Nano One nimmt eigene Rührwerksanlage erfolgreich in Betrieb und steigert damit die Durchsatzkapazität in Candiac

Fünf neue Patente zum globalen IP-Portfolio hinzugefügt

Highlights

· Der vollwertige One-Pot-Reaktor im Werk Candiac wurde mit einer neuen, proprietären Rührwerksanlage aufgerüstet.

· Durch die Installation dieser neuen Anlage wird die Durchsatzkapazität um rund 50 Prozent gesteigert.

· Die erhöhte Kapazität wird zu einer Senkung der Produktionskosten führen.

· Nano One baut seinen technologischen Vorsprung durch kontinuierliche Entwicklungsarbeit weiter aus.

· Fünf neue Patente für LFP-, NMC- und LNMO-Kathoden wurden dem IP-Portfolio des Unternehmens hinzugefügt.

Vancouver (Kanada), den 20. August 2025 / IRW-Press / Nano One® Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) (Nano One oder das Unternehmen), ein auf Kathodenaktivmaterialien (CAM) für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnikunternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass es ein speziell entwickeltes und proprietäres Rührwerk erfolgreich in seinem kommerziellen 20.000-Liter-One-Pot-Reaktor in seiner Produktionsstätte in Candiac, Québec, installiert und in Betrieb genommen hat.

Dies verbessert die Kostenleistung weiter, unterstützt die Produktionssteigerung und die fortgesetzte Produktvermarktung und optimiert das Anlagendesign für das zukünftige Lizenzgeschäft des Unternehmens.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80756/2025-08-19-Agitatordeutsch.001.png

Bild: One-Pot-Reaktor mit proprietärem Rührwerk

Das neu installierte, hocheffiziente Rührwerk wurde entwickelt, um die Mischdynamik, die Wärmeübertragung und die Reaktionszeit zu verbessern, und soll die Durchsatzkapazität des Reaktors um rund 50 Prozent steigern. Es wird auch die Konsistenz und Qualität der CAM-Produktion verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten (OPEX) senken. Die Aufrüstung erfolgte nach umfangreichen Pilotversuchen, Datenerhebungen und Modellierungen, die an kleineren 2.000-Liter- One-Pot-Pilotreaktoren durchgeführt wurden, die im Oktober 2023 den Betrieb aufgenommen haben.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme der neuen Anlage ist ein wichtiger Meilenstein für die weitere Optimierung des Betriebs in Candiac, der als One-Pot-LFP-Demonstrationsproduktionsanlage etabliert wurde, sagte Denis Geoffroy, Chief Commercialization Officer von Nano One. Die Aufrüstung wurde durch die gemeinsamen Anstrengungen unserer Ingenieur- und Produktionsteams erreicht. Mit ihrer jahrzehntelangen kommerziellen Erfahrung haben sich die Teams weiterhin auf die kontinuierliche Verbesserung und die Kostenwettbewerbsfähigkeit der Technologie konzentriert. Diese Leistung unterstreicht die Skalierbarkeit des One-Pot-Prozesses.

Das verbesserte Rührwerk- und Reaktordesign ist vollwertig und repräsentativ für die Systeme, die für zukünftige One-Pot-fähige Anlagen im kommerziellen Maßstab geplant sind. Diese Aufrüstung wird die laufenden Produktvalidierungs- und Geschäftsentwicklungsinitiativen mit wichtigen Kunden sowie kommerziellen Partnern unterstützen und gleichzeitig das Wertversprechen der One-Pot-Technologie von Nano One für potenzielle Lizenznehmer stärken.

Viele dieser Aktivitäten konzentrierten sich auf eine Untergruppe von Kunden aus dem Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), die in den vergangenen 18 Monaten aufgrund des beschleunigten Wachstums in den Marktsegmenten KI-Rechenzentren, Militär und Netzoptimierung einen robusten Anstieg der weltweiten Nachfrage verzeichneten.

Die neue Anlage wurden von einem führenden deutschen Hersteller bezogen, der sich auf Mischtechnologien spezialisiert hat. Nano One baut weiterhin eine robuste Lieferkette für Equipment auf, die vor potenziellen Störungen und geopolitischen Risiken geschützt ist – insbesondere nach der Ankündigung Chinas vom Juli 2025, Exportbeschränkungen für wichtige Anlagen und Technologien im Zusammenhang mit der Herstellung von LFP-Kathoden zu verhängen.

Dieses Projekt wird durch Finanzmittel und Kostenerstattungen des NRC IRAP Clean Technology Programms (ehemals SDTC), Investissement Québec, Technoclimat und des US-Verteidigungsministeriums (DoD) unterstützt.

Nano One erweitert sein IP-Portfolio um fünf neue Patente

Nano One freut sich, die Erteilung und/oder Ausstellung von fünf neuen Patenten in Nordamerika und Asien für sein Portfolio an geistigem Eigentum (IP) bekannt zu geben. Damit verfügt das Unternehmen nun über insgesamt 52 erteilte, ein ausgestelltes und 54 angemeldete Patente in verschiedenen Gerichtsbarkeiten weltweit. Diese Patente stärken die Unabhängigkeit von Nano One von ausländisch kontrolliertem geistigem Eigentum und verbessern den technologischen Vorsprung des Unternehmens in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt.

Kürzlich erteilte und/oder ausgestellte Patente:

LFP: US-Patent US 12.319.590 B2, erteilt am 3. Juni 2025:

beschreibt ein verbessertes, skalierbares Syntheseverfahren für Kathodenaktivmaterialien aus Lithiummetallphosphat mit Olivinstruktur

LFP: Kanadisches Patent CA 3.068.797, erteilt am 3. April 2025:

beschreibt eine Synthese von Kathodenaktivmaterialien aus Lithiummetallphosphat mit Olivinstruktur

LFP: Taiwanesisches Patent TW I887600, erteilt am 21. Juni 2025:

beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Lithiummetallphosphat (LMP)-Kathodenaktivmaterialien unter Verwendung von Metallausgangsstoffen

Original M2CAM NMC: Koreanisches Patent KR 10-2791544, erteilt am 1. April 2025:

beschreibt die M2CAM®-Technologie unter Verwendung des sulfatfreien One-Pot-Verfahrens zur Herstellung von Lithiumbatterie-Kathodenmaterialien

LNMO: US-Patent US 12.355.063, erteilt am 8. Juli 2025:

beschreibt eine neuartige Batterie, die mit einem unter Verwendung des One-Pot-Verfahrens hergestellten Hochspannungs-Spinell-LNMO-Kathodenmaterial ausgestattet ist und mit einem Elektrolyten für hohe Haltbarkeit kombiniert wird

Über Nano One®

Nano One® Materials Corp. (Nano One) ist ein Technologieunternehmen, das die Art und Weise, wie Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien hergestellt werden, weltweit verändert. Die Anwendungen umfassen stationäre Energiespeichersysteme (ESS), portable Elektronik und Elektrofahrzeuge (EVs).

Das patentierte One-Pot-Verfahren des Unternehmens verringert die Kosten, ist einfacher zu genehmigen und senkt die Energieintensität, den ökologischen Fußabdruck sowie die Abhängigkeit von problematischen Lieferketten. Das Unternehmen trägt dazu bei, die Energiesicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit durch Prozessinnovationen zu fördern.

Die Skalierbarkeit ist belegt und wird in der LFP-(Lithiumeisenphosphat)-Pilotproduktionsanlage von Nano One in Québec nachgewiesen, wobei die einzige Anlage und Expertise dieser Art außerhalb Asiens genutzt wird.

Strategische Kooperationen und Partnerschaften mit internationalen Unternehmen wie Sumitomo Metal Mining, Rio Tinto und Worley unterstützen die Design-One-Build-Many-Licensing-Wachstumsstrategie, die weltweit wettbewerbsfähige, einfacher zu genehmigende und schneller auf den Markt zu bringende Lösungen für die Produktion von Batteriematerialien bietet. Nano One hat Finanzierungen von der kanadischen Regierung, der US-Regierung, der Regierung von Québec sowie der Regierung von British Columbia erhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Paul Guedes

Tel.: + 1 (604) 420-2041

E-Mail: info@nanoone.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die LFP-Produktion; Joint Ventures; Vertragsprojekte; die Erzeugung von Umsätzen; operatives Wachstum; Lizenzierung; Regierungsfinanzierungen; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; das gegenwärtige und zukünftige Geschäft und die Strategien des Unternehmens; das geschätzte zukünftige Betriebskapital, die verfügbaren Mittel und die Verwendung der Mittel, die zukünftigen Investitionskosten und andere Ausgaben für den kommerziellen Betrieb; Nachfrage in der Branche; das Entstehen von Kosten; die Wettbewerbsbedingungen; die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Absicht, das Geschäft, den operativen Betrieb und die potenziellen Aktivitäten des Unternehmens auszubauen; die Funktionen und beabsichtigten Vorteile der Technologie und der Produkte von Nano One; die Entwicklung und Optimierung der Technologie und der Produkte des Unternehmens; voraussichtliche Partnerschaften und die erwarteten Vorteile der Partnerschaften des Unternehmens; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu erhalten; die Lizenzierung der entwickelten Technologie durch das Unternehmen und deren Skalierbarkeit, um der erweiterten Kapazität gerecht zu werden; und die Ausführung der erklärten Pläne des Unternehmens – die von Zugang zu Kapital und Zuschüssen abhängen.

Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Begriffen wie glauben, erwarten, vorhersehen, planen, beabsichtigen, fortsetzen, schätzen, können, werden, sollten, fortlaufend, anvisieren, Ziel, potenziell oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, erkannt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: allgemeine und globale wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen; die nächsten Schritte und die rechtzeitige Ausführung der Geschäftspläne des Unternehmens; die Entwicklung von Technologie, Lieferketten und Plänen für den Bau und den operativen Betrieb von Kathodenproduktionsanlagen; die Nachfrage in der Branche; erfolgreiche aktuelle oder zukünftige Kooperationen mit OEMs, Bergbauunternehmen oder anderen; die Ausführung der Pläne des Unternehmens, die von Kapitalquellen abhängen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine erklärten Ziele zu erreichen; die Kommerzialisierung der Technologie und der Patente des Unternehmens über Lizenzen, Joint Ventures und unabhängige Produktion; die erwartete weltweite Nachfrage und das prognostizierte Wachstum für LFP-Batterien; und andere Risikofaktoren, die in der MD&A von Nano One und im Jahresbericht vom 25. März 2025, beide für das am 31. Dezember 2024 zu Ende gegangene Jahr, sowie in den jüngsten Wertpapierdokumenten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, auf die hier verwiesen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Anleger sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

