachbereitung und Optimierung von Veranstaltungen entscheidend sind. Den Anfang machen die folgenden Bereiche:

    Onlinezeit-Nachweis: Bestätigung der lückenlosen Systemstabilität über den gesamten Zeitraum.

    Nutzer-Statistiken: Visualisierung von Auslastungs-Peaks und der Anzahl gleichzeitiger Endgeräte.

    Verweildauer: Anonymisierte Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten vor Ort.

    Automatisierter Service: Bei Festinstallationen erhalten Kunden auf Wunsch monatlich einen Bericht; bei temporären Projekten erfolgt der Versand des Reports automatisch direkt nach Projektende.

    Datengestützte Planung für zukünftige Events

    Der Nutzen der neuen Funktion liegt vor allem in der präzisen Kalkulation: Event-Verantwortliche sehen auf einen Blick, ob die gewählte Bandbreite während der Stoßzeiten optimal ausgenutzt wurde. So lassen sich bei wiederkehrenden Formaten Kapazitäten frühzeitig passgenau dimensionieren und Technik-Budgets effizienter einsetzen.

    Eventnet integriert diesen Service ohne Zusatzkosten in sein Angebot. „Für die meisten Menschen soll Technik einfach funktionieren, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können“, so Pohl weiter. „Das Dashboard liefert genau das nötige Quäntchen Information, um jederzeit ein sicheres Gefühl zu geben und fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.“

    Dabei bleibt eventnet dem Prinzip der Datensparsamkeit treu: Erfasst werden ausschließlich technische Leistungsdaten; personenbezogene Inhalte oder Profile sind nicht Bestandteil der Auswertung.

    Weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite: https://eventnet.de/internet-mieten-fuer-events

    Die Eventnet GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt und betreibt temporäre und permanente Konnektivitätslösungen für Events, Locations und Produktionen in ganz Europa. Zum Portfolio gehören mobile Internet-Cases, WLAN-Infrastrukturen und ergänzende Services für Planung, Betrieb und Monitoring.

