Argo nimmt Nanomaterial-Ingenieur in Board of Directors auf

Vancouver, British Columbia – (17. Februar 2026) / IRW-Press / Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO) (OTCQB: ARLSF) (FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich, Sean McAlpine in sein Board of Directors aufzunehmen.

Sean McAlpine, P.Eng., ist Nanomaterial-Ingenieur und technische Führungskraft mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung und Skalierung moderner Partikelmaterialien für industrielle Anwendungen. Herr McAlpine besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Chemical Engineering sowie ein MBA-Diplom in International Business Management und ist Chief Technology Officer eines Nanocellulose-Unternehmens, dessen Hauptaugenmerk auf die Umsetzung von Nanopartikel-Wissenschaft in kommerziell nutzbare Produkte gerichtet ist. Seine Arbeit umfasst Forschung, Prozessentwicklung und frühe Markteinführung und er hält mehrere Patente in Zusammenhang mit der Verarbeitung und Anwendung moderner Materialien.

Herr McAlpine bringt umfassendes praktisches Know-how hinsichtlich des Verhaltens von Nanopartikeln, der Produktentwicklung und des Übergangs von der Laborvalidierung zur praktischen Anwendung in das Unternehmen ein. Er hat eng mit Kunden, Partnern und Fertigungsteams zusammengearbeitet, um technisch solide und wirtschaftlich skalierbare Lösungen zu identifizieren. Bei Argo Graphene Solutions wird er die Produktentwicklung und -kommerzialisierung durch die Bereitstellung unabhängiger technischer Aufsicht und Beratung bei der Skalierung moderner Materialien für Infrastrukturanwendungen unterstützen.

Scott Smale, CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, dass eine Persönlichkeit von Seans Format Teil des Teams von Argo wird. Seine Erfahrung und sein Talent werden für die Weiterentwicklung des Graphen-Produktportfolios von Argo von unschätzbarem Wert sein.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass William J. Landry Jr. von seinen Ämtern als Direktor zurückgetreten ist. Das Unternehmen dankt ihm für seinen Beitrag zu Argo und wünscht ihm alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Investor-Relations-Aktivitäten

Argo hat sein am 31. Juli 2025 bekannt gegebenes Abkommen mit Cayo Ventures GmbH (Cayo) verlängert, wobei es auf monatlicher Basis eine Gebühr in Höhe von 30.000 CHF pro Monat entrichtet, und die Option hat, die monatlichen Ausgaben für die Erbringung von Marketingdienstleistungen auf bis zu 60.000 CHF zu erhöhen. Cayo ist eine Marketingagentur, die auf investorenorientierte digitale Werbedienstleistungen spezialisiert ist. Das Unternehmen und Cayo unterhalten eine unabhängige Geschäftsbeziehung und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für Dienstleistungen ausgegeben.

Darüber hinaus hat Argo Evolve Creative Solutions Inc. (Evolve) (163-628 Kent Ave., Vancouver, BC, Kanada, Telefon 604 368 5438, E-Mail: info@ecsagency.com; Ansprechpartner: Mike Bleakley) auf monatlicher Basis mit einer Vergütung in Höhe von 25.000 CAD pro Monat für Website-Entwicklung, digitales Marketing und IT-Support-Dienstleistungen beauftragt. Evolve ist eine Boutique-Werbeagentur, die auf Marketing und digitale Lösungen spezialisiert ist. Das Unternehmen und Evolve unterhalten eine unabhängige Geschäftsbeziehung und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für Dienstleistungen ausgegeben.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf Advanced Materials spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung nachhaltiger und leistungsfähiger Lösungen für das Bauwesen und die Landwirtschaft konzentriert. Über seine Tochtergesellschaft Argo Green Concrete Solutions Inc. nutzt Argo modernste Technologien, um umweltfreundliche Produkte zu entwickeln, die den Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Smale, CEO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: scott.smale@argographene.com

Tel: 306-596-2673

Website: www.argographene.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/97315371/admin/dashboard/

Instagram: www.instagram.com/argographene/

Facebook: www.facebook.com/argographene/

X/Twitter: x.com/ArgoGraphene

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die Entwicklung der Technologie des Unternehmens und die Schaffung einer Marke für biologische und/oder umweltfreundliche Produkte durch das Unternehmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen im Allgemeinen zukunftsgerichtete Begriffe wie wird, plant oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Argo Graphene Solutions Corp

Scott Smale

1130 Pender St. West, Suite #820

V6E 4A4 Vancouver, BC

Kanada

email : info@argolivingsoils.com

Pressekontakt:

Argo Graphene Solutions Corp

Scott Smale

1130 Pender St. West, Suite #820

V6E 4A4 Vancouver, BC

email : info@argolivingsoils.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eventnet launcht Performance-Dashboard für vollständige WLAN-Transparenz Glasschiebewände direkt vom Hersteller: EG Aluminium GmbH launcht Marke „Verandaset“ mit gläserner Produktion