-
Glasschiebewände direkt vom Hersteller: EG Aluminium GmbH launcht Marke „Verandaset“ mit gläserner Produktion
Die EG Aluminium GmbH, Spezialist für hochwertige Aluminium-Systeme im Outdoor-Bereich, geht mit ihrer neuen Marke Verandaset einen konsequenten Schritt in Richtung Kundennähe.
Heiligkreuzsteinach, 17. Februar 2026 – Die EG Aluminium GmbH, Spezialist für hochwertige Aluminium-Systeme im Outdoor-Bereich, geht mit ihrer neuen Marke Verandaset einen konsequenten Schritt in Richtung Kundennähe. Ab sofort können Privatkunden hochwertige Glasschiebewände direkt ab Werk beziehen. Das Besondere: Kunden sind eingeladen, die Produktion in Heiligkreuzsteinach persönlich zu besichtigen und die Qualität „Made in Germany“ hautnah zu erleben.
Mehr als nur ein Onlineshop für Glasschiebewand: Das Werkserlebnis
Während viele Anbieter im Internet als reine Zwischenhändler agieren, setzt die EG Aluminium GmbH auf volle Transparenz. Am Standort in Heiligkreuzsteinach (nahe Mannheim) wurde ein großzügiger Open-Air-Showroom mit einer großen Anzahl an Glasschiebewänden errichtet. Hier können Interessenten die verschiedenen Schiebesysteme und auch Terrassenüberdachungen unter realen Bedingungen testen.
„Wir möchten, dass unsere Kunden genau wissen, wo und wie ihr Produkt entsteht“, erklärt Ihsan Memisbeym, Geschäftsführer der EG Aluminium GmbH. „Deshalb öffnen wir unsere Produktion für Besucher. Wer seine Glasschiebewand bei uns bestellt, kauft nicht die Katze im Sack, sondern echtes Handwerk.“
Faire Logistik und kostenlose Abholung
Ein weiterer Eckpfeiler des Konzepts ist die radikale Preistransparenz bei der Lieferung. Verandaset verzichtet auf versteckte Pauschalen und berechnet stattdessen eine kilometergenaue Liefergebühr von lediglich 1 Euro pro Kilometer ab Werk.
Rechenbeispiel: Für eine Lieferung in das ca. 30 km entfernte Mannheim zahlt der Kunde lediglich 30 Euro Versandkosten.
Alternative: Wer möchte, kann seine Ware nach Fertigstellung kostenlos direkt am Werk abholen und dabei einen Blick hinter die Kulissen der 8.000 Quadratmeter großen Fertigung werfen.
Nachhaltigkeit durch kurze Wege
Durch den Direktvertrieb ab Werk entfallen nicht nur die Margen der Einzelhändler, sondern auch unnötige Transportwege zwischen Lagern. Die Glasschiebewände von Verandaset (erhältlich mit 2 bis 7 Schienen) werden auftragsbezogen gefertigt und auf direktem Weg zum Kunden transportiert. Dies schont die Umwelt und den Geldbeutel der Bauherren. Die EG Aluminium GmbH steht auch für B2B-Kooperationen offen.
Die gesamte Produktpalette und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für eine Werksbesichtigung finden sich auf der neuen Plattform www.verandaset.de.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
EG Aluminium GmbH
Herr Ihsan Memisbey
Auf dem Sand 25
40721 Hilden
Deutschland
fon ..: +49 6220 922 6508
web ..: https://verandaset.de
email : info@verandaset.de
Die EG Aluminium GmbH mit Sitz in Heiligkreuzsteinach ist ein führender Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für den Außenbereich. Mit modernsten Fertigungsanlagen produziert das Unternehmen Terrassenüberdachungen, Glasschiebewände und Sonnenschutzsysteme. Die Marke Verandaset bündelt die Kompetenz der EG Aluminium GmbH für den direkten Endkundenvertrieb und steht für Qualität, Transparenz und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis direkt ab Werk.
Pressekontakt:
EG Aluminium GmbH
Herr Ihsan Memisbey
Auf dem Sand 25
40721 Hilden
fon ..: +49 6220 922 6508
email : info@verandaset.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Argo nimmt Nanomaterial-Ingenieur in Board of Directors auf Es ist „Wunderbar Dich zu lieben“, bemerkt verliebt die Sängerin Chey
Glasschiebewände direkt vom Hersteller: EG Aluminium GmbH launcht Marke „Verandaset“ mit gläserner Produktion
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Canamera erwirbt Option auf 2.300 Hektar großes Uran-REE-Projekt Waterslide in Bancroft, Ontario
- Symposium: Eine Frage des Geschlechts?
- Autor des Jahres 2026 – Manuel Spors mit seinem Buch „Die Loyalitätsformel“
- Daylite Informationssysteme GmbH setzt auf Nachhaltigkeit: Großanzeigen jetzt mit PoE-Technologie
- CATIA für 3D-Monitor PluraView zertifiziert
- Phänomen Hobby Dogging – Skurrilität oder wahre Hundeliebe?
- Lust auf Wintersport auf internationalem Niveau?
- Allensbach Hochschule zählt zu „Deutschlands Besten Arbeitgebern 2026“
- Große internationale Resonanz auf Webinar zu tierfreien Forschungsmethoden
- DEHAG Hospitality: allinvos erfolgreich rezertifiziert
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.