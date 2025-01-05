  • Stadionliebe auf dem Wacken Festival 2025: Currywurst der Meisterklasse im Herzen des Festivals

    Ein besonderes Highlight war der Besuch von Evelyn Burdecki, dem Gesicht der Marke Stadionliebe®.

    BildStadionliebe® war auch in diesem Jahr wieder Teil des legendären Wacken Open Air und brachte echtes Stadionfeeling in den hohen Norden. Mit zwei Foodtrucks – einer direkt an der Louder Stage und einer in der Camping-Area – sorgte das Münchner Startup für schnelle Verpflegung mitten im Festivaltrubel.

    Trotz herausfordernder Wetterbedingungen mit Regen und Schlamm war die Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern ungebrochen. Die drei angebotenen Sorten – Classic, Chicken (nach Halal-Art) und Vegan – fanden großen Zuspruch bei Festivalgästen, die zwischen Konzerten und Moshpits auf ehrlichen Geschmack
    setzten.

    Ein besonderes Highlight war der Besuch von Evelyn Burdecki, dem Gesicht der Marke Stadionliebe®. Die TV-Persönlichkeit verteilte persönlich Currywürste an die Fans und sorgte so für strahlende Gesichter und zusätzliche Aufmerksamkeit für die Marke.

    Mit dem erneuten Auftritt beim Wacken Festival setzt Stadionliebe® seine Strategie fort, High-Convenience-Produkte nicht nur in Stadien, sondern auch bei hochfrequentierten
    Events und Festivals erlebbar zu machen.

    Stadionliebe® steht für High-Convenience und authentisches Stadionfeeling – ob im Handel, im Food-Service oder auf Events. Die Produkte sind ready-to-eat, tiefgekühlt und in wenigen Minuten servierbereit. Vier Sorten – Classic, Chicken (nach Halal-Art), Vegan und Trüffel – bieten Genuss für alle Geschmäcker.

    Mehr Infos unter: https://www.stadion-liebe.com/ 

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Stadionliebe GmbH
    Frau Bianca Kremer
    Adolf Kolping Straße 9
    80336 München
    Deutschland

    fon ..: –
    web ..: https://www.stadion-liebe.com/
    email : bianca.kremer@stadion-liebe.com

    .

    Pressekontakt:

    Stadionliebe GmbH
    Frau Bianca Kremer
    Adolf Kolping Straße 9
    80336 München

    fon ..: –
    web ..: https://www.stadion-liebe.com/
    email : bianca.kremer@stadion-liebe.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Evelyn Burdecki ist das neue Werbegesicht von Stadionliebe® – eine Zusammenarbeit mit Biss
      "Ich liebe Currywurst - aber sie muss gut sein!"...

    2. Food-Innovation trifft Musiklegenden – Stadionliebe® rockt das Festivalgeschäft
      Rock am Ring, Wacken und neue Festival-Kooperationen: Stadionliebe® bringt die Currywurst der Meisterklasse in die erste Reihe der Festivalgastronomie....

    3. Stadionliebe feiert den Pokalsieger – gemeinsam mit dem WAC beim Schönsonntagsmarkt in Wolfsberg
      An diesem Wochenende wird das ordentlich gefeiert....

    4. Service-Bund sichert sich Kooperation mit Stadionliebe®
      Service-Bund bringt die Currywurst der Meisterklasse in Gastronomie, Hotellerie, Stadien, Events und VIP-Bereiche...

    5. Wolle Festival Berlin 2025 – Kreatives Highlight für Handarbeits-Enthusiasten
      Am 4. und 5. Januar 2025 verwandeln sich die Tegeler Seeterrassen in Berlin bereits zum 2. Mal in ein Paradies für Strick- und Häkelbegeisterte....

    6. comprisma betreut neue Premium Saucen-Marke „Stadionliebe“
      PR-Etat von Saucen-Startup "Stadionliebe" geht an Münchner PR-Agentur comprisma...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.