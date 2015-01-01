-
Stadionliebe bringt echtes Stadion-Feeling zur Bits & Pretzels 2025 in München
High-Convenience, vegane Currywurst und Crew-Catering für eines der wichtigsten Gründer-Events Europas
Stadionliebe®, die Marke für Currywurst der Meisterklasse, ist in diesem Jahr Teil der Bits & Pretzels und bringt echtes Stadion-Feeling in die Messehallen Münchens. Das Startup-Festival, das zu den größten und einflussreichsten Gründerveranstaltungen Europas zählt, bietet die perfekte Bühne für Stadionliebe®, um seine High-Convenience-Lösungen zu präsentieren.
Currywurst der Meisterklasse für Crew und Besucher
Mit einer Heissen Kiste vor Ort sorgt Stadionliebe® an beiden Veranstaltungstagen (Montag und Dienstag) nicht nur für den perfekten Snack-Moment für Festivalbesucher, sondern übernimmt auch das Crew-Catering für die Volunteers. Serviert wird dabei die beliebte vegane Currywurst, die mit ehrlichen Zutaten, authentischem Geschmack und schneller Zubereitung punktet.
Stadionliebe® am Messestand erleben
Neben der Heissen Kiste wird Stadionliebe® mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten sein. Hier können Besucherinnen und Besucher nicht nur die Marke kennenlernen, sondern auch die verschiedenen High-Convenience-Lösungen entdecken, die sich sowohl für Gastronomie, Handel, Stadien als auch für Events eignen.
High-Convenience, das begeistert
Stadionliebe® steht für mehr als nur Currywurst:
– Vier Sorten: Classic, Chicken (nach Halal-Art), Vegan & Trüffel
– Echte Zutaten: Tomaten statt Ketchup, verfeinert mit Ahornsirup statt zusätzlichem Industriezucker, karamellisierten Zwiebeln und Zitronengras
– Flexible Lösungen: 300g-Schalen für den LEH und 3kg-Beutel für Gastronomie und Foodservice
– Vielfältige Einsatzorte: Vom Stadion bis zur Hotellobby, vom Festival bis zur Tankstelle
„Mach Schnabularasa“ auf der Bits & Pretzels
Mit der Teilnahme an der Bits & Pretzels 2025 setzt Stadionliebe® ein weiteres Ausrufezeichen im High-Convenience-Bereich. Das Ziel: Noch mehr Menschen von der Currywurst der Meisterklasse begeistern und neue Partnerschaften im Event- und Gastronomiebereich knüpfen.
Weitere Informationen unter: https://www.stadion-liebe.com/ und https://www.bitsandpretzels.com/
—
Stadionliebe® steht für High-Convenience und authentisches Stadionfeeling – ob im Handel, im Food-Service oder auf Events. Die Produkte sind ready-to-eat, tiefgekühlt und in wenigen Minuten servierbereit. Vier Sorten – Classic, Chicken (nach Halal-Art), Vegan und Trüffel – bieten Genuss für alle Geschmäcker.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Stadionliebe GmbH
Frau Bianca Kremer
Adolf Kolping Straße 9
80336 München
Deutschland
fon ..: –
web ..: https://www.stadion-liebe.com/
email : bianca.kremer@stadion-liebe.com
.
Pressekontakt:
Stadionliebe GmbH
Frau Bianca Kremer
Adolf Kolping Straße 9
80336 München
fon ..: –
web ..: https://www.stadion-liebe.com/
email : bianca.kremer@stadion-liebe.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Globaler Energiebedarf braucht Atomkraft und Uran Gold ist die Anlageklasse Nummer eins
Stadionliebe bringt echtes Stadion-Feeling zur Bits & Pretzels 2025 in München
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- High Performance Coaching – Wie Unternehmer ihre Ergebnisse auf das nächste Level bringen
- Fraunhofer IML bestätigt erneut Leistungsfähigkeit von LEA Reply(TM)
- Webdesign Erfolg eröffnet neues Büro in München
- Job Buffet im BFW Leipzig: Fachkräfte gezielt rekrutieren und binden
- Yacht teilen statt allein kaufen – worauf Eigentümer rechtlich achten müssen
- Gold ist die Anlageklasse Nummer eins
- Stadionliebe bringt echtes Stadion-Feeling zur Bits & Pretzels 2025 in München
- Globaler Energiebedarf braucht Atomkraft und Uran
- Strategon GmbH eröffnet neuen Standort für Baufinanzierung in München
- Uran – Chancen in Wyoming bei Myriad Uranium
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.