Glasschiebewände direkt vom Hersteller: EG Aluminium GmbH launcht Marke „Verandaset“ mit gläserner Produktion

Die EG Aluminium GmbH, Spezialist für hochwertige Aluminium-Systeme im Outdoor-Bereich, geht mit ihrer neuen Marke Verandaset einen konsequenten Schritt in Richtung Kundennähe.

Heiligkreuzsteinach, 17. Februar 2026 – Die EG Aluminium GmbH, Spezialist für hochwertige Aluminium-Systeme im Outdoor-Bereich, geht mit ihrer neuen Marke Verandaset einen konsequenten Schritt in Richtung Kundennähe. Ab sofort können Privatkunden hochwertige Glasschiebewände direkt ab Werk beziehen. Das Besondere: Kunden sind eingeladen, die Produktion in Heiligkreuzsteinach persönlich zu besichtigen und die Qualität „Made in Germany“ hautnah zu erleben.

Mehr als nur ein Onlineshop für Glasschiebewand: Das Werkserlebnis

Während viele Anbieter im Internet als reine Zwischenhändler agieren, setzt die EG Aluminium GmbH auf volle Transparenz. Am Standort in Heiligkreuzsteinach (nahe Mannheim) wurde ein großzügiger Open-Air-Showroom mit einer großen Anzahl an Glasschiebewänden errichtet. Hier können Interessenten die verschiedenen Schiebesysteme und auch Terrassenüberdachungen unter realen Bedingungen testen.

„Wir möchten, dass unsere Kunden genau wissen, wo und wie ihr Produkt entsteht“, erklärt Ihsan Memisbeym, Geschäftsführer der EG Aluminium GmbH. „Deshalb öffnen wir unsere Produktion für Besucher. Wer seine Glasschiebewand bei uns bestellt, kauft nicht die Katze im Sack, sondern echtes Handwerk.“

Faire Logistik und kostenlose Abholung

Ein weiterer Eckpfeiler des Konzepts ist die radikale Preistransparenz bei der Lieferung. Verandaset verzichtet auf versteckte Pauschalen und berechnet stattdessen eine kilometergenaue Liefergebühr von lediglich 1 Euro pro Kilometer ab Werk.

Rechenbeispiel: Für eine Lieferung in das ca. 30 km entfernte Mannheim zahlt der Kunde lediglich 30 Euro Versandkosten.

Alternative: Wer möchte, kann seine Ware nach Fertigstellung kostenlos direkt am Werk abholen und dabei einen Blick hinter die Kulissen der 8.000 Quadratmeter großen Fertigung werfen.

Nachhaltigkeit durch kurze Wege

Durch den Direktvertrieb ab Werk entfallen nicht nur die Margen der Einzelhändler, sondern auch unnötige Transportwege zwischen Lagern. Die Glasschiebewände von Verandaset (erhältlich mit 2 bis 7 Schienen) werden auftragsbezogen gefertigt und auf direktem Weg zum Kunden transportiert. Dies schont die Umwelt und den Geldbeutel der Bauherren. Die EG Aluminium GmbH steht auch für B2B-Kooperationen offen.

Die gesamte Produktpalette und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung für eine Werksbesichtigung finden sich auf der neuen Plattform www.verandaset.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EG Aluminium GmbH

Herr Ihsan Memisbey

Auf dem Sand 25

40721 Hilden

Deutschland

fon ..: +49 6220 922 6508

web ..: https://verandaset.de

email : info@verandaset.de

Die EG Aluminium GmbH mit Sitz in Heiligkreuzsteinach ist ein führender Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für den Außenbereich. Mit modernsten Fertigungsanlagen produziert das Unternehmen Terrassenüberdachungen, Glasschiebewände und Sonnenschutzsysteme. Die Marke Verandaset bündelt die Kompetenz der EG Aluminium GmbH für den direkten Endkundenvertrieb und steht für Qualität, Transparenz und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis direkt ab Werk.

