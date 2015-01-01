  • Globaler Energiebedarf braucht Atomkraft und Uran

    Der Energiehunger der Welt wächst und die künstliche Intelligenz verschlingt immer mehr Energie.

    Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Premier American Uranium Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhalten.

    Aktuell werden rund 4,4 Prozent des Gesamtergieverbrauchs in den USA von den Rechenzentren verbraucht. Im Jahr 2017, als diese Entwicklung begann, war es in etwa die Hälfte an Energie. Tech-Schweregewichte wie Google oder Apple streben daher mit Nachdruck danach, genügend Energiequellen zu erschließen. Die tatsächlichen Zahlen, wieviel Energie KI-Anwendungen verschlingen, werden erforscht, vieles ist noch nicht bekannt. Und auch Lüfter, CPUs und andere Geräte in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz sind auf Energie angewiesen. Dass die KI-Zentren eine sichere konstante Energieversorgung ohne Unterbrechung brauchen, ist klar. Wind- und Sonnenenergie können dies nicht leisten.

    Wie das US-Energieministerium und das Lawrence Berkeley National Laboratory herausgefunden haben, wurden in den US-Rechenzentren im Jahr 2023 176 TWh, in 2024 bereits gut 200 TWh verbraucht. Für 2028 belaufen sich die Schätzungen auf Werte zwischen 325 und 580 TWh, damit auf ein Wachstum zwischen 13 und 27 Prozent jährlich.

    Das Interesse an der Atomenergie ist auch infolge des Russland-Ukraine-Krieges deutlich gestiegen. Aktuell haben diverse Länder den Betrieb bestehender Kernreaktoranlagen verlängert. In den USA sogar teilweise bis zu 80 Jahre. Noch reicht die Primärproduktion von Uran in Minen und Anreicherungsanlagen für den meisten globalen Bedarf aus. Um Lücken zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen, dienen sekundäre Uranlieferungen. Unternehmen, die sich auf die Uranproduktion konzentrieren, sollten also in der Zukunft genügend Abnehmer haben.

    Premier American Uranium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in an Uran reichen Regionen in den USA, nämlich im Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado.

    Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

    Quellen: https://xpert.digital/versteckte-rechnung-des-ki-booms/; MIT Technology Review Magazin, Ausgabe 6/2025

