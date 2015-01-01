  • Stadionliebe bringt echtes Stadion-Feeling zur Bits & Pretzels 2025 in München

    High-Convenience, vegane Currywurst und Crew-Catering für eines der wichtigsten Gründer-Events Europas

    BildStadionliebe®, die Marke für Currywurst der Meisterklasse, ist in diesem Jahr Teil der Bits & Pretzels und bringt echtes Stadion-Feeling in die Messehallen Münchens. Das Startup-Festival, das zu den größten und einflussreichsten Gründerveranstaltungen Europas zählt, bietet die perfekte Bühne für Stadionliebe®, um seine High-Convenience-Lösungen zu präsentieren.

    Currywurst der Meisterklasse für Crew und Besucher

    Mit einer Heissen Kiste vor Ort sorgt Stadionliebe® an beiden Veranstaltungstagen (Montag und Dienstag) nicht nur für den perfekten Snack-Moment für Festivalbesucher, sondern übernimmt auch das Crew-Catering für die Volunteers. Serviert wird dabei die beliebte vegane Currywurst, die mit ehrlichen Zutaten, authentischem Geschmack und schneller Zubereitung punktet.

    Stadionliebe® am Messestand erleben

    Neben der Heissen Kiste wird Stadionliebe® mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten sein. Hier können Besucherinnen und Besucher nicht nur die Marke kennenlernen, sondern auch die verschiedenen High-Convenience-Lösungen entdecken, die sich sowohl für Gastronomie, Handel, Stadien als auch für Events eignen.

    High-Convenience, das begeistert

    Stadionliebe® steht für mehr als nur Currywurst:

    – Vier Sorten: Classic, Chicken (nach Halal-Art), Vegan & Trüffel

    – Echte Zutaten: Tomaten statt Ketchup, verfeinert mit Ahornsirup statt zusätzlichem Industriezucker, karamellisierten Zwiebeln und Zitronengras

    – Flexible Lösungen: 300g-Schalen für den LEH und 3kg-Beutel für Gastronomie und Foodservice

    – Vielfältige Einsatzorte: Vom Stadion bis zur Hotellobby, vom Festival bis zur Tankstelle
    „Mach Schnabularasa“ auf der Bits & Pretzels

    Mit der Teilnahme an der Bits & Pretzels 2025 setzt Stadionliebe® ein weiteres Ausrufezeichen im High-Convenience-Bereich. Das Ziel: Noch mehr Menschen von der Currywurst der Meisterklasse begeistern und neue Partnerschaften im Event- und Gastronomiebereich knüpfen.

    Weitere Informationen unter: https://www.stadion-liebe.com/ und https://www.bitsandpretzels.com/ 

    Stadionliebe® steht für High-Convenience und authentisches Stadionfeeling – ob im Handel, im Food-Service oder auf Events. Die Produkte sind ready-to-eat, tiefgekühlt und in wenigen Minuten servierbereit. Vier Sorten – Classic, Chicken (nach Halal-Art), Vegan und Trüffel – bieten Genuss für alle Geschmäcker.

